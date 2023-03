Barbie Girl, The Ketchup Song alebo Blue. Toto sú „zázračné hity“, ktoré zbúrali hitparády, no ich autori upadli do zabudnutia

Zvez sa s nami na vlne hudobnej nostalgie a pripomeň si nesmrteľné hity.

The Beatles, Elvis Presley, Michael Jackson, Elton John, Rihanna, Lady Gaga, Katty Perry, Eminem, Linkin Park, Guns N’ Roses, Metallica či ďalší. Dokázali vyprodukovať množstvo mimoriadne úspešných hitov, ktoré rezonujú dodnes. Hrajú ich komerčné rádiá po celom svete a ľudia si ich veselo spievajú v aute, na párty či možno doma v sprche.

Sú však interpreti, ktorí zažili svojich „15 minút slávy“ a upadli do zabudnutia. Síce je umenie vytvoriť aj jeden megahit, no následná dlhotrvajúca tvorivá kríza môže byť pre autora frustrujúca či až fatálna. Poď sa s nami pozrieť na zoznam hudobníkov, ktorí naspievali takzvaný „one hit wonder“ a potom im šťastena prestala priať.

Eiffel 65 – Blue (Da Ba Dee) (1999)

Asi nikto si nevie predstaviť deväťdesiate roky bez tejto piesne talianskeho tria s bizarným názvom Eiffel 65. Hit Blue z debutového albumu Europop ovládol hudobné rebríčky a pomotal hlavy masám ľudí. Počuť ho bolo dlhé roky odvšadiaľ, kde to len šlo, a Talianov dokonca nominovali na cenu Grammy za najlepšiu tanečnú nahrávku. Avšak schválne, poznáš od nich nejaké ďalšie skladby?





O-zone – Dragostea Din Tei (2004)

Ako píše denník SME, traja mladí Moldavčania Dan, Arsenie a Radu zvalcovali s piesňou Dragostea Din Tei hitparády po celej Európe a v Británii skončili na treťom mieste. Svoju cestu začali ešte v roku 1998, pričom vedeli, že ak chcú byť úspešní, musia sa presťahovať do susedného Rumunska.



Do Bukurešti odniesli demo a čoskoro sa v krajine stali hviezdami. Spomenutá skladba sa nachádza až na ich treťom albume Disco-zone z roku 2004. Nevedno, či chalanom následne sláva stúpla príliš do hlavy, ale o rok neskôr sa rozpadli a začali tvoriť samostatne.