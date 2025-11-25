Kategórie
dnes 25. novembra 2025 o 10:52
Čas čítania 1:15
Richard Balog

Travis Scott zlomil ďalší rekord. Jeho turné CIRCUS MAXIMUS je najzárobkovejšie rapové turné v histórii

Travis Scott zlomil ďalší rekord. Jeho turné CIRCUS MAXIMUS je najzárobkovejšie rapové turné v histórii
Zdroj: Kevin Mazur/Getty Images for Coachella
Cactus Jack má na svojom konte ďalší významný rekord.

Travis Scott opäť prepísal hudobnú históriu – jeho celosvetové turné CIRCUS MAXIMUS je najzárobkovejším sólovým rapovým turné v histórii. Séria viac ako 90 živých vystúpení zarobila 265 miliónov amerických dolárov.

Pod ohromným úspechom nesie výrazný podpis raperov posledný album UTOPIA s hitmi ako MELTDOWN, FE!N s Playboiom Cartim či MY EYES, ktorý odštartoval bezprecedentný dopyt po energických vystúpeniach 34-ročného rodáka z Houstonu.

Redakcia každý piatok vyberá TOP hudobné novinky, ktoré vyšli v predchádzajúcich 7 dňoch a nemali by uniknúť tvojej pozornosti. Nezabudni dať odber téme REFRESHNI SI PLAYLIST, aby si vždy postrehol/-la fresh tracky, albumy či videoklipy od slovenských, českých aj zahraničných interpretov.
Travis Scott, Coachella
Zdroj: Kevin Mazur/Getty Images for Coachella

Počas približne 2-ročnej šnúry predal viac ako 2,2 milióna lístkov naprieč 6 kontinentmi, približne 20 krajinami a viac ako 50 miestami, pričom záverečné monumentálne vystúpenie odohral pred 40-tisíc fanúšikmi v Bombaji a definitívne spečatil silnú pozíciu v hudobnom priemysle.

V roku 2025 priniesol svoju šou do Južnej Afriky, Kórey, Spojených arabských emirátov aj spomínanej Indie, kde zaznamenal najväčšie rapové koncerty v histórii krajiny. Predtým lámal rekordy v Severnej a Južnej Amerike, Európe vrátane Prahy, Austrálii či v Spojenom kráľovstve.

Scottova šou bola od začiatku navrhnutá ako totálna audiovizuálna explózia – s obrovskou, neustále sa meniacou scénou a divadelným prevedením, ktoré z každého večera urobilo zážitok na hranici reality.

Hviezdny raper sa prekonaním doterajších rekordov zaradil medzi najzárobkovejšie turné naprieč všetkými žánrami a potvrdil, že jeho osobná značka nie je len kultúrnym, ale tiež ekonomickým fenoménom.

Anketa:
Zažil/-a si megašou CIRCUS MAXIMUS na vlastnej koži?
Áno, bola super! 
Bohužiaľ, nie. 
Nepočúvam Travisa Scotta. 
Áno, bola super! 
29 %
Bohužiaľ, nie. 
29 %
Nepočúvam Travisa Scotta. 
43 %

Travis Scott je americký raper, ktorý sa narodil 30. apríla 1991 v Houstone. Pozornosť mainstreamu a popularitu si získal vďaka svojmu jedinečnému psychedelickému štýlu a energickým vystúpeniam s nezabudnuteľnou atmosférou.

Vo svojom hudobnom katalógu má úspešné mixtapy, 4 štúdiové albumy aj množstvo platinových singlov s miliardami streamov. Často je označovaný za jedného z najvplyvnejších interpretov v žánroch hip-hop a rap.

Mimo hudobnú kariéru má vlastnú značku Cactus Jack a v spolupráci s Nike vydáva ikonické verzie tenisiek a kolekcie oblečenia.

RAP TRAVIS SCOTT
