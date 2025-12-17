Epizóda Parahormonálna aktivita sa odohráva v budúcnosti a prináša nečakaný pohľad na rodinu Simpsonovcov.
V nedeľnej epizóde legendárnych Simpsonovcov zostalo mnoho fanúšikov poriadne zaskočených. V diele s názvom Parahormonálna aktivita totiž najmladšia dcéra Homera a Marge konečne prehovorila. Hlas jej prepožičala Lindsay Lohan, ktorá túto skúsenosť označila za splnený sen.
„Byť súčasťou tejto ikonickej rodiny je splnený sen,“ napísala Lohan. Maggie pritom zvyčajne vydáva len nezrozumiteľné zvuky a tradične ju dabuje herečka Nancy Cartwright, ktorá dabuje aj Barta.
Ako infomuje portál New York Post, počas rokov Maggie v špeciálnych momentoch nadabovali aj viaceré známe mená, medzi nimi Elizabeth Taylor, Viola Davis, Jodie Foster, James Earl Jones či Kevin Michael Richardson.
Celá epizóda sa odohráva v budúcnosti, keď sú Bart a Lisa už tínedžeri. Bart chce šoférovať auto, no Maggie, ktorá už dokáže hovoriť, má z jeho jazdy obavy a snaží sa presvedčiť Marge, aby mu to nedovolila.