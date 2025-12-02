Stalking sa v poslednom období dotýka viacerých osobností verejného života a výnimkou nie je ani Katarína Knechtová. Speváčka priznala, že už dlhší čas čelí neodbytnému fanúšikovi, ktorý sa správa neprimerane a prekračuje osobné hranice.
Speváčka Katarína Knechtová sa počas víkendového koncertu v Česku ocitla v situácii, ktorá ju prinútila vyhľadať pomoc polície. Na koncerte sa objavil stalker, ktorý jej život znepríjemňuje už dlhší čas. O nepríjemnú skúsenosť informovala na svojom Facebooku.
Speváčka sa pre Refresher k celej situácii vyjadrila. „Dlhodobo nás obťažuje človek priamo z mesta, v ktorom sme včera hrali. Keďže sa s ním už dlhý čas trápime a opakovane prekračuje určité hranice, Sandra (maanžérka, pozn. red.) predtým kontaktovala českú políciu, aby nám zabezpečili ochranu. V dnešnej dobe, keď sa deje veľa zlých vecí, sme nechceli situáciu podceniť. Nakoniec ho pred vystúpením policajné zložky zadržali, pretože sa údajne motal okolo pódia."
Speváčka v statuse na Facebooku poďakovala mestskej polícii za to, že jej počas večera zabezpečila ochranu. Spomenula, že koncert prebiehal v napätejšej atmosfére, no vďaka polícii sa cítila bezpečne.