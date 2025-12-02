Taylor Swift zverejnila oficiálny trailer k pripravovanému špeciálu Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show, ktorý vychádza 12. decembra na Disney+.
Film ponúkne plnohodnotný zážitok z koncertu zachytený počas posledného vystúpenia jej turné vo Vancouveri. Po prvý raz bude súčasťou aj kompletný blok piesní z albumu The Tortured Poets Department, ktorý bol do setlistu zaradený až po jeho vydaní v apríli 2024. Fanúšikovia už skôr videli inú verziu koncertného filmu Eras Tour na Disney+, no tá ešte neobsahovala nové skladby.
„Na tento koniec sme sa pripravovali veľmi dlho a dnes vám môžeme zahrať posledný koncert,“ hovorí Taylor v traileri, kde vystupuje s piesňou „Long Live“. „Chcem poďakovať každému jednému z vás, že ste boli súčasťou najvzrušujúcejšej kapitoly môjho života.“
Okrem The Final Show pripravuje Taylor na 12. december aj vydanie prvých dvoch epizód zo svojej šesťdielnej dokumentárnej série Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era. Táto séria ponúka intímny pohľad na jej život počas turné, ktoré pútalo pozornosť po celom svete.
Objavia sa v nej aj predskokanky Gracie Abrams a Sabrina Carpenter, ako aj hostia Ed Sheeran a Florence Welch. Zvyšné epizódy budú vychádzať v dvoch dvojicách v nasledujúcich týždňoch.
Režisérom Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era je Don Argott, spolurežisérkou Sheena M. Joyce a na výrobe sa podieľa spoločnosť Object & Animal. Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show zas režíruje Glenn Weiss a produkuje ho Taylor Swift Productions v spolupráci so Silent House Productions.