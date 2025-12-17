Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 17. decembra 2025 o 15:38
Čas čítania 0:41
Hana Divišová

Rumunsko postaví vlastný „Disneyland“. Tento však bude s upírskou tematikou

Rumunsko postaví vlastný „Disneyland“. Tento však bude s upírskou tematikou
Zdroj: Instagram/@dracula.land
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Disneyland pozná celý svet, no už čoskoro by mohol mať vážnu konkurenciu – aspoň v európskom meradle.

Disneyland asi poznáš, ale napadlo ti niekedy, čo ak by vlastný zábavný park dostal napríklad Dracula? Presne takáto predstava sa má v najbližších rokoch stať realitou – len približne 20 minút od Bukurešti má vyrásť miliardový projekt s tematikou legendárneho upíra.

Projekt s názvom Dracula Land je inšpirovaný ikonickou legendou o Drakulovi aj románom Brama Stokera. Na ploche približne 780-tisíc m² ponúkne viac než 40 atrakcií, ktoré budú rozdelené do šiestich tematických zón. Návštevníci sa môžu tešiť na horské dráhy, bludiská, vodné atrakcie aj tematické jazdy postavené na upírskej mytológii.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Dracula Land (@dracula.land)

Podobne ako pri Disneylande, aj tu bude súčasťou rozsiahly hotelový komplex s drakulovskou atmosférou a približne 1 200 izbami. Ambíciou projektu je vytvoriť miesto, kde sa návštevníci nezdržia len pár hodín, ale pokojne aj niekoľko dní.

Odporúčané
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor) Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor) 17. decembra 2025 o 7:20

Zaujímavosťou je, že Dracula Land má mať aj plnohodnotnú metaverzovú verziu – digitálne dvojča parku. Vďaka nemu bude možné park preskúmať online, virtuálne sa zúčastňovať podujatí a interagovať s jeho svetom aj na diaľku.

Odporúčané
Silné gesto Angeliny Jolie. Rozhodla sa ukázať jazvu na prsiach Silné gesto Angeliny Jolie. Rozhodla sa ukázať jazvu na prsiach 17. decembra 2025 o 11:14
Odporúčané
Meta chce, aby sme Reels sledovali spolu. Instagram mieri na TV obrazovky Meta chce, aby sme Reels sledovali spolu. Instagram mieri na TV obrazovky 17. decembra 2025 o 10:46
Odporúčané
VIDEO: Vyšiel trailer k druhej polovici finále Stranger Things. Pokús sa rozšifrovať, čo sa stane VIDEO: Vyšiel trailer k druhej polovici finále Stranger Things. Pokús sa rozšifrovať, čo sa stane 16. decembra 2025 o 17:06
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
ZÁBAVNÉ PARKY
Odporúčame
20-ročný Adam minie mesačný plat, Kika 300 €. Mladí Slováci nám prezradili, koľko € plánujú minúť na vianočné darčeky (ANKETA)
Sponzorovaný obsah
20-ročný Adam minie mesačný plat, Kika 300 €. Mladí Slováci nám prezradili, koľko € plánujú minúť na vianočné darčeky (ANKETA)
včera o 15:00
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
refresher+
Karel sa presťahoval na Bali: Keď som sem prišiel, vybuchol mi Tinder (Rozhovor)
dnes o 07:20
Lidl šokuje zákazníkov: Za nákup môžeš získať zlato v hodnote 3 620 €
Sponzorovaný obsah
Lidl šokuje zákazníkov: Za nákup môžeš získať zlato v hodnote 3 620 €
10. 12. 2025 13:00
Hair glossing: Trend, ktorý ovládol TikTok sľubuje vlasy ako zo salónu. S touto rutinou dosiahneš hebké a lesklé vlasy aj doma
Sponzorovaný obsah
Hair glossing: Trend, ktorý ovládol TikTok sľubuje vlasy ako zo salónu. S touto rutinou dosiahneš hebké a lesklé vlasy aj doma
pred 2 dňami
René pracuje ako elektrikár v Nemecku: Zarobím štvornásobok toho, čo doma (Rozhovor)
refresher+
René pracuje ako elektrikár v Nemecku: Zarobím štvornásobok toho, čo doma (Rozhovor)
včera o 17:00
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
refresher+
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
včera o 09:00
1
Storky
Silné gesto Angeliny Jolie. Rozhodla sa ukázať jazvu na prsiach
Značka Medicine predstavila novú kolekciu inšpirovanú sériou Harry Potter
Sponzorovaný obsah
Cristiano Ronaldo si má zahrať v Rýchlo a zbesilo. Vin Diesel má pre neho rolu
Poznáme víťaza reality šou Farma 17
Stará tržnica opäť ožije Vianocami. Návštevníkov čaká bohatý program
Separov koncert na Tehelnom poli je už na Voyo. Ukazuje najlepšie momenty a záku...
Sponzorovaný obsah
Yaksha a Kruh opäť spájajú sily. Limitované panettone predávajú za takmer 40 eur
Poznáme prvých účastníkov Let's Dance. Kto si odnesie titul tentokrát?
Playboi Carti vstupuje do Fortnite: Hráči sa dočkajú cool outfitov aj trackov
Yzomandias ohlásil svoj najväčší koncert kariéry. O2 arénu vypredal za pár hodín
Lidl šokuje zákazníkov: Za nákup môžeš získať zlato v hodnote 3 620 €
Sponzorovaný obsah
Converse ťa vezme do Upside Down. Značka oznámila collab so Stranger Things
Máme najkrajšie dresy. Slovenskí hokejisti obsadili prvú priečku TOP olympijskýc...
Muži v čiernom sa vracajú! Sony chystá nové pokračovanie kultovej sci-fi ságy
Gleb priniesol ružinovské sídlisko do Trnavy. Športová hala sa otriasala v zákla...
Druhý Batman získava posilu. Akú postavu stvárni Scarlett Johansson?
Ďalší James Bond našiel favorita. Kto by mohol získať rolu?
Samantha zo Sex v meste sa vydala. Herečka Kim Cattrall mala svadbu v Londýne
Speváčka Sima sa podelila o radostnú novinku. S priateľom čakajú bábätko
The North Face a SKIMS prichádzajú s novou zimnou kolekciou. Spája štýl a funkčn...
Lifestyle news
Rumunsko postaví vlastný „Disneyland“. Tento však bude s upírskou tematikou
pred 5 minútami
Moment, na ktorý fanúšikovia Simpsonovcov čakali roky. Maggie konečne prehovorila
pred hodinou
Hackeri údajne ukradli citlivé údaje prémiových používateľov Porhubu. Spoločnosť teraz vydierajú
pred hodinou
Silné gesto Angeliny Jolie. Rozhodla sa ukázať jazvu na prsiach
dnes o 11:14
Meta chce, aby sme Reels sledovali spolu. Instagram mieri na TV obrazovky
dnes o 10:46
V kauze smrti Matthewa Perryho padol ďalší rozsudok. Druhý lekár skončí v domácom väzení
dnes o 09:25
VIDEO: Vyšiel trailer k druhej polovici finále Stranger Things. Pokús sa rozšifrovať, čo sa stane
včera o 17:06
Spravodajstvo
Autá Študenti Vlaky Energie
Viac
Británia sa v roku 2027 vracia do programu Erasmus. V prvom roku môže prijať 100.000 ľudí
pred 28 minútami
V kresle riaditeľky národného múzea vydržala pol roka. Šimkovičová odvolala Predajňovú
pred hodinou
Študenti napísali otvorený list prorektorke. Jej politické pôsobenie je podľa nich v rozpore s hodnotami univerzity
pred hodinou
1

