Či už máš tento víkend chuť na poriadnu 00's párty, skočiť si do galérie alebo ísť si zabehať s Yakshom, nech si vyberieš čokoľvek, nudiť sa nebudeš.
Nevieš, kam skočiť tento víkend? V Bratislave sa nudiť rozhodne nebudeš. Našli sme pár aktivít, ktoré ťa vytiahnu z teplých perín – či už do mesta, alebo na Kolibu. Ak ťa už nebaví Netflix, určite si vyberieš niečo z nášho pestrého výberu.
Piatok, 5. 12.
PLACE.BA 2, Múzeum mesta Bratislavy
Toto podujatie má podľa jeho popisu za cieľ spájať ľudí a vytvárať chvíle, v ktorých sa môžeš cítiť ako doma. Ak chceš tancovať na hudbu, ktorá ti niečo pripomína, určite zavítaj sem. Od hudby až po famózne jedlo, na tomto evente nájdeš všetko.
HOT IN HERE, Šafko
Yanko Kral, Laci Strike a Bandurko sa postarajú o zábavu v predvianočnom vydaní. „Výber hudby ostáva z obdobia, keď sa na Nokii 3310 hral hadík, fotky končili v albumoch na Pokeci a hudba sa sťahovala do MP3 prehrávačov cez konvertor," píšu chalani. Určite sa zabavíš na popové hity aj elektronickú hudbu z 00's.
Bad Karma Boy, Pulp Studio
Vianočná Noc Na Zemi sa presunie na Kolibu. Filmové štúdio a hostia si užijú Bad Karma Boy v netradičnom priestore, no určite prinesú intímnu a komornú atmosféru do týchto nie moc mainstream priestorov.
Sobota, 6. 12.
Mikuláš v meste, Alchymista
December v meste je plný mega žúrov a jeden z nich sa odohrá aj na Mikuláša. Ukáže sa tu najstreamovanejší slovenský raper Separ, ale aj mega DJ-i ako Smart, Spin a Matey z Insomnia Sound. Kapacita je len 200 ľudí, čo znamená, kupuj, kým sú!
LOVE THEM running club + Refresher, Vydrica
Mikulášska edícia Sober Run & Party sa odohrá už túto sobotu, a to o 17:00, kedy sa večer zaháji tanečnou rozcvičkou. Po behu ti zahrá super DJ, ďalší člen z Insomnia Sound - Cenatt. Celý beh je zdarma a nemusíš sa nikam registrovať!
RAVE FREE, A4 Studio
Rave zadarmo? Utekaj do A4 štúdia užiť si umelca, ktorý sa len tak na Slovensku už neobjaví. Genesi je známy taliansky DJ a producent, ktorý je známy svojou fúziou underground house, melodickej a techno hudby. Celý line-up nájdeš na ich Instagrame.
Nedeľa, 7. 12.
URBAN MARKET, OD Bratislava (Prior)
Zimný Urban Market nájdeš na Kamennom námestí od piatka až do nedele! Počas víkendu sa ti predstaví viac ako 130 značiek lokálneho dizajnu a nepôjde len o staré dobré mená, ale aj nováčikov. Nudiť sa určite nebudeš.
Výstava Podobnosti náhod, Zoya Gallery
Marek Ormandík a Jakub Špaňhel sa svojou tvorbou prezentujú v galérii Zoya a ty by si si to nemal nechať ujsť. Ťažiskom prezentácie oboch maliarov sú nadrozmerné, dvoj- až trojmetrové plátna z posledných tvorivých období, ktoré ťa rozhodne uchvátia. V nedeľu si dokonca užiješ aj sprievodný koncert od dua Lash & Grey.
Tip od redakcie
Pasteleria, Panská
Ako niekto, kto miluje vnútrobloky a dobrý koláčik, Pastelerka je vždy môj pick, pokiaľ neprší. Zájdi objaviť nenápadnú pasáž medzi Panskou a Hviezdoslavovým námestím a uži si dobrú kávu a dezert.