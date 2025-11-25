Kategórie
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Tento článok je vytvorený v rámci mediálnej spolupráce so spoločnosťou Italmarket Slovakia a.s.
dnes 25. novembra 2025 o 11:00
Čas čítania 6:20

Dominik je profesionálny barman: Vzťah Slovákov k alkoholu sa mení, mladá generácia dbá na kvalitu

Aký je vzťah Slovákov k prémiovému alkoholu?

„Fascinovalo ma, že hostia nechodili za pivom alebo borovičkou. Chodili za barmanom – za osobou, ktorá im venovala svoj čas a pozornosť. Vtedy som si uvedomil, čo chcem v živote robiť,“ zaspomínal si na svoje absolútne začiatky Dominik, ktorý svoj život zasvätil práve barmanskému umeniu.

Celých 15 rokov pôsobil ako barman, neskôr, ako sám vraví, prešiel na druhú stranu baru. Jeho aktuálnym poslaním je učiť nastupujúcu generáciu barmanov ako správne shakeovať, stirovať či krájať ovocie. Jeho srdcovkou je predovšetkým škótska whisky Johnnie Walker, ktorej sa venuje aj v rámci svojich seminárov s názvom Make Whisky Great Again.

V rozhovore s Dominikom sa dozvieš, ako sa mení vzťah mladých Slovákov k alkoholu, v čom tkvie jedinečnosť prémiovej whisky či to, ako správne degustovať tento dnes už kultový alkohol.

Dominik Tapušík
Zdroj: Archív Dominik Tapušík

Z Irish Pubu k prémiovej whisky

Barmanstvo Dominika začalo fascinovať keď mal 16 rokov. Dostal sa k nemu úplnou náhodou vďaka natieraniu plotov v strýkovom Irish Pube v Dubnici nad Váhom. 

„Podnik nemal dostatok personálu, a tak som raz za čas načapoval pivo či dve. Následne som pozorne sledoval, čo sa v bare deje. Fascinovalo ma, že hostia nechodili za pivom alebo borovičkou. Chodili za barmanom – za osobou, ktorá im venovala svoj čas a pozornosť. Vtedy som si uvedomil, čo chcem v živote robiť,“ uviedol Dominik, ktorý sa v 18 rokoch začal barmanstvu venovať naplno.

Motto KEEP WALKING je tak silné, že za moje dlhoročné fungovanie za barom som silnejší claim nevidel. Hodnotovo aj osobnostne mi táto filozofia sedí – a sedela mi dávno predtým, ako som pre značku začal pracovať.

Po 15 rokoch Dominik usúdil, že je čas na zmenu. Keďže počas rokov nazbieral množstvo skúseností, rozhodol sa ich posunúť ďalej. Aktuálne sa venuje tvorbe masterclassov a seminárov pre začínajúcich barmanov. Hlavnou tému týchto podujatí je whisky, ktorá Dominikovi prirástla k srdcu. Jeho favoritom je škótska whisky Johnnie Walker.

„Značka má rôzne ‚Labels‘, ktoré majú úplne odlišné chuťové profily. Je smutné, že niekto o značke Johnnie Walker povie, že je archaická. Mnoho ľudí si pamätá značku z 90. rokov, no odvtedy prešla enormným vývojom,“ zamýšľa sa Dominik, ktorému sa páči aj filozofia značky.

„Čo začalo otvorením obchodu so zmiešaným tovarom v roku 1820, je v roku 2025 najpredávanejšou škótskou whisky na svete. Myšlienkou značky je neustále napredovanie, objavovanie a posúvanie svojich hraníc.“

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa World Class Competition Slovakia 🇸🇰 (@worldclasssvk)

 Nás samozrejme zaujímalo, ktorý produkt z ponuky značky patrí medzi barmanove obľúbené. Ako nám Dominik prezradil, medzi jeho favoritov patria hneď tri produkty.

Prvým je Johnnie Walker Blue Label, do ktorej môže byť použitý iba jeden z 10 000 sudov. „Rád si ju vychutnám pri špeciálnej príležitosti s ľadovo vychladenou vodou, aby som odkryl hĺbku whisky a samotného úspechu, ktorý oslavujem,“ uviedol Dominik a pokračoval s Johnnie Walker Gold Label whisky:

„Práve Gold Label bol prvýkrát vytvorený na oslavu 100. výročia otvorenia obchodíku rodinou Walkerovcov v Kilmarnocku v roku 1820.“

Tretím favoritom je Johnnie Walker Black Label. „Neexistuje komplexnejšia whisky ako práve táto. Je ovocná, sladká, dymová, uhladená, slaná… Akoby všetky možné chute boli obsiahnuté v jednej fľaši.“

Chceš si vychutnať prémiovú whisky Johnnie Walker Black Label ako profesionál? Vyskúšaj Dominikov najobľúbenejší spôsob: Johnnie Walker Black Label & Soda – na ľade, bez ozdoby, len tak pre radosť.

