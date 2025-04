Ideš na Grape, ale nechceš byť v stane? Toto je 7 ubytovaní v blízkom okolí festivalu

Radšej sa poponáhľaj, dostupnosť ubytovaní sa rýchlo míňa.

Grape festival pomaly odhaľuje svoj nadupaný line-up, ktorý momentálne pozostáva z mien ako Justice, Empire Of The Sun, The Kooks či Kenya Grace. Ak sa chystáš na akciu aj ty, no stanovanie nie je veľmi „tvoja šálka kávy“, našli sme pre teba niekoľko ubytovaní, ktoré sú v blízkosti festivalu.

Cena a dostupnosť ubytovaní je aktuálna v čase písania článku, postupne sa môžu meniť. Ber na vedomie, že počas festivalov sú ubytovania výrazne drahšie.

Penzión Uhliská a Depandance Gazdovský dom

💵Cena: Počas konania festivalu zaplatíš za noc 91 eur (pre dve osoby)

📍Kde: Nemšová

Trojhviezdičkový penzión sa nachádza v krásnom prostredí mesta Nemšová. Poskytuje izby, ktoré sú vybavené posteľami, súkromnou kúpeľňou s bezplatnými toaletnými potrebami, satelitnou TV, a niektoré sú aj vybavené kuchyňou s chladničkou. Hostia ocenili čistotu, prostredie, usmievavý personál a jedlo v reštaurácii.

Z ubytovania sa na trenčianske letisko dostaneš autom za 21 minút.

Zdroj: Booking

Apartment Dubnica-Prejta 2

💵Cena: Počas konania festivalu zaplatíš za noc 71 eur (pre dve osoby)

📍Kde: Dubnica nad Váhom

Apartmán je vybavený spálňou, bezplatnou Wi-Fi, TV s plochou obrazovkou a kuchynkou s chladničkou. Súčasťou vybavenia sú uteráky a posteľná bielizeň. Plus, parkovanie máš priamo pred ubytovaním. Hostia ocenili čistotu, polohu, priestrannosť apartmánu a lokalitu.

Na festival sa dostaneš za 22 minút autom a približne dve a pol hodiny verejnou dopravou.

Zdroj: Booking

Chalúpka pod Javorinou

💵Cena: Počas konania festivalu zaplatíš za noc 82 eur (pre dve osoby)

📍Kde: Moravské Lieskové

V ubytovaní Chalúpka pod Javorinou budeš mať totálny pokoj. V dovolenkovom dome nájdeš spálňu, kuchyňu s chladničkou a mikrovlnkou, Wi-Fi, TV, obývačku, kúpeľňu, záhradu, terasu a vybavenie na gril. Súčasťou vybavenia sú uteráky a posteľná bielizeň.

Obec Moravské Lieskové je trochu ďalej od Trenčína, preto odporúčame sem prísť autom, s ktorým sa na letisko dostaneš za približne pol hodinu.

Zdroj: booking

Hotel Kristína

💵Cena: Počas konania festivalu zaplatíš za noc 101 eur (pre dve osoby)

📍Kde: Dubnica nad Váhom

Hostia hodnotia tento hotel ako jednoduché ubytovanie, s priestrannými, čistými izbami a milým personálom. Inak povedané, nájdeš tu všetko, čo festivalový návštevník potrebuje. Okrem iného hotel disponuje garážou a reštauráciou s terasou, kde si vychutnáš raňajky formou bufetu.

Z hotela sa na Grape dostaneš 20 minút autom a približne hodinu a 17 minút verejnou dopravou.

Zdroj: booking

Village Light House

💵Cena: Počas konania festivalu zaplatíš za noc 101 eur (pre dve osoby)

📍Kde: Omšenie

Ak potrebuješ niečo ďaleko od civilizácie, kde budeš mať úplné ticho, toto ubytovanie v štýle chaty je pre teba tip-top. Poskytuje dve samostatné spálne, TV, Wi-Fi, záhradu, spoločenskú miestnosť, terasu, súkromné parkovisko a kuchyňu. Hostia ocenili tichú polohu, atmosféru, štýl ubytovania a krásnu lokalitu.

Napriek tomu, že je obec Omšenie trošku ďalej od Trenčína, za 32 minút sa dostaneš autom na Grape festival.

Zdroj: booking

Apartmán29

💵Cena: Počas konania festivalu zaplatíš za noc 68 eur (pre dve osoby)

📍Kde: Nové Mesto nad Váhom

Tento moderný apartmán má spálňu, kompletne vybavenú kuchyňu, kúpeľňu, TV, Wi-Fi a klimatizáciu. Okrem iného máš k dispozícii aj terasu a bezplatné súkromné parkovisko. Ubytovanie sa nachádza v Novom Meste nad Váhom, časť Mnešice, a od trenčianskeho letiska je vzdialené približne 24 minút autom a hodinu a pol verejnou dopravou.

Zdroj: booking

Ubytovanie pod Bielymi Karpatmi

💵Cena: Počas konania festivalu zaplatíš za noc 71 eur (pre dve osoby)

📍Kde: Nové Mesto nad Váhom

Náš výber ukončíme ubytovaním, ktoré sa tiež nachádza v Novom Meste nad Váhom. Každá izba má klimatizáciu, šatníkovú skriňu, TV s plochou obrazovkou, terasu s výhľadom na hory a súkromnú kúpeľňu. Súčasťou vybavenia sú aj uteráky a posteľná bielizeň. Hostia tu majú k dispozícii spoločenskú miestnosť, bezplatné Wi-Fi a súkromné parkovisko.

Na festival Grape sa dostaneš za 28 minút autom a približne hodinu verejnou dopravou.