Viac z Zaujímavosti

Všetko
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
Zahraničné
včera o 09:00
refresher+
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
včera o 09:00
1
René pracuje ako elektrikár v Nemecku: Zarobím štvornásobok toho, čo doma (Rozhovor)
refresher+
René pracuje ako elektrikár v Nemecku: Zarobím štvornásobok toho, čo doma (Rozhovor)
včera o 17:00
15 vianočných darčekov do 20 eur, ktoré spravia veľkú radosť. Super darčeky môžeš vybaviť aj s nízkym rozpočtom
15 vianočných darčekov do 20 eur, ktoré spravia veľkú radosť. Super darčeky môžeš vybaviť aj s nízkym rozpočtom
dnes o 09:00
Rozprávková noc z Tatier očarila svet. NASA označila za snímku dňa fotografiu Slováka
Rozprávková noc z Tatier očarila svet. NASA označila za snímku dňa fotografiu Slováka
pred 2 dňami
„Miši, a frajera máš?“ Prečo rodina počas vianočných sviatkov otvára citlivé témy a ako na ne reagovať?
refresher+
„Miši, a frajera máš?“ Prečo rodina počas vianočných sviatkov otvára citlivé témy a ako na ne reagovať?
pred 2 dňami
Nika a Diana mali rok opakovane zápaly močových ciest: Cítili sme sa bezmocne, zasahuje to aj do intímneho života
refresher+
Nika a Diana mali rok opakovane zápaly močových ciest: Cítili sme sa bezmocne, zasahuje to aj do intímneho života
pred 2 dňami
Viac z Šport Všetko
REBRÍČEK: Rekordné výplaty vo Formule 1. Toto je päť najlepšie platených jazdcov roku 2025
Zahraničie
12. 12. 2025 14:07
REBRÍČEK: Rekordné výplaty vo Formule 1. Toto je päť najlepšie platených jazdcov roku 2025
12. 12. 2025 14:07
Fight Night Challenge 10: Flexingove skúsenosti rozhodli zápas večera, Fiki po výhre vyzval Roba Pukača
pred 3 dňami
Globálny unikát na Oktagone: Bojovník ukončil súpera neuveriteľným spôsobom, poznáme aj nového šampióna
23. 11. 2025 9:00
Viac z Gastro Všetko
10 najhorších jedál pre tvoje zdravie. Najrizikovejšie cielia na deti
10 najhorších jedál pre tvoje zdravie. Najrizikovejšie cielia na deti
6. 12. 2025 8:23
TEST vianočiek zo supermarketov: Ktorú naservíruješ na sviatočný stôl a ktorá je tvrdá ako betón?
6. 12. 2025 9:30
Kontrola odhalila v obľúbenom českom koláči nebezpečný pesticíd. Môže ohroziť pečeň či zdravie plodu
10. 12. 2025 19:19
Viac z Osobnosti Všetko
Fero Joke odstúpil zo šou Milujem Slovensko. Silvestrovský špeciál televízia odvysiela bez komika
Slovensko
včera o 15:06
Fero Joke odstúpil zo šou Milujem Slovensko. Silvestrovský špeciál televízia odvysiela bez komika
včera o 15:06
Separ rapuje v disstracku na Nvotovú. Tá mu posiela odkaz z pláže na Maldivách
včera o 11:22
1
Silné gesto Angeliny Jolie. Rozhodla sa ukázať jazvu na prsiach
dnes o 11:14

