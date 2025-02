The Weeknd zverejnil klip k piesni Cry For Me. Reaguje tak na jeden z najúspešnejších songov z posledného albumu

V klipe k piesni Cry For Me sa spevák nachádza v tmavom štúdiu s kapucňou na hlave, čo prispieva k temnej atmosfére.

Fanúšikovia The Weeknda sa potešia! Vyšiel oficiálny klip na YouTube k piesni Cry For Me. Pieseň pochádza z albumu, ktorý spevák vydal 31.1. 2025 s názvom Hurry Up Tomorrow, ktorý obsahuje 22 skladieb.

Pieseň Cry For Me je jednou z najvýraznejších skladieb posledného albumu. Atmosféra klipu je temná a umocňuje ju opakujúci sa refrén: „A dúfam, že pre mňa budeš plakať tak, ako ja pre teba.“

Klip vychádza v čase, keď spevákov najnovší album dobyl rebríček Billboard 200, čím sa mu podarilo umiestniť už po piaty raz na jeho vrchole. Spevák na začiatku roka 2025 prezradil, že pravdepodobne pôjde o posledný album, ktorý bude pod menom The Weeknd.