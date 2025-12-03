Spotify Wrapped 2025 je vonku! Utekaj si pozrieť svoje hudobné štatistiky

Opäť si môžeš pozrieť, akej hudbe si zasvätil tento rok.
Poslucháči Spotify sa konečne dočkali. Vyšiel tohtoročný Spotify Wrapped. Opäť si môžeš vypočuť songy, ktoré ťa v tomto roku bavili najviac.
Do tohtoročného Wrapped sa vieš dostať cez QR kód, ktorý nájdeš na webe Spotify, ale nájdeš ho aj jednoducho v appke Spotify.
Po otvorení si môžeš pozrieť, ktoré skladby u teba najviac vynikli. Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, aj teraz tam nájdeš rebríček najpočúvanejších pesničiek, interpretov a podcastov. Zistíš tiež, koľko minút si venoval počúvaniu, a nechýba ani prehľad podľa jednotlivých mesiacov.
