Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 25. novembra 2025 o 11:39
Čas čítania 1:17
Michal Drahný

Vedci možno konečne prišli s receptom, ako upokojiť každého psa. Dokonca funguje aj na mačky

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Na internete človek nájde množstvo playlistov alebo albumov na upokojenie zvierat. Ich účinky teraz preskúmali aj vedci.

Svoj príbeh pre BBC opísala ich fotoeditorka Serenity Scrull. Adoptovala fenku Margot z útulku, ktorú jej opísali ako plachú, ale vhodnú k deťom. Doma však zistila, že Margot má silnú separačnú úzkosť a preto nedokáže byť doma sama. Od susedov prichádzali správy, že neustále šteká.

Nová psia majiteľka preto skúsila veľa odporúčaní od trénerov a doktorov. Nakoniec zabralo až to posledné, dosť nezvyčajné. Margot upokojila klasická hudba nahraná presne pre psov.

Za „kapelou“ Through a Dog's Ear stojí duo expertov. Joshua Leeds, odborník na psychoakustiku – vedu o vnímaní zvuku, a veterinárna neuroložka Susan Wagner, skúmajúca vplyv hudby na psiu psychiku. Spoločne sledovali účinky hudby na 150 psov v útulkoch aj doma. Zistili, že hudba upokojila viac než 70 percent psov v útulkoch a 80 percent psov doma, ktorí vykazovali menej úzkostných príznakov, ako nervózne chodenie, tras alebo lapanie po dychu.

Ďalší test skúmal audioknihy a reakcie mačiek

Podobnú štúdiu vykonala aj Kráľovská univerzita v Belfaste. Vedci sa zamerali na stresové situácie psov – cestovanie autom, návštevu veterinára – a na to, aký vplyv má klasická hudba či audiokniha na ich pokoj. Štúdia ukázala, že klasická hudba s pomalým tempom a minimom perkusívnych prvkov má najpozitívnejší efekt, presne ako tvorba Through a Dog's Ear.

Odporúčané
Vedci objavili nový druh včely s „diabolskými rohmi“ – Lucifera. Hmyzu však hrozí vyhynutie Vedci objavili nový druh včely s „diabolskými rohmi“ – Lucifera. Hmyzu však hrozí vyhynutie 11. novembra 2025 o 16:03

Vplyv audioknihy bol však úplne iný. Zatiaľ čo pri hudbe si psi zvyčajne sadli alebo ľahli, pri audioknihe zostali stáť a pozerali na reproduktor s Harry Potterom a Kameňom mudrcov.

pes, retríver pes, fluffy mačka a pes, pes, mačka Bernský salašnícky pes.
Zobraziť galériu
(5)

Podobnej štúdii sa nevyhli ani mačky, a tie mali dosť odlišné podmienky. Zatiaľ čo psy boli testované pri cestách autom a doma, vedci z časopisu Journal of Feline Medicine and Surgery skúmali účinky hudby na mačky počas sedatív pred kastráciou.

Odporúčané
Na Slovensku objavili nový druh vtáka. Drobný spevavec bežne obýva oblasti v Ázii Na Slovensku objavili nový druh vtáka. Drobný spevavec bežne obýva oblasti v Ázii 3. novembra 2025 o 15:20

Dvanásť mačiek dostalo slúchadlá a postupne im púšťali tri skladby: Torn od Natalie Imbruglie, Adagio for Strings od Samuela Bergera a Thunderstruck od AC/DC. Aj keď psy a mačky často chápeme ako protiklady, na hudbu však reagovali podobne. Hudba u mačiek spomalila dych, znížila srdcovú frekvenciu a rozšírila zreničky.