Dominik Tapušík
Zdroj: Archív Dominik Tapušík

Okrem samotnej whisky sa Dominik počas svojich seminárov venuje aj správnemu predaju tohto prémiového alkoholu. Každý dobrý barman by totiž podľa neho vedieť aj dobre prezentovať.

„Súčasťou masterclass aj časť o pohostinnosti, kde sa rozprávame o samotnej esencii našej práce za barom alebo na servise. Na jednej strane je super porozprávať o tom, ako sa whisky vyrába, no dôležitým faktorom je tú whisky aj predať.“

Vzťah Slovákov k alkoholu sa mení

Dominik si medzi Slovákmi v posledných rokoch všíma trend znižovania konzumácie alkoholu. Paradoxne však rastie segment ultra prémiových destilátov, a to najmä vo whisky biznise.

„Pre našu časť Európy budú vždy populárne overené klasiky ako pivo, víno a domáca, ale smer, akým sa budú prémiové a investičné alkoholy uberať, určia mladšie generácie,“ zamyslel sa Dominik, podľa ktorého si mladí Slováci dávajú čoraz viac pozor na svoje zdravie. 

Aj to je dôvod, prečo podľa neho siahajú skôr po prémiovom alkohole. „Myslím si, že keď už budú konzumovať alkohol, bude to musieť byť niečo naozaj kvalitné,“ dodáva.

Mladšie generácie si dávajú pozor na zdravie, preto prirodzene odsúvajú alkohol na vedľajšiu koľaj. Myslím si, že keď už budú konzumovať alkohol, bude to musieť byť niečo naozaj kvalitné.

Podľa Dominika však stále existuje množstvo ľudí, ktorí neobjavili prémiovú whisky a tým pádom si k nej nevytvorili vzťah. Aj to sa však postupne mení. 

„Niektorí vedia, že existuje Johnnie Walker Blue Label, ale nikdy ho neochutnali a ani neochutnajú. Nie je to preto, že by nechceli, no možno sa k tomu jednoducho nikdy nedostali. Radšej ostanú pri svojich osvedčených klasikách. Na druhej strane sú ľudia, ktorí sú presný opak – pijú iba luxusné a prémiové alkoholy. Radšej toho vypijú menej, no kvalitne.“

Dominik Tapušík
Zdroj: Archív Dominik Tapušík

Každý môže nájsť svoju whisky

Dominik zdôrazňuje, že whisky je jedným z najkomplexnejších destilátov na svete a hoci môže byť cesta k objavovaniu jej chutí komplikovaná, každý si môže nájsť tú svoju. Dôležitá je zvedavosť a chuť objavovať nové chute. „Tieto dve veci sú absolútnym základom pre tých, ktorí chcú spoznať naozaj kvalitné whisky,“ upozorňuje barman.

Moje odporúčanie pre tých, ktorí by sa radi ponorili do sveta kvalitnej whisky, je: ‚Buď zvedavý.‘

Môže sa stať, že keď ochutnáš úplne prvú whisky, jej chuť ti nesadne. Dôležité je nezanevrieť na tento alkohol, ale objavovať ďalšie. „Ak totiž ochutnáš iba jednu whisky, ktorá ti nesadne, a povieš si: ‚Fuj, čo to je?‘, nikdy sa neponoríš do tak komplexného sveta, akým whisky je,“ myslí si Dominik.

Ak si aj ty začiatočník, ktorý sa chce postupne ponoriť do sveta prémiovej whisky, barman ti odporúča selekciu Classic Malts od spoločnosti Diageo – základné rady značiek Glenkinchie, Oban, Dalwhinnie, Talisker, Cragganmore a Lagavulin. 

„Každá z týchto whisky pochádza z iného regiónu Škótska. Vďaka tomu si vieš nájsť svoj štýl whisky a následne ho objavovať vo forme ďalších produktov z regiónu alebo značky.

Dominik Tapušík
Zdroj: Archív Dominik Tapušík
Nauč sa správne degustovať

Keď nám Dominik popisuje správnu degustáciu whisky, chvíľami máme pocit, že ide o hotové umenie. „Dôležitý je celkový dojem. Ten si človek najlepšie vytvorí cez asociáciu – niečo, čo mu daná whisky pripomína. Či je to jablkový koláč od babky alebo dedova pivnica so zemiakmi, je úplne jedno. Asociácia je drobný príbeh, a príbeh je aspekt, ktorý predáva,“ približuje skúsený barman.

