TOP 10 slovenských rapových trackov v roku 2024. Mal banger NENI STRE$S konkurenciu?

Slovenský rap stále produkuje množstvo kvality a my ti predstavujeme rebríček najlepších trackov za posledných 12 mesiacov.

Po dôkladnom preskúmaní TOP amerických rapových albumov v roku 2024, sme sa pustili aj do diel od slovenských interpretov, avšak namiesto ucelených projektov hodnotíme tracky.

Dôvod je jednoduchý – albumy, ktoré vyšli v prvej polovici roka, sme zaradili do rebríčka na začiatku leta, a za posledných šesť mesiacov uzrelo svetlo minimum nových diel. Spomedzi nich však musíme spomenúť Dalybov album AUX, ktorý vyšiel 9. decembra, a nahrávku s názvom DUŠA UNDERGROUNDU od Dušana Vlka.

Ide o veľký rozdiel oproti českej scéne, keď albumy vydali hviezdy ako PTK a Yzomandias, Nik Tendo, Sergei Barracuda, Ektor, Calin, Viktor Sheen či Paulie Garand. Veríme, že budúci rok prinesie zmenu. Už teraz vieme, že Separ vydá LP v marci.

Toto je TOP 10 slovenských rapových trackov roku 2024. Zisti, či mal banger NENI STRE$S od trojice Pil C, Luca Brassi10x a Separ konkurenciu.

10. Dušan Vlk – CAMO BAGGY PANTS

Ako sme načrtli v úvode, Dušan Vlk vydal v druhej polovici roka 2024 album DUŠA UNDERGROUNDU, na ktorom nájdeš viacero úderných trackov, spomedzi ktorých by sme radi vypichli záležitosť CAMO BAGGY PANTS.

Talentovaný interpret z východného Slovenska, s ktorým sme pripravili rozhovor ešte v roku 2023, chŕli jeden bar za druhým so svojim charakteristickým tvrdým prejavom do ostrého beatu od producenta menom David-San a atmosféru dotvára temný videoklip. Dušan nie je klasický raper, čo potvrdil aj v nahrávke CAMO BAGGY PANTS, ktorú by si nemal/-a prehliadať.

Do pozornosti by sme radi dali tiež spoluprácu s Boy Wonderom v podobe tracku Dobrý chlapec.

Koľkokrát som počul, že vojak sa stará, vojak má.

Tak sa pozri, tati, nikto neni taký vojak ako ja.

9. Pil C x Luca Brassi10x – NESTARÁM SA

Album VOJNA je masterpiece, na ktorom Pil C aj Luca Brassi10x ukázali, prečo patria medzi elitu rapovej scény. V našom polročnom súhrne síce obsadil druhé miesto za LP Dlhá cesta domov, ale obsahuje niekoľko bangrov vrátane NESTARÁM SA, ktorý produkoval SpecialBeatz.

Skladbu otvára krátkym introm Nina Janová, aby následne naskočil na beat Brassi s chytľavým refrénom a potom si pre seba uchmatol pozornosť Pil C vďaka trefným a vtipným bars. Hviezdne spojenie funguje ako švajčiarske hodinky, ktoré nosia obaja interpreti na zápästí. Veríme, že v budúcnosti spoločne predstavia ešte množstvo kvalitných nahrávok. Mimochodom, jednu nájdeš nižšie.

Neistota, sklamanie a rozplynuté sny.

Neni dôležité, čo chcú oni, ale čo chceš ty.

8. Shimmi feat. SIMILIVINLIFE & Gabriell – AM4

Shimmiho sme už viackrát označili za jedného z najtalentovanejších slovenských raperov a svoje nesporné kvality potvrdil v roku 2024, keď vydal album BENIHANA, na ktorom je nielen banger NYC Mindset, ale tiež track AM4.

Nahrávka, ktorú produkoval Nuri z kolektívu WLVS (We Love Very Simple, pozn. redakcie), ponúka originálny zvuk a kvalitný rap v podaní tandemu Shimmi a SIMILIVINLIFE s charakteristickou polohou svojho hlasu. Obaja v tracku odhalili svoju romantickú stránku v trochu netradičnej podobe. Ak máš rád new school rap, AM4 máš v playliste.

V podstate ťa mám rád, no asi ťa nemilujem.

Nemôžeš za to, len si to tak nepredstavujem.

7. Separ – 7DIGITS

Asi nikto nemôže pochybovať o tom, kto je aktuálne najlepší na slovenskej rapovej scéne. Samozrejme, na mysli máme Separa, ktorý zaznamenal ďalší úspešný rok zakončený trackom 7DIGITS s videoklipom plným flexu a známych tvárí od Maroša Šestáka.

Prvá ochutnávka z pripravovaného albumu, ktorý uzrie svetlo sveta v marci 2025, je dielom producenta Offsneakbeats a ponúka 38-ročného rapera v najlepšej forme. Separ sype z rukáva jeden úderný bar za druhým, pričom si je veľmi dobre vedomý svojho postavenia a finančnej slobody, ktorú získal vďaka hudbe.

Aj keď veľa vecí nevieš kúpiť, tie sú priceless (woo).

Všade kam prídem mi dajú prednosť, more pán Kmeť (nech sa páči).

