The Weeknd pracuje na celovečernom debute. Dátum vydania filmu zatiaľ nie je známy.

The Weeknd posúva svoje kariérne hranice a po debutovom účinkovaní v seriáli The Idol na Max, ktorý aj sám koprodukoval, chce nahliadnuť do sveta celovečerných filmov. Svoj pripravovaný album Hurry Up Tomorrow rozširuje do snímky, ktorá bude odrazom jeho posledných troch albumov.

Začínajúcu hereckú kariéru posunie o krok vpred veľkolepo, a to po boku slávnej Jenny Ortegy a Barryho Keoghana v hlavných úlohách, informoval o tom Hypebeast. Hudobne riadený psychologický thriller režíruje Trey Edward Shults. Samotná zápletka filmu ešte nebola oznámená.

„Abel je vizionár, ktorého umenie nemožno obmedziť na žiadne médium. S filmom Hurry Up Tomorrow v spolupráci s Treyom sa jeho hudobný svet rozširuje na veľké plátno s psychologickým trilerom, ktorý fanúšikom prinesie nový filmový zážitok. Sme nadšení, že ho môžeme priniesť publiku po celom svete,“ povedal producent filmu Adam Fogelson z Lionsgate.

Album Hurry Up Tomorrow bude záverečným dielom trilógie, ktorú tvoria dva albumy – After Hours, vydaný v roku 2020 a Dawn FM v roku 2022. Album má skúmať hlboké témy ako sebapoznanie a vnútorné konflikty. The Weeknd album opísal ako „kreatívny vrchol projektu“ a zverejnil aj niekoľko temných a mystických teaserov.

Medzi prvé single z albumu patrí skladba Dancing in the Flames, ktorá vyšla v septembri 2024 a zaznamenala úspech v rebríčkoch. Nedávno vydal aj skladbu São Paulo v spolupráci s brazílskou speváčkou Anittou. Rovnako ako film, ani album zatiaľ nemá presný dátum vydania.