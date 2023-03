Prídu Onlyfans modelky o prácu pre umelú inteligenciu? Ženy generované pomocou AI vyzerajú na nerozoznanie od reálnych

Umelá inteligencia prešla v posledných rokoch neuveriteľným vývojom a už dnes dokáže zefektívniť či dokonca nahradiť niektoré povolania. Jedno z odvetví, ktoré môže vývoj AI (z anglického Artificial Intelligence) do značnej miery ovplyvniť, je aj modeling. Ten ohrozuje vznik tzv. AI modeliek – virtuálnych postáv, ktoré vyzerajú a pôsobia tak realisticky, že ich len ťažko odlíšiš od ľudských modeliek.

Podľa portálu Profesia.sk umelá inteligencia ľuďom prácu nevezme, no trh práce môže ovplyvniť vytvorením úplne nových pracovných pozícií. „Niektoré pracovné pozície zaniknú, rovnako ako kopec ďalších, ktoré zanikli v minulosti. Dôležité bude nestagnovať a neustále sa prispôsobovať a vzdelávať nielen v tvrdých, ale aj v mäkkých zručnostiach,“ uvádza.

My sme sa v článku pozreli práve na to, do akej miery môže AI ovplyvniť online tvorcov a špecificky modelky na Onlyfans, či je pre nich umelá inteligencia hrozbou a v čom im, naopak, nikdy nebude vedieť konkurovať.

Diskusiu o tom, či majú Onlyfans modelky po kšefte, spustil prednedávnom virálny obrázok štyroch blondínok v čiernej spodnej bielizni, ktorý zverejnil twitterový účet @heartereum. Išlo totiž o neexistujúce modelky, ktoré boli vygenerované umelou inteligenciou, no na prvý pohľad vyzerajú veľmi realisticky, doslova ako skutočné ženy. Veď posúď sám.

Obrázok, na ktorý upozornili viaceré svetové médiá, vytvoril AI generátor s názvom Uberrealistic. Mnohí používatelia na Twitteri tomu však nemohli uveriť a diskutujúci sa tak v názoroch rozdeľovali. Paradoxne tých, ktorí verili, že ide o reálnu fotografiu so skutočnými ženami, bolo v komentároch viac.

„Po tomto začínam s falošným profilom na Onlyfans s polonahými fotkami generovanými AI, keď tu je toľko dôverčivých idiotov,“ napísal jeden z používateľov. Pre mnohých išlo o dokonalosť, ktorá v skutočnosti u ľudí neexistuje. Avšak aj tieto na prvý pohľad bezchybné AI modelky majú svoje „muchy“.

Twitterový profil @moonboi_ poukázal na niektoré anomálie a chybné detaily, ako napríklad chýbajúci prst, spojené časti tela, zvláštne pózy, ktoré nezapadajú do skutočnej anatómie ľudského tela, ako aj fakt, že perspektíva fotky vyzerá priama, hoci kamera je úplne naboku, takže by po správnosti mala byť viac skreslená.

my guess is that someone worked very hard in crafting it, but that it’s almost definitely AI generated, or AI-assisted-generated. Too many anomalies to be a real photo.



Also, the perspective looks to be straight-on, but the camera is all the way to the side. Should be distorted pic.twitter.com/qpL7HccjAw