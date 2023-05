Boy Wonder o novom albume: Zámerne nevravím niektoré veci na rovinu. Mám rád, keď odpovede visia vo vzduchu (Rozhovor)

Nikdy sa neboj├ş poveda┼ą, ─Źo m├í na srdci, a ke─Ć u┼ż to povie, serv├ştku si pred ├║sta rozhodne ned├íva.

Slovensk├Ż raper z Trnavy Luk├í┼í Jedli─Źka alias Boy Wonder vydal 21. m├íja piaty album s n├ízvom Single Player.┬áAni tentoraz sa nevyhol ostr├ęmu slovn├şku a p├íl─Źiv├Żm spolo─Źensk├Żm t├ęmam.┬á



Pre Refresher pribl├ş┼żil, ako album vznikal, ak├ę m├í odozvy od ─żud├ş a ─Źo je jeho najv├Ą─Ź┼í├şm d├ęmonom. Okrem in├ęho prezradil aj to, ako vn├şma rast├║cu popularitu extr├ęmistick├Żch politick├Żch str├ín, ─Źi uva┼żoval o odchode zo Slovenska a po akej spolupr├íci vyslovene t├║┼żi.



Zdroj: Arch├şv Boy Wondera

Vydal si nov├Ż, v┬áporad├ş piaty album, ktor├Ż je pln├Ż hitov s┬áchyt─żav├Żmi refr├ęnmi, ale aj siln├Żch v├Żpoved├ş a┬áv├í┼żnych t├ęm. Ak├ę m├í┼í z┬áneho pocity? Zmestilo sa tam v┼íetko, ─Źo si chcel a┬ápl├ínoval?

Posledn├ę dni si t├║to ot├ízku kladiem s├ím. Popravde neviem, v┼íetko sa to zomlelo celkom r├Żchlo. Mus├şm to necha┼ą trocha odle┼ża┼ą. Najsk├┤r som si cel├Ż ─Źas myslel, ┼że to je super, a┬áteraz, ke─Ć to je vonku, si t├Żm nie som ├║plne ist├Ż.

Tento album som v┼íak prv├Żkr├ít nenahr├íval ako album. Jednoducho som vlani nahr├íval postupne dem├í, ku koncu roku som si to p├║┼í┼ąal a┬ávrav├şm si, ┼że to je materi├íl na cel├Ż album. Vybral som teda p├ír trackov a┬án├ísledne k┬ánim dorobil tri alebo ┼ítyri nov├ę. V┼íetko, ─Źo som chcel poveda┼ą, tam je, ch├Żba mi tam akur├ít nejak├Ż dobr├Ż spev├ík.

Oproti predch├ídzaj├║cemu albumu je na tejto nahr├ívke┬áomnoho menej host├ş. Iba v┬áskladbe Zbl├íznim sa ti hos┼ąuje Fobia Kid. Je to preto, ┼że si chcel koncep─Źne odk├íza┼ą na n├ízov albumu a┬áby┼ą ÔÇ×single playerÔÇť?

Nerobil som to s┬át├Żm z├ímerom, ┼że to bude cel├ę s├│lo. Sk├┤r to pri┼ílo prirodzene. Mal som vytypovan├Żch p├ír ─żud├ş na featy, ale potom som si uvedomil, ┼że t├ęmy, ktor├Żm sa na albume venujem, by im asi ├║plne nesadli. A┬ák┬átomu n├ízvu albumu, zmenil som ho na posledn├║ chv├ş─żu.

Ak├ę m├í┼í zatia─ż odozvy od ─żud├ş?

Zatia─ż dobr├ę, ale┬ápr├íve dnes som zablokoval na Instagrame jedn├ęho ─Źloveka, ktor├Ż mi vynadal po tom, ako si ten album vypo─Źul. Vypisoval mi do DM divn├ę veci a┬ánechcelo sa mi s┬án├şm bavi┼ą, tak som mu vynadal nasp├Ą┼ą. Dnes mi poslal d├║hov├ę vlajky, tak┼że asi je jasn├ę, o┬á─Źo mu i┼ílo, ke─Ć┼że sa na albume vyjadrujem┬áo LGBT t├ęmach.

Slovensk├Ż raper Boy Wonder. Zdroj: Refresher/Palo Chochula

V┬áskladbe Freestye multipla rapuje┼í, ┼że si cel├Ż nov├Ż album nap├şsal sfaj─Źen├Ż. Naozaj? (smiech)

Hej, toto je prv├Ż, ktor├Ż som tak nap├şsal cel├Ż. Nezvykol som toti┼ż p├şsa┼ą texty zh├║len├Ż. Za─Źal som s┬át├Żm pri minulom albume. Tam som takto nap├şsal polovicu skladieb.

Vo videoklipe k┬ádruh├ęmu albumov├ęmu singlu s n├ízvom Z┬ápekla o┬ápobo┼żn├Żch konzervat├şvnych pokrytcoch si sa objavil v┬ár├┤znych ├║loh├ích, v┬árole k┼łaza, Je┼żi┼ía Krista aj diabla, a┬árapuje┼í: ÔÇ×Zn├ísiln├şm tvojho Boha.ÔÇť┬áNep├şsali ti po vydan├ş n├íbo┼żensk├ş fanatici, ┼że ┼ąa pr├şdu ukri┼żova┼ą alebo nie─Źo podobn├ę?

Bohu┼żia─ż zatia─ż nie.

Bohu┼żia─ż? (smiech)

Chcel som, aby sa nie─Źo tak├ę stalo.

Bol by to pre teba kompliment?

Ur─Źite, ve─żk├Ż. N├í┼í z├ímer aj s┬áre┼żis├ęrom bol nasra┼ą ur─Źit├║ skupinu ─żud├ş.







Videoklip k piesni robil Erik Oslanec a je fakt prepracovan├Ż, efektn├Ż a ├║dern├Ż. Vymyslel si si ho s├ím alebo s┬ákonceptom pri┼íiel re┼żis├ęr?

S┬án├ímetom som pri┼íiel ja. Mal som v┬áhlave predstavu, ak├ę sc├ęny tam chcem, kde by sa to malo odohr├íva┼ą a┬ápodobne. Predstavoval som si, ┼że tam budem ma┼ą aj norm├ílnych hercov, nakoniec re┼żis├ęr navrhol, ┼że by som v┼íetky roly mohol stv├írni┼ą iba ja s├ím. Sk├║sili sme to a┬ámysl├şm, ┼że to dopadlo celkom fajn.

Ko─żko ┼ąa ten klip st├íl? Vyzer├í draho.