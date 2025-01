Nový album The Weeknda je tu: Hurry Up Tomorrow uzatvára trilógiu a prináša hviezdne spolupráce

Na albume nájdeš mená ako Lana Del Rey, Travis Scott či Florence and the Machine.

Kanadský spevák The Weeknd dnes vydal svoj v poradí šiesty štúdiový album s názvom Hurry Up Tomorrow. Tento album uzatvára jeho trilógiu, ktorú začal v roku 2020 s After Hours a pokračoval s Dawn FM v roku 2022.

Pôvodne mal byť album vydaný 24. januára, avšak kvôli prebiehajúcim lesným požiarom v Kalifornii bol jeho release posunutý na 31. januára. The Weeknd tiež zrušil plánovaný koncert na štadióne Rose Bowl v Los Angeles, aby prejavil úctu a ohľaduplnosť voči obyvateľom postihnutých oblastí, informoval The Guardian.

Na albume sa nachádza 22 skladieb a celý dokopy má takmer 90 minút. Nájdeš tam featy s umelcami ako Anitta, Florence and the Machine, Travis Scott, Future, Playboi Carti a Lana Del Rey. Album je podľa samotného speváka jeho najosobnejším projektom. Hurry Up Tomorrow má skúmať hlboké témy ako sebapoznanie a vnútorné konflikty.