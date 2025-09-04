Herec, známy z marvelovky Spider-Man, hovorí, že jeho životným cieľom je vybudovať vlastnú školu v Londýne, ktorá bude úplne bezplatná a zároveň vybavená tak, aby sa vyrovnala tým najprestížnejším školám.
Obľúbený herec, ktorého môžeš poznať zo Spider-Mana, Tom Holland, prezradil, že jeho snom je ponúknuť kvalitné štúdium deťom z rodín, ktoré si nemôžu dovoliť drahé školné, píše portál International Business Times.
Podľa Toma je kvalitné vzdelanie kľúčom k príležitostiam a lepšiemu životu. Jeho vízia je jasná. Chce postaviť školu, ktorá bude mať špičkové zázemie. Chce, aby mali študenti možnosti, aké sú na najlepších londýnskych školách, ale bez akýchkoľvek poplatkov. Jeho škola bude podľa neho konkurovať akejkoľvek súkromnej škole v krajine.
Projekt plánuje zrealizovať prostredníctvom The Brother’s Trust. Ide o charitatívnu organizáciu, za ktorou stoja jeho rodičia, Nikki a Dominic. Na jej aktivitách sa však podieľa celá ich rodina.
Nadácia sa doteraz venovala najmä podpore menších charít, ktoré sa ťažko dostávajú do povedomia, a financie získavala prostredníctvom kampaní a podujatí s globálnym dosahom.
„Vzdelávanie je pre mňa srdcovou záležitosťou,“ povedal herec a zároveň pripomenul, že jeho cieľom je dať šancu mladým ľuďom, ktorí by inak takúto možnosť nikdy nemali. Tom tak opäť ukázal, že jeho životným cieľom je viac než len filmová kariéra a má srdce na správnom mieste.