Odporúčané
The Prodigy sa vracia na Pohodu. Kapela bude headlinerom 30. ročníka festivalu The Prodigy sa vracia na Pohodu. Kapela bude headlinerom 30. ročníka festivalu 25. novembra 2025 o 9:14
Odporúčané
Lukáš žije s tetániou: Keď príde prvá úzkosť, máš strach, že je to infarkt a že zomrieš. Občas sa dostávam do trápnych situácií Lukáš žije s tetániou: Keď príde prvá úzkosť, máš strach, že je to infarkt a že zomrieš. Občas sa dostávam do trápnych situácií 24. novembra 2025 o 17:00
Odporúčané
Ako fungujú pohrebné služby? „Niektoré pohrebné služby sú radi, keď ľudia zomrú. Rodiny nám niekedy nedovolia odniesť telo“ Ako fungujú pohrebné služby? „Niektoré pohrebné služby sú radi, keď ľudia zomrú. Rodiny nám niekedy nedovolia odniesť telo“ 25. novembra 2025 o 7:00
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
DOMÁCE ZVIERATÁ
Odporúčame
KVÍZ: Vyznáš sa v investičných pojmoch? Tieto otázky ťa otestujú e
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Vyznáš sa v investičných pojmoch? Tieto otázky ťa otestujú
14. 11. 2025 11:00
Martin robí 14 rokov vodiča autobusu v Bratislave: Do práce vstáva o pol tretej ráno a prečo nemôže čakať na dobiehajúcich ľudí? e
Sponzorovaný obsah
Martin robí 14 rokov vodiča autobusu v Bratislave: Do práce vstáva o pol tretej ráno a prečo nemôže čakať na dobiehajúcich ľudí?
pred 3 hodinami
Ako fungujú pohrebné služby? „Niektoré pohrebné služby sú radi, keď ľudia zomrú. Rodiny nám niekedy nedovolia odniesť telo“ e
refresher+
Odporúčané
Ako fungujú pohrebné služby? „Niektoré pohrebné služby sú radi, keď ľudia zomrú. Rodiny nám niekedy nedovolia odniesť telo“
dnes o 07:00
Lukáš žije s tetániou: Keď príde prvá úzkosť, máš strach, že je to infarkt a že zomrieš. Občas sa dostávam do trápnych situácií e
refresher+
Odporúčané
Lukáš žije s tetániou: Keď príde prvá úzkosť, máš strach, že je to infarkt a že zomrieš. Občas sa dostávam do trápnych situácií
včera o 17:00
Karolína aj Martina zažili extrémnu žiarlivosť: „Musela som mu posielať fotky outfitu do práce,“ vraví Maťa e
refresher+
Odporúčané
Karolína aj Martina zažili extrémnu žiarlivosť: „Musela som mu posielať fotky outfitu do práce,“ vraví Maťa
včera o 07:00
Labubu mánia pokračuje. V Lidli nájdeš čokolády inšpirované populárnou figúrkou e
Sponzorovaný obsah
Labubu mánia pokračuje. V Lidli nájdeš čokolády inšpirované populárnou figúrkou
pred 3 dňami
Storky
The Prodigy sa vracia na Pohodu. Kapela bude headlinerom 30. ročníka festivalu
Zayo oznámil jeho štvrtý album s názvom Klobúk Dole
Najkrajším mužom Európy je Prešovčan. Víťaz Farmy si odniesol prestížny titul
Duchovný nástupca McLarenu láme rekordy: Stal sa najdrahším superšportovým autom
FREAK prichádza s novou kolekciou. Pri prome sa značka spojila so známymi raperm...
Trnava má novú reštauráciu Taraxacum. Kreoval ju známy šéfkuchár Lukáš Hesko
Labubu mánia pokračuje. V Lidli nájdeš čokolády inšpirované populárnou figúrkou
Sponzorovaný obsah
Pop-up freier premenil The Streets na dizajnérske zátišie. Boli sme sa pozrieť
Toto sú jedinečné helmy pilotov F1 pre Las Vegas. Sleduj, ako vyzerajú
STEIN27 ide na tour po Slovensku. V týchto mestách ho uvidíš
Porsche predstavuje prvé plne elektrické Cayenne. Z 0 na 100 km/h za 2,5 sekundy
Mladý slovenský dizajnér posúva hranice: Matiašovič predstavil novú kolekciu
Let's Dance predstavil novinku: Diváci sa prvýkrát dostanú na priame prenos...
Charles Leclerc mieri z trate do sveta módy. Predstavil značku CL16
Takto vyzerá druhá polovica účastníčok v českom Bachelorovi
Sweater Weather je tu a najštýlovejšie svetre sezóny ponúkajú značky FTSHP, Repr...
V spolupráci
Irina Shayk pricestovala do Prahy. Vyzdvihla, že sa tu cíti ako doma
Z virálnej hračky až do Hollywoodu. Chystá sa film o Labubu
Bad Bunny získal Latin Grammy. Odniesol si ocenenie za album roka
Vieme, aký dlhý bude Avatar 3. Pred kinom radšej nič nepi
Lifestyle news
Máš problém s trávením? Tieto nápoje ti vedia pomôcť k správnej funkcii čriev pred 46 minútami
AKTUÁLNE: Vo veku 78 rokov zomrela česká Zlatovláska. Jorga Kotrbová patrila medzi ikony detských rozprávok pred hodinou
Vedci možno konečne prišli s receptom, ako upokojiť každého psa. Dokonca funguje aj na mačky pred hodinou
Travis Scott zlomil ďalší rekord. Jeho turné CIRCUS MAXIMUS je najzárobkovejšie rapové turné v histórii pred 2 hodinami
Slovensko navštívil hollywoodsky herec. Ben Stiller večeral v päťhviezdičkovom hoteli vo Vysokých Tatrách pred 3 hodinami
The Prodigy sa vracia na Pohodu. Kapela bude headlinerom 30. ročníka festivalu dnes o 09:14
Netflix valcuje krimi o spisovateľke s temnou minulosťou. Nová miniséria kraľuje sledovanosti v 41 krajinách včera o 16:38
Wicked s Arianou Grande a Cynthiou Erivo zažíva úspech. Siaha na Oscary a patrí medzi najzárobkovejšie muzikály v histórii včera o 15:51
AKTUÁLNE: Svet opustila legenda hudobného žánru reggae. Jimmy Cliff zomrel vo veku 81 rokov včera o 15:06
Billie Eilish ukončila turné, no nelúči sa. Oznámila premiéru svojho 3D filmu, na ktorom pracuje s oscarovým režisérom včera o 14:29
Spravodajstvo
Vláda Roberta Fica Počasie Správy počasie Dôchodky
Viac
PREHĽAD: Mnohí Slováci si onedlho polepšia. Toto sú sumy 13. dôchodkov pre rok 2025
pred 7 minútami
Sociálna poisťovňa aktualizovala zoznam dlžníkov. Zisti, či sa na ňom nachádzaš aj ty
pred 51 minútami
Štáty EÚ budú musieť uznať manželstvo párov rovnakého pohlavia. Rozhodol o tom Súdny dvor EÚ
pred hodinou

