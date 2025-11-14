Tohtotýždňový zoznam je nabitý hitmi, ktoré nedostaneš z hlavy.
Okrem skvelých hudobných noviniek od domácich aj zahraničných hviezd, ako napríklad BUKA (alter ego Viktora Sheena, pozn. redakcie), Calin alebo Summer Walker, priniesol posledný týždeň aj skvelé správy zo zákulisia – Kontrafakt oznámil Murdardo Mulano Tour 2 s Mariánom Čekovským, Questlove potvrdil, že posmrtný album D'Angela je na ceste a Universal Pictures predstavil prvý oficiálny trailer k životopisnému filmu o Michaelovi Jacksonovi s názvom Michael.
V komentári nám napíš, ktorá novinka sa ti páči najviac. Nezabudni sledovať náš oficiálny REFRESHER playlist na Spotify, ktorý každý piatok aktualizujeme o fresh tracky. Ak sme niečo dôležité zo sveta hudby vynechali, podeľ sa s nami o svoje tipy v komentári. Radi si rozšírime naše obzory.
P. S. Ak máš rád/rada čísla a si fanúšikom rapu, pozri si zoznam TOP 10 najpočúvanejších interpretov najpočúvanejšieho hudobného žánru na Spotify. Medzi elitou nechýba Future, Ye, Kendrick Lamar či Drake.
1. BUKA – Já, mé druhé já a Kristýna
Najväčší release tohto týždňa v našich končinách patrí Viktorovi Sheenovi, ktorý pod svojím alter egom BUKA vydal debutový album Já, mé druhé já a Kristýna.
LP obsahuje 17 plnohodnotných trackov, trvá viac ako 45 minút čistého času a názov, obal aj myšlienka sú inšpirované filmom Ja, moje druhé ja a Irena z roku 2000 v hlavnej úlohe s Jimom Carreym. Raper, ktorý vypredal O2 arénu spoločne s Calinom aj ako sólový interpret, má ako BUKA priamejší a ostrejší prejav, čo nás v redakcii veľmi baví. Svoje alter ego na LP nepredstavil nielen Sheen, ale taktiež Robin Zoot, ktorého nájdeš v tracku DMG pod menom Ohan B (čítaj spolu, pozn. redakcie).