Každý by si mal vychutnávať whisky tak, ako mu chutí. Kto som ja, aby som určoval, ako má niekto piť whisky?

Prvým krokom správnej degustácie je podľa Dominika takzvaná kalibračná whisky, ktorá ti pripraví a „zawhiskuje“ paletu. Na rôznych degustáciách sa používajú rôzne whisky, no Dominik väčšinou preferuje ľahké a ovocnejšie whisky ako Singleton of Dufftown alebo Glenkinchie. „Ak mám komplexnejšie portfólio, kde sa nachádzajú aj americké whiskey a nie len škótske, začínam s Johnnie Walker Black Label,“ radí Dominik a pokračuje:

„Následne si prezrieme farbu whisky v pohári, ktorá nám vie veľa povedať o type sudu. Ak sa bavíme o aróme, veľa ľudí robí tú chybu, že s whisky zatočí ako s vínom. Destilát ale nie je víno. Aróma destilátov sa správa úplne inak. Odporúčam whisky iba jemne pováľať po stene pohára – aróma sa otvorí, no nevyprchá,“ vysvetľuje a upozorňuje, že pri prudkom točení ako na kolotoči sa môže rýchlo rozpadnúť.

Ďalšie kroky sú podľa barmana subjektívne, no on sám rád nasleduje postup, ktorý sa naučil od experta Petra Praženku. „Aj keď máme paletu zawhiskovanú, vždy je fajn odpiť si najprv malý dúšok (3–5 ml), chvíľku počkať a až potom dať väčší dúšok a zhodnotiť celú vzorku.“

Dominik Tapušík
Zdroj: Archív Dominik Tapušík

Táto whisky poteší aj skúseného degustátora

S akou whisky by si mal podľa Dominika začať? „Pre začiatočníka by som šiel do niečoho ovocného a ľahkého. Glenkinchie 12 yo je skvelá voľba. Má najväčšie destilačné kotly v Škótsku, takže alkoholová para má pri destilácii veľký kontakt s meďou, čo dodáva whisky ľahkosť a ovocnosť. Singleton of Dufftown je takisto veľmi ovocný a skvelý aj do miešaných nápojov,“ radí Dominik a pridáva ešte jeden tip: Oban 14 yo. Túto whisky Dominik považuje za absolútny crowd-pleaser. 

„To už je whisky, ktorá nie je iba ovocná a ľahká – je jemne slaná, nežne zaúdená. Osobne v nej cítim olivy, a možno práve to ľudí baví.“

Ľudia, ktorí na začiatku degustácie povedia, že nemajú radi whisky, zbožňujú Oban 14 yo.

Ak patríš medzi skúsených degustátorov a whisky ti prirástla k srdcu rovnako ako Dominikovi, potom vyskúšaj niečo zo série Diageo Special Releases. Dominik vysvetľuje, že spoločnosť Diageo každoročne vydáva limitované edície svojich značiek v cask strength verziách. To znamená, že nie sú riedené vodou, ale miešané priamo zo sudov. Tieto whisky mávajú viac ako 50 % ABV (Alcohol By Volume, podiel alkoholou).

„Najnovšie by som odporučil Talisker DSR 2024, ktorý zrel minimálne osem rokov a má 58,7 % ABV.“

Dominik Tapušík
Zdroj: Archív Dominik Tapušík

Vývoj nezastavíš

Hoci je whisky považovaná za nestarnúcu ikonu, ani ju podľa Dominika neobchádza vývoj a modernizácia. „Progres nezastavíš, takže očakávam modernejší prístup k výrobe whisky – či už vo forme samotnej výroby, alebo fungovania destilérie,“ zamýšľa sa barman.

Dominik vysvetľuje, že čoraz viac destilérií sa uchyľuje k udržateľnosti a prerába svoje prevádzky tak, aby používali menej elektrickej energie a mali nižšiu uhlíkovú stopu, čo sa však odráža aj na výsledných cenách.

Zároveň si však myslí, že aj napriek výrazným zmenám si whisky zachová punc luxusu a a nádych klasiky. „Na druhej strane si myslím, že destilérie sa budú zameriavať aj na tradičné spôsoby výroby, ale v kombinácii s modernými prvkami udržateľnosti,“ uzatvára Dominik, podľa ktorého pôjde o návrat ku koreňom, avšak v modernom duchu.

ROZHOVORY SLOVÁCI ÚSPEŠNÍ SLOVÁCI