Viac z Zaujímavosti

Všetko
Martin robí 14 rokov vodiča autobusu v Bratislave: Do práce vstáva o pol tretej ráno a prečo nemôže čakať na dobiehajúcich ľudí?
Sponzorovaný obsah
Martin robí 14 rokov vodiča autobusu v Bratislave: Do práce vstáva o pol tretej ráno a prečo nemôže čakať na dobiehajúcich ľudí?
pred 3 hodinami
Nacistické farmy na deti: ženy v sídlach Lebensborn plodili deti s elitou SS. Po pôrode potomkov nikdy nevideli
refresher+
Odporúčané
Nacistické farmy na deti: ženy v sídlach Lebensborn plodili deti s elitou SS. Po pôrode potomkov nikdy nevideli
pred 2 dňami
Karolína aj Martina zažili extrémnu žiarlivosť: „Musela som mu posielať fotky outfitu do práce,“ vraví Maťa
refresher+
Odporúčané
Karolína aj Martina zažili extrémnu žiarlivosť: „Musela som mu posielať fotky outfitu do práce,“ vraví Maťa
včera o 07:00
Stranger Things inšpiroval tajný projekt CIA: vedci vraj uniesli tínedžerov a robili na nich experimenty, aby im ovládli myseľ
refresher+
Odporúčané
Stranger Things inšpiroval tajný projekt CIA: vedci vraj uniesli tínedžerov a robili na nich experimenty, aby im ovládli myseľ
pred 2 dňami
Zákaz sociálnych sietí do 16 rokov? V Austrálii to už o pár týždňov bude realita
Zákaz sociálnych sietí do 16 rokov? V Austrálii to už o pár týždňov bude realita
včera o 10:56
TikTok sound „Nothing beats a Jet2 holiday“ tento rok ovládol internet. Spoločnosti sa postaral o rekordný boom
TikTok sound „Nothing beats a Jet2 holiday“ tento rok ovládol internet. Spoločnosti sa postaral o rekordný boom
včera o 12:47
Viac z Gastro Všetko
KVÍZ: Vieš, aké ingrediencie patria do populárnych českých jedál? Otestuj svoje kulinárske znalosti
KVÍZ: Vieš, aké ingrediencie patria do populárnych českých jedál? Otestuj svoje kulinárske znalosti
pred 3 dňami
Majitelia Oli’s Italiano: „Chceli sme spojiť dobrú pastu s dobrou pizzou.“ Taliansku kuchyňu pripravujú tak, ako ju majú radi oni
20. 11. 2025 17:30
Dominik je profesionálny barman: Vzťah Slovákov k alkoholu sa mení, mladá generácia dbá na kvalitu
pred 2 hodinami
Viac z História Všetko
Nacistické farmy na deti: ženy v sídlach Lebensborn plodili deti s elitou SS. Po pôrode potomkov nikdy nevideli
refresher+
Odporúčané
Nacistické farmy na deti: ženy v sídlach Lebensborn plodili deti s elitou SS. Po pôrode potomkov nikdy nevideli
pred 2 dňami
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
1. 10. 2025 9:00
Viac z Politika Všetko
Trump oznámil zmenu hlavnej zložky v Coca-cole. Firma podľa neho súhlasí
Trump oznámil zmenu hlavnej zložky v Coca-cole. Firma podľa neho súhlasí
17. 7. 2025 17:28
Muskova umelá inteligencia vytvárala videá s nahou Taylor Swift. Nebola to náhoda, tvrdí expertka
11. 8. 2025 9:48
Unikli posledné textové správy vraha Charlieho Kirka. Svojmu spolubývajúcemu písal o plánoch atentátu
17. 9. 2025 11:14

