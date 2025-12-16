VIDEO: Vyšiel trailer k druhej polovici finále Stranger Things. Pokús sa rozšifrovať, čo sa stane

Nový trailer k druhej časti piatej série Stranger Things naznačuje rozhodujúci boj o Hawkins aj celý svet, pričom finálne epizódy dorazia na Netflix už o pár dní.
Obľúbený seriál Stranger Things sa pomaly blíži k svojmu koncu. Netflix fanúšikom ponúkol prvý ucelený pohľad na druhú časť poslednej série. V novom traileri sa hlavný záporák Vecna opäť hlási o slovo a dáva jasne najavo, že jeho ambície siahajú ďaleko za hranice Upside Down.
Po tom, čo Netflix zverejnil prvé štyri epizódy, prichádza pokračovanie rozdelené do dvoch častí. Tri nové epizódy budú dostupné 25. decembra (v USA), no na Slovensko dorazia 26. decembra o 2:00 ráno, pričom úplné finále série si diváci pozrú na Silvestra, píše Variety.
V piatej a zároveň poslednej sérii sa vracia kompletné hlavné herecké obsadenie. Obyvatelia Hawkinsu čelia otvorenej vojne s Vecnom a silami Upside Down, ktoré ohrozujú nielen ich mesto, ale aj celý svet. Popri známych tvárach sa v príbehu objavujú aj nové postavy.