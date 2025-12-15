Máš chuť na vianočnú klasiku, ale nevieš, čo presne si pustiť? Tieto Netflixové kódy by ti mali uľahčiť hľadanie. Vyskúšaj, ako také kódy fungujú.
Vianoce už nám pomaly klopú na dvere a my sa snažíme nasýtiť tú pravú vianočnú atmosféru. Ak sa ti nechce behať vonku po trhoch, zapáľ si voňavú sviečku, sprav si kakao, zabaľ sa do deky a zapni Netflix. A že nevieš, na čo pozerať?
Pripravili sme pre teba kódy, vďaka ktorým nájdeš film podľa svojej nálady alebo podľa toho, s kým sa práve pozeráš.
Filmy pre deti, ktoré zahrejú na srdiečku aj teba
Pod týmto kódom nájdeš tituly ako The Christmas Chronicles 1 a 2, A Boy Called Christmas, Arthur Christmas alebo trilógiu The Claus Family. Všetky tieto filmy bezpečne zabavia nielen tvojich mladších súrodencov, ale aj teba. Majú hrejivú zápletku a veľkú úlohu v nich hrá práve láska, rodina a nejaký ten vianočný zázrak.
Feel good klasiky
Ak máš náladu na nejakú starú dobrú klasiku, ktorú už všetci videli päťkrát, ale aj tak ťa vždy dojme a rozosmeje, tak toto je ten správny kód. Z tejto sekcie ti môžeme odporučiť film Holiday s ikonickým obsadením: Cameron Diaz, Kate Winslet, najsexi mužom roka 2004 Judeom Lawom či Kung Fu Pandou Jackom Blackom. Podľa nás ide o jednu z najlepších romantických vianočných klasík.
Ak však preferuješ viac zábavy a menej sladkých romantických dialógov, skús napríklad komédiu Family Stone s Diane Keaton a Rachel McAdams.
Trochu cringe romantické komédie
Vianoce by mali byť časom pohody a pokoja... a možno práve preto, že to nie vždy úplne vyjde, sa Netflix sústredí na príbehy lásky, kde chaos alebo nedorozumenia často hrajú hlavnú rolu. Občas je to tak trápne, až sa ti krútia prsty na nohách, inokedy sa tomu od srdca zasmeješ. Nakoniec však vždy zvíťazí láska a postavy povedia tie najväčšie klišé repliky, aké si dokážeš predstaviť – a presne tak to na Vianoce má byť.
Pod týmto kódom nájdeš tohtoročnú novinku A Merry Little Ex-Mas, Love Hard, Jingle Bell Heist, Holidate s Emmou Roberts, The Merry Gentleman, kde Chad Michael Murray (Tristan z Gilmorek) hrá vianočného striptéra, alebo I Believe in Santa.