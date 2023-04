Yxo z kapely Hex: Náš člen mal na jednej akcii fyzický konflikt s Jožom Rážom. Raz sme hádzali pomaranče po Haberovi (Rozhovor)

Slovenský hudobník nám prezradil, aká bola tvorba nového albumu bez pôvodného speváka Petra „Ďuďa“ Dudáka, a zaspomínal si aj na vtipné historky z mladosti.

Tomáš „Yxo“ Dohňanský je zakladateľom a basgitaristom populárnej slovenskej kapely Hex, ktorú určite poznáš vďaka piesňam V piatok podvečer, Nikdy nebolo lepšie, Keď sme sami alebo Vetroň.



Hudobníci vydali 17. apríla jubilejný desiaty album s názvom Kde je tu láska?, pričom ide o prvú nahrávku bez pôvodného speváka Petra „Ďuďa“ Dudáka, ktorý podľahol rakovine v roku 2019. Za mikrofónom ho nahradil Peter Novák, známy pod prezývkou Šarkan.

Yxo pre Refresher priblížil, ako strata Ďuďa ovplyvnila kapelu, ako sa kapele spolupracovalo s Emou Drobnou či Tamarou Kramár. Zaspomínal si aj na vtipné historky s Ďuďom z detstva alebo na excesy z raných čias kapely.





S kapelou Hex ste vydali jubilejný desiaty album, je to však prvý album bez speváka Petra „Ďuďa“ Dudáka, ktorý zomrel v roku 2019. Predpokladám, že po takejto nešťastnej udalosti sa kapela ocitne na akejsi nechcenej križovatke. Jeho otec vás na komornej spomienke vyzval, aby ste ako kapela pokračovali ďalej. Rozprávali ste sa však ešte predtým so spoluhráčmi o možnosti, že Hex po Ďuďovom odchode úplne zanikne?

Všetko od Ďuďovej choroby až po jeho odchod sme intenzívne prežívali zhruba rok a pol a počas toho naskočil do kapely Šarkan, ktorý ho ako speváka zaskakoval. V posledný mesiac Ďuďovho života sme si začali nechcene uvedomovať, že jeho cesta sa končí a kapela sa zrazu dostala do akejsi hmly. V momente, keď odišiel, boli sme mesiac v takom stave, že sme nevedeli vôbec premýšľať o tom, či máme alebo už nemáme pokračovať. Neriešili sme, čo sa s kapelou bude diať.

Chodilo nám síce veľa podporných mailov alebo správ od fanúšikov, ale neriešili sme to. Boli sme „vypnutí“. Začali sme to riešiť práve až vtedy, keď na tej spomienke vystúpil Ďuďov otec a povedal za celú rodinu, aby sme pokračovali. Až vtedy sme si uvedomili, že pôjdeme ďalej a ponesieme tú zástavu s menom Hex aj pre Ďuďa.





V podobnej situácii sa medzičasom ocitla aj kapela Depeche Mode, ktorá v marci vydala album venovaný zosnulému členovi Andrewovi Fletcherovi a teraz je na turné. Vy ste s Ďuďom boli „depešáci“ a istý čas to pre vás boli doslova hrdinovia. Chystáte sa na ich koncert v Bratislave?

Chystám sa, ale nikdy si vopred nekupujem lístky, lebo neviem, ako budeme mať voľno v lete, keďže väčšinu času v tých mesiacoch hráme aj mimo víkendov. Keď už, tak si kúpim lístok na poslednú chvíľu, ak to nebude vypredané.

Bratislavský koncert je už vypredaný. (smiech)

To vážne?

Bolo vypredané už po niekoľkých hodinách od spustenia predaja. Môžete však ísť napríklad do Prahy.

Môj pôvodný plán bol ísť na nich do New Yorku, ale nakoniec som to nestihol. Určite však chcem ísť na nejaký koncert v rámci tohto turné. Bol som na viacerých koncertoch Depeche Mode. V poslednom čase sme mali veľa práce s novým albumom, tak som to trocha podcenil s lístkami a mrzí ma teraz trocha, že to je vypredané. Možno sa ešte do Bratislavy zopár lístkov uvoľní. (smiech)

Možno. Predpokladám však, že ten zážitok z koncertu bude tentoraz asi ešte intenzívnejší vďaka spomínaným udalostiam a prepojeniam.

Verím, že to dajú na pánov, tak ako vždy, a určite budú na Fletchera počas koncertu spomínať. Samozrejme, vždy keď príde takáto zlomová udalosť do života kapely alebo človeka, prichádzajú s tým aj nové výzvy. V prípade kapely Depeche Mode aj v prípade našom je to úplne na mieste.





Pre denník Sme ste povedali, že počas lockdownov a pandémie ste nemali čo robiť a začali vznikať nápady na nové piesne. Nemali ste však tiež strach, že sa na pódiá už vôbec nevrátite, keďže bolo všetko neisté a deprimujúce?

Vravel som si, že to raz skončí, i keď možno ľudia už nebudú mať také návyky ako kedysi. Keď sa lockdowny skončili a vrátili sme sa na pódium, bolo vidno, ako to všetko ľuďom veľmi chýbalo, a tak ma to vyviedlo z omylu. Žiť bez kultúry (myslím tým, samozrejme, nielen hudbu, ale aj kino, galérie a iné veci) človek nedokáže dlho. Mali sme, samozrejme, obavy v tej dobe, keď bol veľký chaos nielen na Slovensku, ale po celom svete.

Nevedeli sme, ako veľmi to môže našej brandži uškodiť. Sociológovia vraveli o katastrofických scenároch, že ľudia už nebudú po pandémii nikam chodiť a všetko sa presunie do online priestoru. Pochybnosti preto boli, ale používam skôr sedliacky rozum, radšej si ovoniam šunku, než si ju pozriem za sklom, preto som veril, že sa všetko vráti do normálu, čo sa aj potvrdilo.