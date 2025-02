REFRESHNI SI PLAYLIST: Rozchodový banger od Jacka Harlowa, Yzomandiasov freestyle v Amerike aj Drake so sexy R&B albumom

Aj tento piatok sme vybrali TOP hudobné novinky z domova aj zo zahraničia. Vypočuj si ich.

Hudobný katalóg sa za posledný týždeň rozšíril o desiatky nových nahrávok, ktoré možno zmenia trendy či obohatia playlisty miliónov ľudí. Medzi TOP tohtotýždňovými releasmi nájdeš sexy R&B album od dvojice Drake a PARTYNEXTDOOR, rozchodový banger s podpisom Jacka Harlowa, novinku so surovým zvukom od rapera Dušana Vlka aj Yzomandiasov freestyle v relácii On The Radar.

V komentároch nám napíš, ktorá novinka sa ti páči najviac. Nezabudni sledovať náš oficiálny REFRESHER playlist na Spotify, ktorý v rámci rubriky každý piatok aktualizujeme o nové tracky. Ak sme niečo dôležité zo sveta hudby vynechali, podeľ sa s nami o svoje tipy.

REFRESHNI SI PLAYLIST, aby si vždy postrehol fresh tracky, albumy či videoklipy od slovenských, českých aj zahraničných interpretov. Redakcia každý týždeň v piatok vyberá TOP hudobné novinky, ktoré vyšli v predchádzajúcich siedmich dňoch a nemali by uniknúť tvojej pozornosti.

1. Drake & PARTYNEXTDOOR – $ome $exy $ongs 4 u

Drake v poslednom období neprežíva najúspešnejšiu fázu svojej hudobnej kariéry, a to najmä kvôli beefu s Kendrickom Lamarom, avšak tentoraz útočí na streamy a rebríčky novým projektom s názvom $ome $exy $ongs 4 u, ktorý nahral spoločne s interpretom PARTYNEXTDOOR.

LP v rytmoch sexy R&B s prvkami rapu je na streamoch od dnešnej polnoci a obsahuje 21 trackov, ktoré nesú charakteristický rukopis oboch kanadských interpretov. Ak si fanúšik ich hudby, $ome $exy $ongs 4 u bude balzamom na tvoju dušu.

Novinku sme zatiaľ počuli len raz a najviac nás zaujali skladby SOMETHING ABOUT YOU, SMALL TOWN FAME, MEET YOUR PADRE na feate s Chinom Pacasom, SOMEBODY LOVES ME a OMW.

2. Sabrina Carpenter feat. Dolly Parton – Please Please Please

25-ročná superhviezda Sabrina Carpenter v noci vydala deluxe verziu svojho posledného albumu Short n' Sweet, ktorý je dostupný na všetkých streamoch vrátane Spotify. Rozšírená verzia úspešného LP obsahuje 5 nových trackov vrátane nahrávky s názvom Please Please Please s legendárnou country speváčkou Dolly Parton.

Track produkoval Jack Antonoff a dostal aj jednoduchý čierno-biely vizuál s retro atmosférou, ktorý si môžeš pozrieť nižšie.

Don't bring me to tears when I just did my makeup so nice.

Heartbreak is one thing, my ego's another.

3. AJ Tracey feat. Jorja Smith – Crush

Londýnsky raper AJ Tracey a speváčka Jorja Smith sa opäť spojili, aby vytvorili absolútny banger. Novinka nesie názov Crush a používa sampel tracku Love Wouldn't Count Me Out od Brandy.

Dvojica začala propagovať nahrávku začiatkom tohto týždňa krátkou ukážkou z videoklipu na sociálnych sieťach, v ktorom AJ Tracey interpretuje svoju slohu na príjazdovej ceste s krásnym zeleným BMW E30, oblečený v ružovom outfite od značiek Palace a Corteiz, v ktorom vyzerá ako britská verzia Cam'rona zo začiatku tisícročia. 27-ročná R&B hviezda následne predvedie svoj hlas v slohe aj refréne.

I don't wanna wear my heart on my top or sleeve unless it's the CDG.

4. Jack Harlow – Set You Free

Rozchodový banger vydal niekoľko hodín pred dňom zamilovaných Jack Harlow. 26-ročný umelec zo štátu Kentucky, ktorého Ye (predtým Kanye West, pozn. redakcie) zaradil do svojho zoznamu TOP 5 raperov v súčasnosti, vydal track s názvom Set You Free s rýchlymi bicími, vratkými akustickými gitarami a ženským vokálom v pozadí.

Do produkcie od trojice Babe Truth, Jenius Level a Don Alson rapuje o tom, že uvažuje, ako sa potrebuje pohnúť zo vzťahu s neznámou osobou. Priznáva, že je z toho trochu nervózny a zároveň je nadšený z myšlienky voľnosti. Súčasťou je tiež pochmúrny videoklip.

I love you, but I love my freedom too.

I know what I must do.

But I'm really just scared to leave you.

5. Rema – Baby (Is it a Crime)

Novinku s názvom Baby (Is it a Crime), ktorú budeš čoskoro počuť zo všetkých komerčných popových rádií, predstavil tento týždeň spevák Rema.

Jedna z najväčších hudobných hviezd z Nigérie použila sampel známej nahrávky Is It A Crime z roku 1986 od ikony soulu Sade. Skladba, ktorú otvára vokál legendárnej speváčky, má príjemné tempo, jednoduchý text a uvoľnenú atmosféru typickú pre žáner afrobeat. Uvidíme, či Rema novinkou nadviaže na virálny hit Calm Down, ktorý nahral so Selenou Gomez a opäť ovládne rebríčky.

Baby, anytime you need me, I dey available.

Compatible, two of us dey compatible.

6. Dušan Vlk & Aroma – rok draka a vlka s mulletom

O pozornosť fanúšikov slovenského rapu sa uchádza Dušan Vlk s producentom Aroma, ktorí spoločne nahrali album rok draka a vlka s mulletom.

Talentovaný raper, ktorý sa pohybuje na hranici undergroundu, predstavil 12 plnohodnotných trackov, pričom každý nesie názov podľa kalendárneho mesiaca – od januára po december. Album má charakteristickú temnú atmosféru so surovým zvukom a jediným hosťom je člen labelu Milion Plus Karlo, ktorý nahral slohu na poslednú stopu. Za originálny koncept a kvalitné prevedenie dávame pred Dušanom Vlkom aj producentom menom Aroma klobúk dole.

P. S. Dušan Vlk nahral aj jeden z najlepších slovenských rapových trackov v roku 2024. Pozri si článok s celým zoznamom.

7. Yzomandias – She!sh (On The Radar / Freestyle)

Yzomandias už v tracku WWW v roku 2018 rapoval o tom, že je „celosvětovej“ a najnovšie svoje slová potvrdil účasťou v známej šou On The Radar, kde predviedol skvelý freestyle She!sh.

Na mikrofóne, do ktorého v minulosti rapovali napríklad Drake, Central Cee, Lil Yachty, Ice Spice a mnohí ďalší, Yzo ukázal svoje skills v plnej kráse, keď do produkcie od Nioh Beatz chŕlil ostré bars s ľahkosťou sebe vlastnou. Novinku nájdeš na všetkých streamoch a samozrejme v našom playliste.

Měli pátý výročí, když jsem do ní strkal svý ruce, facts.

Mám nalakovaný nehty a sukni, stejně jsem větší chlap jak ty.