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Do Bratislavy mieri svetoznámy spevák a držiteľ Grammy. Ricky Martin vystúpi už 21. decembra
Hudba
pred 33 minútami
Mediálna spolupráca
Do Bratislavy mieri svetoznámy spevák a držiteľ Grammy. Ricky Martin vystúpi už 21. decembra
pred 33 minútami
V Bratislave bude poriadne horúco.
Billy Barman a dievčatá zo SĽUK-u vystúpia v Bratislave. Súčasťou koncertu bude výnimočná vizuálna šou
PR správa
Billy Barman a dievčatá zo SĽUK-u vystúpia v Bratislave. Súčasťou koncertu bude výnimočná vizuálna šou
pred hodinou
Chuť a energia v jednom – proteínové šaláty na každý deň
PR správa
Chuť a energia v jednom – proteínové šaláty na každý deň
pred hodinou
Dominik je profesionálny barman: Vzťah Slovákov k alkoholu sa mení, mladá generácia dbá na kvalitu
Mediálna spolupráca
Dominik je profesionálny barman: Vzťah Slovákov k alkoholu sa mení, mladá generácia dbá na kvalitu
pred 2 hodinami
Športová elegancia pre ženy: ako skombinovať pohodlie a štýl
PR správa
Športová elegancia pre ženy: ako skombinovať pohodlie a štýl
pred 3 hodinami
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Lukáš žije s tetániou: Keď príde prvá úzkosť, máš strach, že je to infarkt a že zomrieš. Občas sa dostávam do trápnych situácií
refresher+
Odporúčané
Lukáš žije s tetániou: Keď príde prvá úzkosť, máš strach, že je to infarkt a že zomrieš. Občas sa dostávam do trápnych situácií
včera o 17:00
Najkrajším mužom Európy sa stal známy Prešovčan. Víťaz Farmy si odniesol prestížny titul
Najkrajším mužom Európy sa stal známy Prešovčan. Víťaz Farmy si odniesol prestížny titul
včera o 11:28
Vianočný Netflix & Chill. Tu je 10 tipov na najočakávanejšie novinky, ktoré v televíznom programe nenájdeš
Odporúčané
Vianočný Netflix & Chill. Tu je 10 tipov na najočakávanejšie novinky, ktoré v televíznom programe nenájdeš
včera o 14:00
Lidl spúšťa BLACK WEEK so zľavami do 70 %. Toto sú TOP produkty s najlepšou cenovkou
Sponzorovaný obsah
Lidl spúšťa BLACK WEEK so zľavami do 70 %. Toto sú TOP produkty s najlepšou cenovkou
včera o 09:00
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
refresher+
Odporúčané
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
16. 2. 2022 14:30
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
refresher+
Odporúčané
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
16. 2. 2022 14:30
Trnava má novú reštauráciu Taraxacum. Kreoval ju známy šéfkuchár Lukáš Hesko
Trnava má novú reštauráciu Taraxacum. Kreoval ju známy šéfkuchár Lukáš Hesko
pred 2 dňami
Mikuláš má 101 rokov, a celý život prežil v Livovskej Hute: Nikdy som nemal mobil, ľudí najviac ničí závisť (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Mikuláš má 101 rokov, a celý život prežil v Livovskej Hute: Nikdy som nemal mobil, ľudí najviac ničí závisť (Reportáž)
19. 11. 2025 9:00
25-ročná Táňa sa venuje investovaniu: Do 30-tky som chcela mať 100 000 eur, podarí sa mi to skôr
refresher+
Odporúčané
25-ročná Táňa sa venuje investovaniu: Do 30-tky som chcela mať 100 000 eur, podarí sa mi to skôr
20. 11. 2025 8:00
Lukáš žije s tetániou: Keď príde prvá úzkosť, máš strach, že je to infarkt a že zomrieš. Občas sa dostávam do trápnych situácií
refresher+
Odporúčané
Lukáš žije s tetániou: Keď príde prvá úzkosť, máš strach, že je to infarkt a že zomrieš. Občas sa dostávam do trápnych situácií
včera o 17:00
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
27. 10. 2025 13:07
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
refresher+
Odporúčané
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
16. 2. 2022 14:30
K hrobu mafiána niekto priniesol čokoládového zajaca. Pozreli sme sa na to, ako dnes vyzerajú hroby bratislavského podsvetia
refresher+
Odporúčané
K hrobu mafiána niekto priniesol čokoládového zajaca. Pozreli sme sa na to, ako dnes vyzerajú hroby bratislavského podsvetia
25. 4. 2021 14:30
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
14. 11. 2025 17:00
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
refresher+
Odporúčané
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
16. 11. 2025 8:30
Domov
Zdieľať
Diskusia