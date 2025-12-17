Disneyland pozná celý svet, no už čoskoro by mohol mať vážnu konkurenciu – aspoň v európskom meradle.
Disneyland asi poznáš, ale napadlo ti niekedy, čo ak by vlastný zábavný park dostal napríklad Dracula? Presne takáto predstava sa má v najbližších rokoch stať realitou – len približne 20 minút od Bukurešti má vyrásť miliardový projekt s tematikou legendárneho upíra.
Projekt s názvom Dracula Land je inšpirovaný ikonickou legendou o Drakulovi aj románom Brama Stokera. Na ploche približne 780-tisíc m² ponúkne viac než 40 atrakcií, ktoré budú rozdelené do šiestich tematických zón. Návštevníci sa môžu tešiť na horské dráhy, bludiská, vodné atrakcie aj tematické jazdy postavené na upírskej mytológii.
Podobne ako pri Disneylande, aj tu bude súčasťou rozsiahly hotelový komplex s drakulovskou atmosférou a približne 1 200 izbami. Ambíciou projektu je vytvoriť miesto, kde sa návštevníci nezdržia len pár hodín, ale pokojne aj niekoľko dní.
Zaujímavosťou je, že Dracula Land má mať aj plnohodnotnú metaverzovú verziu – digitálne dvojča parku. Vďaka nemu bude možné park preskúmať online, virtuálne sa zúčastňovať podujatí a interagovať s jeho svetom aj na diaľku.