Na internete človek nájde množstvo playlistov alebo albumov na upokojenie zvierat. Ich účinky teraz preskúmali aj vedci.
Svoj príbeh pre BBC opísala ich fotoeditorka Serenity Scrull. Adoptovala fenku Margot z útulku, ktorú jej opísali ako plachú, ale vhodnú k deťom. Doma však zistila, že Margot má silnú separačnú úzkosť a preto nedokáže byť doma sama. Od susedov prichádzali správy, že neustále šteká.
Nová psia majiteľka preto skúsila veľa odporúčaní od trénerov a doktorov. Nakoniec zabralo až to posledné, dosť nezvyčajné. Margot upokojila klasická hudba nahraná presne pre psov.
Za „kapelou“ Through a Dog's Ear stojí duo expertov. Joshua Leeds, odborník na psychoakustiku – vedu o vnímaní zvuku, a veterinárna neuroložka Susan Wagner, skúmajúca vplyv hudby na psiu psychiku. Spoločne sledovali účinky hudby na 150 psov v útulkoch aj doma. Zistili, že hudba upokojila viac než 70 percent psov v útulkoch a 80 percent psov doma, ktorí vykazovali menej úzkostných príznakov, ako nervózne chodenie, tras alebo lapanie po dychu.
Ďalší test skúmal audioknihy a reakcie mačiek
Podobnú štúdiu vykonala aj Kráľovská univerzita v Belfaste. Vedci sa zamerali na stresové situácie psov – cestovanie autom, návštevu veterinára – a na to, aký vplyv má klasická hudba či audiokniha na ich pokoj. Štúdia ukázala, že klasická hudba s pomalým tempom a minimom perkusívnych prvkov má najpozitívnejší efekt, presne ako tvorba Through a Dog's Ear.
Vplyv audioknihy bol však úplne iný. Zatiaľ čo pri hudbe si psi zvyčajne sadli alebo ľahli, pri audioknihe zostali stáť a pozerali na reproduktor s Harry Potterom a Kameňom mudrcov.
Podobnej štúdii sa nevyhli ani mačky, a tie mali dosť odlišné podmienky. Zatiaľ čo psy boli testované pri cestách autom a doma, vedci z časopisu Journal of Feline Medicine and Surgery skúmali účinky hudby na mačky počas sedatív pred kastráciou.
Dvanásť mačiek dostalo slúchadlá a postupne im púšťali tri skladby: Torn od Natalie Imbruglie, Adagio for Strings od Samuela Bergera a Thunderstruck od AC/DC. Aj keď psy a mačky často chápeme ako protiklady, na hudbu však reagovali podobne. Hudba u mačiek spomalila dych, znížila srdcovú frekvenciu a rozšírila zreničky.