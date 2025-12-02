Daniel Radcliffe a Tom Felton sa po dlhom čase ukázali spolu na verejnosti. Dvojica sa objala na videu, ktoré dojalo fanúšikov po celom svete.
V New Yorku sa tento týždeň odohral moment, ktorý potešil fanúšikov Harryho Pottera. Herci Daniel Radcliffe a Tom Felton, známi ako Harry Potter a Draco Malfoy, sa po rokoch stretli na špeciálnej newyorskej projekcii filmu Merrily We Roll Along, v ktorom hrá Daniel Radcliffe hlavnú úlohu.
Herci sa zvítali v zákulisí Hudson Theatre, kde padlo srdečné objatie aj krátky rozhovor. Ide o prvé verejné stretnutie po viac než desiatich rokoch. Naposledy stáli bok po boku na červenom koberci v roku 2011 pri premiére posledného filmu, píše portál People.
Dvojica sa pozná od nakrúcania prvého dielu z roku 2001. Hoci vo filmoch hrali proti sebe, mimo kamier im priateľstvo zostalo. Felton už viackrát priznal, že ho Radcliffe motivoval k divadlu.