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Tipy na darčeky pre celú rodinu. V Panta Rhei vybavíš všetko na jednom mieste
Zaujímavosti
pred hodinou
PR správa
Tipy na darčeky pre celú rodinu. V Panta Rhei vybavíš všetko na jednom mieste
pred hodinou
S týmito darčekmi neurobíš chybu.
Jazdené auto ako darček pod stromček
PR správa
Jazdené auto ako darček pod stromček
pred 2 hodinami
Silné gesto Angeliny Jolie. Rozhodla sa ukázať jazvu na prsiach
Silné gesto Angeliny Jolie. Rozhodla sa ukázať jazvu na prsiach
dnes o 11:14
Handmade materiály a unikátne strihy – aj vďaka týmto dizajnérom praská lokálna scéna vo švíkoch (ARTIST SPOTLIGHT)
Handmade materiály a unikátne strihy – aj vďaka týmto dizajnérom praská lokálna scéna vo švíkoch (ARTIST SPOTLIGHT)
dnes o 11:00
15 vianočných darčekov do 20 eur, ktoré spravia veľkú radosť. Super darčeky môžeš vybaviť aj s nízkym rozpočtom
15 vianočných darčekov do 20 eur, ktoré spravia veľkú radosť. Super darčeky môžeš vybaviť aj s nízkym rozpočtom
dnes o 09:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
pred 2 dňami
2
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
refresher+
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
včera o 09:00
1
René pracuje ako elektrikár v Nemecku: Zarobím štvornásobok toho, čo doma (Rozhovor)
refresher+
René pracuje ako elektrikár v Nemecku: Zarobím štvornásobok toho, čo doma (Rozhovor)
včera o 17:00
Gabriel robí na lodi v Severnom mori: Na 23. narodeniny som si kúpil byt a Ford Mustang. Kapitán zarobí 700 eur denne (Rozhovor)
refresher+
Gabriel robí na lodi v Severnom mori: Na 23. narodeniny som si kúpil byt a Ford Mustang. Kapitán zarobí 700 eur denne (Rozhovor)
9. 10. 2022 9:30
1
Travel influencer Nick Papcun mal ľudí obrať o tisícky eur. Peniaze vraj dlhuje Explovi aj Milanovi bez mapy
Travel influencer Nick Papcun mal ľudí obrať o tisícky eur. Peniaze vraj dlhuje Explovi aj Milanovi bez mapy
včera o 14:02
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
pred 2 dňami
2
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
refresher+
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
včera o 09:00
1
REBRÍČEK: Rekordné výplaty vo Formule 1. Toto je päť najlepšie platených jazdcov roku 2025
REBRÍČEK: Rekordné výplaty vo Formule 1. Toto je päť najlepšie platených jazdcov roku 2025
12. 12. 2025 14:07
Marek je zubár v Srbsku: Slováci tu zaplatia 3-krát menej než na Slovensku, kvalita je ako v Nemecku
refresher+
Marek je zubár v Srbsku: Slováci tu zaplatia 3-krát menej než na Slovensku, kvalita je ako v Nemecku
pred 3 dňami
3
Slovenské mesto sa dostalo medzi najkrajšie zimné mestá Európy. Predbehlo aj známe destinácie
Slovenské mesto sa dostalo medzi najkrajšie zimné mestá Európy. Predbehlo aj známe destinácie
pred 3 dňami
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
pred 2 dňami
2
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
29. 11. 2025 11:11
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
4. 12. 2025 14:14
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
refresher+
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
16. 2. 2022 14:30
KVÍZ: Rozumieš slovám ako „ancug“ či „rintintin“? Otestuj svoje znalosti nárečí z celého Slovenska
KVÍZ: Rozumieš slovám ako „ancug“ či „rintintin“? Otestuj svoje znalosti nárečí z celého Slovenska
25. 11. 2025 16:30
Domov
Zdieľať
Diskusia