6. Marko Damian feat. Viktor Sheen – Lovesick

Spätne nás mrzí, že album SKEETER od Marka Damiana sme vynechali z polročného listu TOP slovenských albumov, keďže tam patrí. Svoju chybu napravíme aspoň zaradením nahrávky Lovesick s Viktorom Sheenom medzi najlepšie slovenské rapové tracky v roku 2024.

Stopu číslo 7 z albumu SKEETER produkoval Biobulin a Marko spoločne s Viktorom zabezpečili vokálnu časť s chytľavou melódiou a melancholickým textom, ktorý nás baví, a dokázali sme sa s ním stotožniť v niekoľkých smeroch.

Čo ak je to tým, ah, že máš na mňa návyk?

Alebo tým, že já mám slabost na tvoje temné stránky, ayy.

Čo ak je to tým, že ti v očiach vidim búrky a zrážky?

Alebo tým, že vždy, keď plačú, sa cítim lovesick (lovesick).

5. Zayo feat. Luca Brassi10x – MANDELA

Druhú polovicu zoznamu otvára Zayo a Luca Brassi10x s hitom MANDELA, ktorý vyšiel začiatkom novembra. Track so svižným beatom od Elissia trvá približne dve a pol minúty, pričom interpreti si striedajú mikrofón a diktujú tučné bars plné prirovnaní a rôznych odkazov.

Spolupráca na linke Košice – Bratislava funguje už po niekoľkýkrát na výbornú a novinku nájdeš aj v našom oficiálnom playliste. Súčasťou nahrávky je tiež čierno-biely videoklip so zábermi z ulice aj basketbalového zápasu, ktorý je dielom Jura Danka.

Ja stále som bez rrr, volaj logopeda (woah).

Vlasy jak Banderas (woah), one of one jak Bedard.

Chceš show? Daj cash, more, žiadna veda.

A keď je to veľa, hah (hm), tak se nic nedělá.

4. Gleb – VÝŤAH 821

Gleb vydal najlepší rapový album v prvej polovici roku 2024, ale koncoročný rebríček TOP trackov neovládol. S nahrávkou VÝŤAH 821, ktorú produkoval one and only Komander, však obsadil štvrté miesto.

Big Boy je perfektným príkladom toho, že interpret môže dosiahnuť úspech aj bez toho, aby skákal z jedného trendu na druhý. Stačí, ak je sám sebou a posúva svoje hranice. Track VÝŤAH 821 s dokonalým beatom je perfektným príkladom, keď ružinovský MC s dokonalou presnosťou triafa melódiu trefnými bars a odhaľuje, čo je pre neho v živote naozaj dôležité – rodina.

Kam ideš bro? Yo, prestaň sa pýtať.

Idem hore každý deň, môj panelák má výťah.

3. Dalyb feat. WEN – Gerard

TOP 3 otvárame bangrom Gerard, ktorý nahrali Dalyb a WEN. Zástupcovia východného Slovenska doručili moderný street rap s množstvom hravých a vtipných bars aj fresh flowov, s ktorými by zabodovali aj v zahraničnej konkurencii.

Beat si tentoraz neušil na mieru samotný Dalyb, ale je prácou Elissia, ktorý stojí tiež za trackom MANDELA od Zaya s Lucom Brassim10x na 5. mieste. Nahrávka, ktorú nájdeš aj na albume AUX, má veľmi svižné tempo a chytľavý refrén, vďaka čomu ju nebudeš vedieť dostať z hlavy. Pozri si tiež cool videoklip.

Náš čas plný zázrakov, volám to sladké mámenie (muah).

Mám zásady, keď idem k dcére, tak potom k mame nie (uh-uh).

2. Separ – Bbejbb

Separ má dokonalý nos na hity, čo potvrdil aj krátkym trojsinglom DOVIDENIA, ktorý vydal v marci a obsahuje aj track Bbejbb s beatom od ďalšieho majstra svojho remesla – Petra Panna.

Strýko Separ počas približne troch minút ospevuje krásu a výnimočnosť svojej partnerky, s ktorou si užíva život a plody svojej práce na Champs-Élysées v Paríži, ale aj v hotelovej vani. Bbejbb má neskutočný vibe, ktorý sa ti dostane pod kožu. Spomenúť musíme aj banger Dovidenia, ktorý tiež produkoval Peter Pann, a dostal atraktívny, old-school ladený vizuál.

Som pri tebe ako myš.

Žiadna z nich nemá to, čo máš ty bejb.

Je to deep, to čo si, neni iba pekný ksicht bejb.

1. Pil C x Luca Brassi10x feat. Separ – NENI STRE$S

Ak sleduješ dianie okolo slovenskej rapovej scény, muselo ti byť jasné, že za najlepší track v roku 2024 označíme banger NENI STRE$S, na ktorom nesú svoj rukopis Pil C, Luca Brassi10x a Separ. Produkciu v tomto prípade zabezpečil Mjay Beatz.

Banger, ktorý na koncertoch spôsobuje masový ošiaľ, má len na Spotify viac ako 12,5 milióna streamov a predstavuje všetkých troch interpretov v TOP forme, keď doručili slohy plné prirovnaní, flexu, ale aj odkazov s fresh flowmi a adlibmi, ktoré ti nedajú vydýchnuť ani na sekundu. Luxusný vizuál je dielom produkcie We Don't Care We Create.

Dievčatá mi píšu, že chcú po show so mnou spať (huh).

Chlapci mi píšu, že chcú sa na mňa podobať.

Cítim sa jak Fico po voľbách (ah).