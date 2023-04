Spieva AI Drake lepšie ako skutočný Drake? Vstupujeme do novej éry, pred ktorou by sme mali mať rešpekt, tvrdí expert

Zašlo to už do bodu, keď nevieme určiť, či skladbu naspieval Drake alebo umelá inteligencia. V budúcnosti to môže byť ešte veľký problém.

Budeme o pár rokov namiesto ľudských interpretov počúvať piesne zložené umelou inteligenciou? S neustálym vývojom AI (z anglického Artificial Intelligence), ktorá už dnes dokáže zefektívniť či dokonca úplne nahradiť niektoré povolania, sa začali o svoje postavenie obávať mnohí umelci – predovšetkým z oblasti literárneho a výtvarného umenia.

Po AI nástrojoch na generovanie textov a obrázkov sa však v poslednom čase začalo nahlas hovoriť aj o nástrojoch umelej inteligencie, ktorá dokáže vytvárať hudbu. Desivé však je, že okrem zloženia melódie na akýkoľvek žáner a so zvukom akéhokoľvek hudobného nástroja vie AI konkrétny spev nahradiť hlasom a prejavom hocijakého známeho interpreta.

Je to šialené, no ak by si už dnes chcel vytvoriť úplne nový a originálny album Kanyeho Westa, stačili by ti na to čisto nástroje umelej inteligencie. Tie by sa postarali o text k skladbám, melódie, hudobné produkcie, samotný spev a rap a napokon by ti grafický nástroj AI k tomuto albumu vytvoril ešte aj unikátny cover – obal.

Nezašlo to však už priďaleko?

Falošná skladba od Drakea a The Weeknda sa stala hitom na sociálnych sieťach

Obavy o budúcom smerovaní hudby spustila tento týždeň virálna skladba s názvom Heart On My Sleeve od dvojice kanadských interpretov Drakea a The Weeknda. Singel sa za krátky čas stal doslova hitom na sociálnych sieťach. Po pár dňoch ju však z Tiktoku a Youtubu aj zo všetkých streamovacích platforiem vrátane Apple Music, Spotify, Deezeru a Tidalu odstránili, informovalo BBC.

Robotický Drake vytvorený umelou inteligenciou. Zdroj: Refresher/Daniel Tichý via Dream AI

Dôvodom bol fakt, že išlo len o naklonované hlasy oboch interpretov vďaka umelej inteligencii. Rovnako aj samotný beat, ktorý sa prostredníctvom tzv. producer tagu v úvode singlu tváril, akoby bol z dielne známeho amerického producenta Metro Boomina, bol generovaný cez AI nástroj.

Na Tiktoku si skladba pred vymazaním podľa New York Times získala viac ako 15 miliónov vypočutí a tisíce videoparódií, na Spotify zas za krátku dobu zaznamenala vyše 630-tisíc streamov, kým ju platforma neodstránila.

Opätovne nahratá verzia pôvodnej AI skladby Heart On My Sleeve, ktorá sa stala hitom

Skladbu vydal neznámy producent s plachtou prehodenou cez hlavu a slnečnými okuliarmi, ktorý si hovorí @ghostwriter, čo odkazuje na fenomén, keď si známi americkí raperi nepíšu svoje vlastné texty sami, ale robia to za nich tzv. textári na prenájom. Produkovaniu hudby sa vraj venuje už niekoľko rokov.

V skladbe, ktorú vygenerovala umelá inteligencia, spievajú falošní Drake a The Weeknd o speváčke Selene Gomez. „I came in with my ex like Selena to flex,“ začína svoju slohu klon Drakea, ktorého prejav, hlas a aj samotný flow je mu až na nerozoznanie podobný. Neskôr sa pridá aj klon The Weeknda, ktorý spieva o tom, že ho speváčka pred ich rozchodom v roku 2017 podvádzala.

Na skladbu reagovalo aj množstvo amerických youtuberov, ktorí boli výsledkom AI šokovaní. „To musel nahrať Drake! Nie je možné, aby toto nebol Drake. Je to banger,“ reaguje na skladbu vo videu známa dvojica LawTWINZ. Youtuberi sa zároveň zabávajú na tom, že umelá inteligencia dokáže spievať a rapovať ešte lepšie ako samotní interpreti, ktorých napodobňuje.

Hudobné vydavateľstvá sa sťažujú na porušovanie autorských práv

Netrvalo dlho a k AI skladbe Heart On My Sleeve sa vyjadrilo aj najväčšie hudobné vydavateľstvo na svete Universal Music Group, ktorému patrí približne 98 % licencií na hudobné skladby (vrátane skladieb Drakea a The Weeknda) a doslova ovláda svetový trh hudobného priemyslu. Vo svojom oficiálnom stanovisku pre Variety potvrdilo, že skladba je skutočne výtvorom umelej inteligencie a skutoční autori sa od nej dištancujú.