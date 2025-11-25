Travis Scott zlomil ďalší rekord. Jeho turné CIRCUS MAXIMUS je najzárobkovejšie rapové turné v histórii

Cactus Jack má na svojom konte ďalší významný rekord.
Travis Scott opäť prepísal hudobnú históriu – jeho celosvetové turné CIRCUS MAXIMUS je najzárobkovejším sólovým rapovým turné v histórii. Séria viac ako 90 živých vystúpení zarobila 265 miliónov amerických dolárov.
Pod ohromným úspechom nesie výrazný podpis raperov posledný album UTOPIA s hitmi ako MELTDOWN, FE!N s Playboiom Cartim či MY EYES, ktorý odštartoval bezprecedentný dopyt po energických vystúpeniach 34-ročného rodáka z Houstonu.
Počas približne 2-ročnej šnúry predal viac ako 2,2 milióna lístkov naprieč 6 kontinentmi, približne 20 krajinami a viac ako 50 miestami, pričom záverečné monumentálne vystúpenie odohral pred 40-tisíc fanúšikmi v Bombaji a definitívne spečatil silnú pozíciu v hudobnom priemysle.
V roku 2025 priniesol svoju šou do Južnej Afriky, Kórey, Spojených arabských emirátov aj spomínanej Indie, kde zaznamenal najväčšie rapové koncerty v histórii krajiny. Predtým lámal rekordy v Severnej a Južnej Amerike, Európe vrátane Prahy, Austrálii či v Spojenom kráľovstve.
Scottova šou bola od začiatku navrhnutá ako totálna audiovizuálna explózia – s obrovskou, neustále sa meniacou scénou a divadelným prevedením, ktoré z každého večera urobilo zážitok na hranici reality.
Hviezdny raper sa prekonaním doterajších rekordov zaradil medzi najzárobkovejšie turné naprieč všetkými žánrami a potvrdil, že jeho osobná značka nie je len kultúrnym, ale tiež ekonomickým fenoménom.
Travis Scott je americký raper, ktorý sa narodil 30. apríla 1991 v Houstone. Pozornosť mainstreamu a popularitu si získal vďaka svojmu jedinečnému psychedelickému štýlu a energickým vystúpeniam s nezabudnuteľnou atmosférou.
Vo svojom hudobnom katalógu má úspešné mixtapy, 4 štúdiové albumy aj množstvo platinových singlov s miliardami streamov. Často je označovaný za jedného z najvplyvnejších interpretov v žánroch hip-hop a rap.
Mimo hudobnú kariéru má vlastnú značku Cactus Jack a v spolupráci s Nike vydáva ikonické verzie tenisiek a kolekcie oblečenia.