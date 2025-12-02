Koľko si dokáže zarobiť na najväčších lodiach sveta?
Práca na lodiach, ktoré vrátane pasažierov a posádky pojmu tisíce ľudí, je pre mnohých fascinujúca či tiež vyčerpávajúca. Mišo (31) síce pracuje na podobných lodiach, no nie je súčasťou crew, nerobí strojníka, nerobí ani v reštike či v bare. Stará sa totiž o podlahy.
Konkrétne robí podlahára, ktorého úlohou je nalievanie nových a renovácia starších podláh a povrchov na rôznych miestach od trajektov cez luxusne jachty až po veľké výletné lode.
- Prečo je práca podlahára na lodiach náročná a ako ju ovplyvňuje počasie či vlny.
- Koľko dní v roku má dovolenku a ako vydrží robiť dva mesiace bez prestávky.
- Na akých lodiach pracoval a čo sa tam deje po tom, keď skončí šichta.
Táto menej tradičná, no o to zaujímavejšia práca si vzhľadom na jej podstatu vyžaduje okrem remeselníckej zručnosti aj veľa času na cestách. V čase nášho telefonátu bol Mišo na juhu Francúzska.
„Pozdravujem z Marseille, je tu celkom zima a fúka tu. Od 9. decembra by som mal ísť na lodi na Malorku, to bude určite prijateľnejšie počasie."
Robiť tento druh remesla nie je teda náročný len na cestovanie, ale tiež na pracovný čas. „Robím zákazky, ktoré trvajú pokojne aj 40–50 dní, pričom počas toho nie je ani jeden deň voľna. Je to náročné, no za tie peniaze to stojí, keďže denná sadzba začína niekde na úrovni 160 eur v čistom a ide to až k 190 eurám," hovorí Mišo o plusoch a mínusoch práce lodného podlahára.
S Mišom sme sa rozprávali o náročnosti tejto práce, o jeho zážitkoch z lodí, s ľuďmi či o tom, čo robí, ak mu nechtiac padne pracovný nástroj priamo do mora. Na úvod sme sa okrem toho, kde sa nachádza, riešili aj to, na akom projekte aktuálne pracuje.
„Som v Marseille v suchom doku, čo je v preklade to, že loď príde do prístavu a presunú ju na podpery, voda tam tým pádom nie je, preto sa to volá suchý dok, prebieha tu celková oprava lode od elektriky cez izby až po podlahy, ktoré robím s kolegom. Budeme tu určite do 9.decembra," hovorí.
- Čo musí v práci splniť, aby nerušil pasažierov počas plavby.
- Podľa čoho dostáva plat.
- Kde všade vďaka tomu bol.
- Ako sa ocitol na prerábke ministerskej budovy v Katare.
- Prečo sa Poliaci a Rumuni pobili v lodnom bare po šichte.
- Aké je to žiť na lodi, ktorá je na súši.
- Aké to bolo pracovať na jachte za 500 miliónov eur.