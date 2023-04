Depeche Mode: Frontman si podrezal žily, predávkoval sa a počas koncertu si zlomil dve rebrá. Dnes na pódiu pripomína smrteľnosť

Britská kapela sa vráti na Slovensko už 28. mája. Dave Gahan a Martin Gore v rámci svojho svetového turné Memento Mori vystúpia na počesť zosnulého člena Andyho Fletchera v Bratislave na Národnom futbalovom štadióne.

Aj ty určite poznáš ich nesmrteľné hity Enjoy The Silence, Personal Jesus, I Feel You, It’s No Good alebo Policy of Truth. Romantické aj temné texty, výrazné syntetizátory, chytľavé gitarové riffy, prenikavý hlas Davea Gahana a čierne outfity spravili z Depeche Mode jednu z najväčších kapiel nielen vo Veľkej Británii, ale na celom svete.



Ich synth-popové balady či rockovejšie surové autentické spovede zmenili navždy dejiny hudby. Briti síce nikdy nevyhrali cenu Grammy, aj keď boli päťkrát nominovaní, nahrali až 15 albumov, predali viac než 100 miliónov nahrávok naprieč zemeguľou a získali si masívnu fanúšikovskú základňu v Európe, kde dodnes chodia pravidelne s radosťou na turné.





Svetové turné Memento Mori, ktoré sa začalo v marci a potrvá až do decembra, však bude mať mierne trpkú príchuť. V zostave totiž chýba človek, ktorý stál pri zrode kapely, klávesák Andy Fletcher. Zomrel minulý rok, 26. mája vo veku 60 rokov.



Slovenské publikum Depeche Mode potešia 28. mája, vystúpia na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave. V júli sa predstavia tiež v neďalekej Budapešti a v Prahe. Smútok zo straty blízkeho priateľa a spoluhráča kapela pretavila do najnovšieho albumu Memento Mori, ktorý vyšiel 24. marca. Pripravili sme pre teba niekoľko zaujímavostí o tejto legendárnej kapele, o ktorých si (možno) doteraz nevedel.





Zdroj: Getty Images/Vittorio Zunino Celotto

Začínali ako násťroční

Vince Clarke, Martin Gore a Andy Fletcher založili začiatkom roka 1980 kapelu s názvom Composition of Sound, keď mali devätnásť rokov. Len osemnásťročný Dave Gahan sa k nim pripojil v tom istom roku po tom, čo ho Clarke počul spievať na miestnej skautskej chate skladbu Heroes od Davida Bowieho. Gahan nepriniesol do kapely len charizmu a skvelý hlas, no tiež názov Depeche Mode. Inšpiroval sa francúzskym časopisom. Ich prvé spoločné vystúpenie v tejto zostave a s novým názvom bolo na strednej škole v Basildone.





Zľava Andrew Fletcher, Dave Gahan, Alan Wilder a Martin Gore. Zdroj: Getty Images/Peter Noble/Redferns

Prelomová spolupráca a vizuálne skvosty v surreálnom šate

Depeche Mode pochopiteľne prvotne zaujali hudbou, no dnes si s nimi spájame aj viacero fascinujúcich, bizarných, temných, jemne erotických a vyslovene surreálnych videoklipov. Aj vďaka nim sa dostali do väčšieho povedomia a upútali po vizuálnej stránke. Prelomová spolupráca kapely bola s holandským režisérom Antonom Corbijnom.



Ten vytvoril klipy pre Nirvanu, Nicka Cavea, U2 či Red Hot Chili Peppers, začínal však práve s ambicióznymi Britmi. V 80-tych rokoch nakrútil videá k piesňam Never Let Me Down Again či Personal Jesus. V 90-tych rokoch zhmotnil I Feel You, In Your Room alebo Enjoy The Silence, najznámejší hit kapely.



„Anton za mnou prišiel a povedal mi: ‚Dave, mám nápad. Budeš nosiť korunu. Budeš kráľ, ktorý chodí úplne všade a budeš so sebou nosiť lehátko.‘ Vôbec som tomu nerozumel, ale keď sme začali nakrúcať a on mi ukázal záznamy, pochopil som o čo mu šlo. O obraz muža, ktorý má všetko, ale v skutočnosti nič necíti,“ zaspomínal si Gahan pre Entertainment Weekly na nakrúcanie klipu k Enjoy The Silence.



Podľa speváka si hudobníci s režisérom pri natáčaní užili svoje. „Kráčali sme po vysokých horách v Alpách a brodili sa snehom, boli sme v Algarve v Portugalsku na odľahlých plážach či na hrade Balmoral v Škótsku,“ dodal Gahan s tým, že práve Corbjn dodal ich hudbe všetko, čo potrebovali a najlepšie dokázal vystihnúť myšlienku piesní.





Ťažké psychické problémy a naštrbené vzťahy

Síce kapela vďaka albumu Violator (1990) zožala dovtedy vôbec najväčší úspech, to, čo nasledovalo po vydaní albumu, bolo pre členov doslova peklo. Ako píše BBC, Fletcher začal trpieť stresom a ťažkými depresiami, pričom spoluhráči sa báli, čo si nesiahne na život. Po tom, ako sa nervovo zrútil, dokonca dočasne opustil kapelu.



Martin Gore začal trpieť nepríjemnými záchvatmi v dôsledku alkoholizmu a Gahanova závislosť od heroínu sa začala zhoršovať natoľko, že členovia medzi sebou ani nedokázali komunikovať. Spevák bol od zvyšku kapely doslova izolovaný. Nikto s ním vraj nedokázal byť v jednej miestnosti.