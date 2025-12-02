Kategórie
dnes 2. decembra 2025 o 9:26
Čas čítania 0:54
Michaela Kedžuchová

Taylor Swift zverejnila trailer k špeciálu The Final Show. Súčasťou bude aj predtým nevydaný set The Tortured Poets Department

Taylor Swift zverejnila trailer k špeciálu The Final Show. Súčasťou bude aj predtým nevydaný set The Tortured Poets Department
Zdroj: Kate Green/Getty Images
Taylor Swift zverejnila oficiálny trailer k pripravovanému špeciálu Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show, ktorý vychádza 12. decembra na Disney+.

Film ponúkne plnohodnotný zážitok z koncertu zachytený počas posledného vystúpenia jej turné vo Vancouveri. Po prvý raz bude súčasťou aj kompletný blok piesní z albumu The Tortured Poets Department, ktorý bol do setlistu zaradený až po jeho vydaní v apríli 2024. Fanúšikovia už skôr videli inú verziu koncertného filmu Eras Tour na Disney+, no tá ešte neobsahovala nové skladby.

taylor swift Taylor Swift koncert Taylor Swift Taylor Swift oznámila nový album. Po viacerých špekuláciach fanúšikov, speváčka konečne oficiálne potvrdila, že jej dvanásty štúdiový album ponesie názov The Life of a Showgirl.
Zobraziť galériu
(9)

„Na tento koniec sme sa pripravovali veľmi dlho a dnes vám môžeme zahrať posledný koncert,“ hovorí Taylor v traileri, kde vystupuje s piesňou „Long Live“. „Chcem poďakovať každému jednému z vás, že ste boli súčasťou najvzrušujúcejšej kapitoly môjho života.“

Okrem The Final Show pripravuje Taylor na 12. december aj vydanie prvých dvoch epizód zo svojej šesťdielnej dokumentárnej série Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era. Táto séria ponúka intímny pohľad na jej život počas turné, ktoré pútalo pozornosť po celom svete.

Objavia sa v nej aj predskokanky Gracie Abrams a Sabrina Carpenter, ako aj hostia Ed Sheeran a Florence Welch. Zvyšné epizódy budú vychádzať v dvoch dvojicách v nasledujúcich týždňoch.

Režisérom Taylor Swift | The Eras Tour | The End of an Era je Don Argott, spolu­režisérkou Sheena M. Joyce a na výrobe sa podieľa spoločnosť Object & Animal. Taylor Swift | The Eras Tour | The Final Show zas režíruje Glenn Weiss a produkuje ho Taylor Swift Productions v spolupráci so Silent House Productions.

DOKUMENTÁRNE FILMY A SERIÁLY KONCERTY TAYLOR SWIFT
