Premiéra filmu je naplánovaná na 16. mája.

Štúdio Lionsgate zverejnilo oficiálny trailer k očakávanému filmu od The Weeknda s názvom Hurry Up Tomorrow. Snímku režíruje Trey Edward Shults. V hlavnej úlohe sa predstaví The Weeknd (Abel Tesfaye). Okrem neho vo filme hrajú aj Jenna Ortega, Barry Keoghan, Gabby Barrett či Charli D'Amelio.

Hlavná postava, ktorú stvárni 34-ročný umelec, je hudobník sužovaný nespavosťou, ktorý sa nečakane vydáva na akési dobrodružstvo s cudzincom. Celá ukážka sa nesie v temnom duchu a vyzerá to tak, že dej bude poriadne napínavý. Film nesie rovnaký názov ako jeho nový album, ktorý vyšiel 31. januára. Premiéra filmu Hurry Up Tomorrow je naplánovaná na 16. mája 2025, informuje Variety.

Tento album uzatvára jeho trilógiu After Hours a Dawn FM a zároveň slúži ako hudobný sprievod k filmu. V novom traileri môžeš počuť napríklad populárnu pesničku São Paulo na feate s Anittou.

Scenár filmu napísali Trey Edward Shults, The Weeknd a jeho produkčný partner Reza Fahim. The Weeknd, Fahim, Kevin Turen a Harrison Kreiss pôsobia ako producenti, pričom Jenna Ortega a Shults zastávajú úlohu výkonných producentov.