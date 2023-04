Whiskey In The Jar, Sweet Dreams alebo Mad World. Toto sú covery piesní, ktoré sú známejšie než originál

Prerábky piesní môžu dopadnúť katastrofálne, no môžu byť aj príjemným prekvapením.

Určite ich poznáš, no možno si nevedel, že ich zložil a napísal niekto úplne iný, než si si doteraz myslel. Coververzie tu vždy boli a vždy budú. Niektoré by sme radšej hodili do koša a vymazali z pamäti, iné sú dokonca lepšie než originál. Ďalšie sú zase úspešnejšie a známejšie. Či už ide o „rockové pecky“, popové rádiovky alebo melancholické balady. Poď si s nami niektoré pripomenúť.

V Refresheri ti pravidelne prinášame rôzne hudobné tipy, profily hudobníkov a kapiel či rozhovory s interpretmi. Ak ťa zaujímajú články venované hudbe, podpor nás a staň sa členom klubu Refresher+ , aby sme ti mohli priniesť ešte viac kvalitného obsahu.

Metallica – Whiskey In The Jar (Thin Lizzy)

V roku 1998 Metallica vydala album Garage Inc., ktorý sa skladal len z coververzií. Časť fanúšikov to nepochybne považovala za zbytočné a zamýšľala sa nad tým, prečo radšej metalisti neprišli s vlastným materiálom, v skutočnosti však niektoré upravené piesne vyrazili dych v tom najlepšom slova zmysle.



Svedčia o tom hity So What (Anti-Nowhere League), Die, Die My Darling (Misfits), Loverman (Nick Cave and the Bad Seeds), ale aj nestarnúca vypaľovačka, ktorá sa hodí na každú poriadnu párty, Whiskey In The Jar. Ide síce o starú tradičnú írsku folkovú pieseň s odlišným textom, no jej vlastné verzie nahrali v šesťdesiatych rokoch The Seekers a The Highwaymen.



Ďalšiu výrazne upravenú a rockovejšiu verziu priniesla v roku 1972 kapela Thin Lizzy. Metallica sa najviac inšpirovala práve týmto coverom, pieseň obrovským spôsobom spopularizovala a za vlastnú prerábku dokonca získala cenu Grammy v kategórii najlepšie rockové vystúpenie.





Johnny Cash – Hurt (Nine Inch Nails)

Legendárny folkový country spevák Johnny Cash svet hudby obohatil hitmi Ring of Fire, I Walk the Line alebo Folsom Prison Blues, no zanechal nám tu aj absolútne čarovné covery. Mnoho ľudí si po ich vypočutí myslelo, že ide o jeho vlastné piesne, pretože niektoré upravil úplne na nepoznanie a dodal im totálne novú atmosféru.



Určite si spomenieš na skladby Rusty Cage (Soundgarden), Personal Jesus (Depeche Mode) alebo Heart Of Gold (Neil Young). Bezpochyby najvýraznejšou a najemotívnejšou prerábkou bola pieseň Hurt, ktorú pôvodne zložili Nine Inch Nails ešte v roku 1994. Cashov cover bol ešte viac deprimujúci a zdrvujúci, no zároveň nesmierne krásny a dojímavý.



Ako píše MusicRadar, autor piesne Trent Reznor pri počúvaní coveru na jeho vôbec najosobnejšiu pieseň zažíval zmiešané pocity. „Viem, na čo som myslel, keď som to písal. Viem, ako som sa cítil. Počuť to bolo, ako keď niekto bozkáva tvoju priateľku. Bolo to invazívne.“ Dodal však, že bol nesmierne poctený tým, že niekto ako Cash chcel prerobiť práve jeho pieseň a výsledok bol naozaj silný.





Gary Jules a Michael Andrews – Mad World (Tears for Fears)

Ak si si myslel, že nádhernú melancholickú baladu s názvom Mad World zložili Gary Jules a Michael Andrews, musíme ťa sklamať. Ich verzia bola len známejšia, pretože ju v roku 2001 nahrali a výrazne upravili pre film Richarda Kellyho Donnie Darko.