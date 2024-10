VIDEO: Nový halloweensky klip The Weeknda a Anitty vyrazil fanúšikom dych. Majú z neho nočné mory

Autori ich na strašidelné video postupne pripravovali na sociálnych sieťach, je však o čosi zvrátenejšie ako čakali.

The Weekend vydal na Halloween nový klip k songu São Paulo so speváčkou Anittou. Pesničku pár dní predtým teasovali na Instagrame. Klip je skutočne desivý, no The Weekenda tam neuvidíš. Hlavnou hviezdou bola Anitta.

Speváčka v skutočnosti nie je tehotná, ale v klipe má obrovské tehotenské bruško. Oblečenú má len podprsenku a krátke šortky, a tak sa celá pozornosť diváka upriamuje práve na brucho. To sa vo videu postupne vyvíja a neskôr si môžeš všimnúť, že má miesto pupka pery. Tie spievajú Weekendovu časť songu. Celé video má pochmúrny a tmavý vibe, ktorý dotvára temnú atmosféru.

Klip teasovali na Instagrame už dlhšie. Speváčka najskôr zverejnila fotku s bruškom a v maske. The Weekend jej k „radostnej“ novinke pogratuloval. O pár dní neskôr zverejnila desivú fotku ultrazvuku, na ktorej bolo fiktívne bábätko z klipu. Jeho tvár však pripomínala skôr mimozemšťana.

Aj napriek tomu, že podľa instagramových príspevkov fanúšikovia očakávali, že klip bude strašidelný, prekvapil ich. „Moje uši boli pripravené, ale oči nie,“ napísal jeden používateľ na Youtube. „Nikdy som si nemyslel, že môžem mať nočnú moru ešte pred spánkom,“ dodal druhý.