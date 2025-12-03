Kategórie
dnes 3. decembra 2025 o 13:52
Michaela Kedžuchová

Spotify Wrapped 2025 je vonku! Utekaj si pozrieť svoje hudobné štatistiky

Spotify Wrapped 2025 je vonku! Utekaj si pozrieť svoje hudobné štatistiky
Zdroj: Spotify
Opäť si môžeš pozrieť, akej hudbe si zasvätil tento rok.

Poslucháči Spotify sa konečne dočkali. Vyšiel tohtoročný Spotify Wrapped. Opäť si môžeš vypočuť songy, ktoré ťa v tomto roku bavili najviac.

Do tohtoročného Wrapped sa vieš dostať cez QR kód, ktorý nájdeš na webe Spotify, ale nájdeš ho aj jednoducho v appke Spotify.

spotify
Zdroj: Spotify (Rytmus), Spotify

Po otvorení si môžeš pozrieť, ktoré skladby u teba najviac vynikli. Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, aj teraz tam nájdeš rebríček najpočúvanejších pesničiek, interpretov a podcastov. Zistíš tiež, koľko minút si venoval počúvaniu, a nechýba ani prehľad podľa jednotlivých mesiacov.

