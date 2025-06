Jeff Bezos plánuje svadbu so snúbenicou Lauren Sánchez v Benátkach, ktorá má byť jednou z najväčších spoločenských udalostí roka.

Americký podnikateľ Jeff Bezos plánuje svoju svadbu so snúbenicou Lauren Sánchez v talianskych Benátkach. Pôjde o veľkolepú, niekoľkodňovú oslavu, na ktorú sa má zísť svetová elita – medzi pozvanými hosťami sú napríklad Kim Kardashian, Katy Perry a ďalšie celebrity. Aktivisti však proti jeho benátskej svadbe založili iniciatívu s názvom No Space for Bezos.

Oslava by mala prebiehať od 23. do 28. júna a údajne podľa BBC zaberie celý ostrov San Giorgio oproti Námestiu svätého Marka. Podľa miestnych zdrojov sa dokonca plánuje uzavretie niektorých častí mesta.

No Space for Bezos. pic.twitter.com/6soHsljp15 — Petra Reski (@PetraReski) June 13, 2025

Benátski aktivisti dávajú hlasno najavo svoj nesúhlas. Tvrdia, že takáto svadba je len ďalším dôkazom toho, ako je historické mesto zneužívané bohatými návštevníkmi. „S Benátkami sa zaobchádza ako s výkladnou skriňou,“ hovorí členka skupiny No Space for Bezos.

Na druhej strane, predstavitelia mesta a miestni obchodníci vítajú takúto pozornosť. Veria, že luxusná svadba prinesie mestu prestíž a prospech aj pre turistický ruch.