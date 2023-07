Dušan Vlk: Najviac mi vynáša merch. Na to, aby som mohol zaplatiť súkromnú škôlku a hypotéku, mi to však nestačí (Rozhovor)

Vyspovedali sme čoraz známejšieho rapera z východu.

„Žiadny dýchateľný priestor sexistickým ko****m, tyrani dostanú doskami po zátylku potom. Zrušíme náckovi kázeň, pošleme ho za Bohom. Všetci vyvrheli, všetky deti zo zadných lavíc, všetci, ktorých oj****a dospelosť a uväznil korporát, všetci precitlivení pre túto spoločnosť, no tak vitajte doma,“ znie úryvok z jeho piesne.



„Zober drogu, choď za školu, nikto neni dobrý vzor. Kopni dvere ku rodičom, vypoj im televízor. Trhaj káble, nechaj odkaz systému, že nie si stroj. Prepíš svastiku na bytovke a never fašistom,“ pokračuje ostro Denis Klučerovský alias Dušan Vlk. Ako vraví v inej skladbe, rád robí rap pre „alternatívne deti“.





Z jeho tvorby cítiť jasný názor, frustráciu, hnev, ale aj výraznú punkovú rebéliu. V roku 2021 debutoval albumom Asthmaboy a nazbieral kopec cenných spoluprác s hudobníkmi ako Fvck Kvlt, Edúv Syn, RNZ alebo Prezident Lourajder.



V rozhovore nám prezradil napríklad to, prečo ho na základnej škole osočovali a napádali, do akej miery sa dnes dokáže živiť hudbou, ako vníma svoj mimoriadne úspešný koncert na Pohode a prečo sa nevidí na festivale Hip Hop Žije.





Zdroj: Karina Golisova

K rapu si sa dostal vraj cez brata, ktorý raz domov doniesol CD Kontrafaktu. Čo to s tebou spravilo, keď si si to vypočul?

Je dobre, že už ubehla premlčacia doba, pretože to bolo napálené cédečko. (smiech) Páčila sa mi na tom veľmi provokácia. Cítil som z tej hudby, že ľudí môže nasrať.

Si stále fanúšikom Kontrafaktu?

Som fanúšikom starého Kontrafaktu, nového ani nie. Každopádne donedávna sme púšťali vždy na záver koncertu skladbu Bengoro od Rytmusa. Bola to trošku recesia, ale zároveň mám rád jeho staršiu tvorbu.

Predtým než som šiel na Pohode na pódium, mal som extrémny stres. Chodil som nervózny v zákulisí hore-dole. Bol som ako Eminem pred koncertom vo filme 8. míľa. Nevracal som, ale mal som k tomu celkom blízko.

V jednom rozhovore si povedal: „Nechcem ísť tým smerom, že ma budú volať na Hip Hop Žije a bude to DMS, Dušan Vlk a Kontrafakt.“ Prečo? Nechceš byť čoraz známejší a mať raz pod pódiom tisícky ľudí?

Robím hudbu s inými ideálmi než áčkoví slovenskí hiphopoví umelci. Moja tvorba sa nehodí k ich tvorbe. Od samého začiatku ma veľmi málo volali hrať na rapové podujatia, skôr som chodil hrávať na punkové alebo dokonca hardcorové akcie. Ak mám mať raz pod pódiom tisíc ľudí, budem rád. Nech ich tam je aj desaťtisíc, ale určite nie práve touto cestou. Nie je to pre mňa ani lákavé, ani zaujímavé. Stránim sa materiálnych a plytkých ideálov.