Šéfredaktorka Page Not Found Apolena Rychlíková sa s nami porozprávala o Kajumiho kauze, ktorú prevalila.

Keď portál Page Not Found uverejnil článok o Adamovi Kajumim, príbeh okamžite pohltila YouTube scéna, sociálne siete a vlastne celý internet. Vyšlo totiž najavo, že úspešný influencer, ktorý má len na TikToku 1,2 milióna sledovateľov, nemorálne profitoval z modeliek, ktoré spolupracujú s jeho agentúrou na OnlyFans.

Dievča uvedené v článku, ktoré dostalo pseudonym Lenny, začalo bojovať s psychickými problémami a nakoniec sa pokúsilo o samovraždu. Za rok v OnlyFans biznise zarobila štyri milióny českých korún (cca 160-tisíc eur), ale Kajumi jej podľa jej slov vyplatil len asi 200-tisíc korún (cca 8-tisíc eur).

Okrem toho jej údajne odobral prístup k účtu, nútil ju robiť veci, s ktorými nesúhlasila, a odmietol jej umožniť zrušiť zmluvu. Nebola jedinou obeťou Kajumiho „managementu“.

Sám sa k príbehu vyjadril takto: „Nikdy som sa nedopustil ničoho nekalého“ alebo „médiá sú podvod a robia si absolútne čo chcú“. Nevedel však ponúknuť vysvetlenie vykorisťovateľských zmlúv, ktoré Page Not Found získal a do istej miery zverejnil. O pozadí prípadu a jeho následkoch sa s nami prišla porozprávať novinárka Apolena Rychlíková, autorka pôvodného článku na PNF.

Pred niekoľkými dňami ste napísali článok, ktorý Kajumiho príbeh posunul ešte ďalej. Napísali ste napríklad, že jeho Lamborghini v skutočnosti patrí spoločnosti Home Credit. Aká bola vaša prvá reakcia, keď ste to zistili?

Zasmiala som sa. Pretože on je vlastne tak trochu symbolom navoňavej chudoby a ten prípad s Lamborghini to reprezentuje. Ale to nie je v tom článku to najdôležitejšie. To auto používam ako symbol. Ľudia, ktorí majú napríklad hypotéku, tiež bežne hovoria, že majú byt; ľudia, ktorí si prenajímajú auto, tiež hovoria, že majú auto.

U Kajumiho je to špecifické, pretože aktívne udržiava u svojich sledovateľov pocit, že je mimoriadne úspešný a bohatý, a čo je dôležitejšie – že to môžu veľmi rýchlo dosiahnuť aj oni. To je podstata jeho podnikania, ktoré sa podľa mňa nezakladá na pravde.

"Mama, podarilo sa mi to", napísal Adam Kajumi na príspevok so "svojím" novým autom, ktorý zverejnil pred 26 týždňami. Zdroj: Instagram Adama Kajumiho

Čo ste vypozorovali o tomto biznise, ako vlastne funguje?

V rámci mojej investigatívy som sa zameriavala predovšetkým na jeho podnikanie v OnlyFans Managemente (OFM), ktoré je v posledných troch alebo štyroch rokoch na globálnom vzostupe. Myslím si, že Kajumi bol jeden z prvých, kto to zachytil.

Dokáže sa veľmi dobre orientovať v globálnych trendoch a pre OnlyFans modelky začal vytvárať aj agentúry, v ktorých ich zastupuje. Mnohé z týchto žien, pravdepodobne väčšina, s ním spolupracujú na základe paušálnych zmlúv za veľmi nízke sumy.

Dokonca im ani neukazuje, koľko v skutočnosti zarábajú. Teraz však prešiel na nový typ podnikania - online webináre, kde učí OFM iných mužov. Nazýva to e-learning či e-webináre. O týchto e-webinároch sa často hovorí, že slúžia ako forma pyramídového predaja na nalákanie mladých ľudí.

Čo si myslíte o Kajumiho postupe v tomto prípade?