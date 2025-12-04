Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 4. decembra 2025 o 17:00
Čas čítania 2:29

Rave zadarmo, koncert Separa či beh s Yakshom. Toto sú akcie, ktoré si v Bratislave nemôžeš nechať ujsť

Rave zadarmo, koncert Separa či beh s Yakshom. Toto sú akcie, ktoré si v Bratislave nemôžeš nechať ujsť
Zdroj: @alchymista.pub
Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Či už máš tento víkend chuť na poriadnu 00's párty, skočiť si do galérie alebo ísť si zabehať s Yakshom, nech si vyberieš čokoľvek, nudiť sa nebudeš.

Nevieš, kam skočiť tento víkend? V Bratislave sa nudiť rozhodne nebudeš. Našli sme pár aktivít, ktoré ťa vytiahnu z teplých perín – či už do mesta, alebo na Kolibu. Ak ťa už nebaví Netflix, určite si vyberieš niečo z nášho pestrého výberu.

Každý týždeň ti pripravujeme výber koncertov, akcií, výstav, trhov či kultúrnych podujatí, o ktorých by si rozhodne mal vedieť. Určite nezabudni dať odber témy WEEKEND RADAR, aby ti nič dôležité neušlo.

Piatok, 5. 12.

PLACE.BA 2, Múzeum mesta Bratislavy

Toto podujatie má podľa jeho popisu za cieľ spájať ľudí a vytvárať chvíle, v ktorých sa môžeš cítiť ako doma. Ak chceš tancovať na hudbu, ktorá ti niečo pripomína, určite zavítaj sem. Od hudby až po famózne jedlo, na tomto evente nájdeš všetko.

HOT IN HERE, Šafko

Yanko Kral, Laci Strike a Bandurko sa postarajú o zábavu v predvianočnom vydaní. „Výber hudby ostáva z obdobia, keď sa na Nokii 3310 hral hadík, fotky končili v albumoch na Pokeci a hudba sa sťahovala do MP3 prehrávačov cez konvertor," píšu chalani. Určite sa zabavíš na popové hity aj elektronickú hudbu z 00's.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Bandurko🦋 (@bandurko)

Bad Karma Boy, Pulp Studio

Vianočná Noc Na Zemi sa presunie na Kolibu. Filmové štúdio a hostia si užijú Bad Karma Boy v netradičnom priestore, no určite prinesú intímnu a komornú atmosféru do týchto nie moc mainstream priestorov.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Bad Karma Boy (@badkarmab0y)

Sobota, 6. 12.

Mikuláš v meste, Alchymista

December v meste je plný mega žúrov a jeden z nich sa odohrá aj na Mikuláša. Ukáže sa tu najstreamovanejší slovenský raper Separ, ale aj mega DJ-i ako Smart, Spin a Matey z Insomnia Sound. Kapacita je len 200 ľudí, čo znamená, kupuj, kým sú!

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by stredy v meste (@stredy_v_meste)

LOVE THEM running club + Refresher, Vydrica

Mikulášska edícia Sober Run & Party sa odohrá už túto sobotu, a to o 17:00, kedy sa večer zaháji tanečnou rozcvičkou. Po behu ti zahrá super DJ, ďalší člen z Insomnia Sound - Cenatt. Celý beh je zdarma a nemusíš sa nikam registrovať!

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by REFRESHER Slovensko (@refreshersk)

RAVE FREE, A4 Studio

Rave zadarmo? Utekaj do A4 štúdia užiť si umelca, ktorý sa len tak na Slovensku už neobjaví. Genesi je známy taliansky DJ a producent, ktorý je známy svojou fúziou underground house, melodickej a techno hudby. Celý line-up nájdeš na ich Instagrame.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by RF Events Slovakia (@ravefree.eu)

Nedeľa, 7. 12.

URBAN MARKET, OD Bratislava (Prior)

Zimný Urban Market nájdeš na Kamennom námestí od piatka až do nedele! Počas víkendu sa ti predstaví viac ako 130 značiek lokálneho dizajnu a nepôjde len o staré dobré mená, ale aj nováčikov. Nudiť sa určite nebudeš.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Urban Market (@urbanmarketsk)

Výstava Podobnosti náhod, Zoya Gallery

Marek Ormandík a Jakub Špaňhel sa svojou tvorbou prezentujú v galérii Zoya a ty by si si to nemal nechať ujsť. Ťažiskom prezentácie oboch maliarov sú nadrozmerné, dvoj- až trojmetrové plátna z posledných tvorivých období, ktoré ťa rozhodne uchvátia. V nedeľu si dokonca užiješ aj sprievodný koncert od dua Lash & Grey.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by ZOYA Gallery | ZOYA Museum (@zoya.gallery.zoya.museum)


Tip od redakcie

Pasteleria, Panská

Ako niekto, kto miluje vnútrobloky a dobrý koláčik, Pastelerka je vždy môj pick, pokiaľ neprší. Zájdi objaviť nenápadnú pasáž medzi Panskou a Hviezdoslavovým námestím a uži si dobrú kávu a dezert.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Pasteleria Bratislava (@pasteleria.bratislava)

Odporúčané
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa 4. decembra 2025 o 14:14
Odporúčané
Od tvrdého českého a slovenského undergroundu až po mellow tracky. Títo raperi si zaslúžia tvoju pozornosť (ARTIST SPOTLIGHT) Od tvrdého českého a slovenského undergroundu až po mellow tracky. Títo raperi si zaslúžia tvoju pozornosť (ARTIST SPOTLIGHT) 3. decembra 2025 o 11:00
Odporúčané
Chceš začať s pilatesom na reformeroch? Vďaka tomuto prehľadu zistíš, ktoré štúdio ti sadne najviac Chceš začať s pilatesom na reformeroch? Vďaka tomuto prehľadu zistíš, ktoré štúdio ti sadne najviac 3. decembra 2025 o 16:00
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
BRATISLAVA KAM CEZ VÍKEND KULTÚRNE PODUJATIA V BRATISLAVE WEEKEND RADAR
Odporúčame
Mišo robí lodného podlahára: Niekedy makám celý mesiac bez voľna, za deň však zarobím aj 190 eur (Rozhovor) e
refresher+
Odporúčané
Mišo robí lodného podlahára: Niekedy makám celý mesiac bez voľna, za deň však zarobím aj 190 eur (Rozhovor)
pred 2 dňami
Až 64 % dospelých Slovákov má nadváhu alebo obezitu. Podľa štatistík toto chronické ochorenie zaťažuje aj ekonomiku e
Sponzorovaný obsah
Až 64 % dospelých Slovákov má nadváhu alebo obezitu. Podľa štatistík toto chronické ochorenie zaťažuje aj ekonomiku
dnes o 12:00
Barbora pracovala ako grafická dizajnérka, teraz robí čašníčku na Cypre: Nájsť si dobrú prácu v zahraničí je jednoduchšie e
Sponzorovaný obsah
Barbora pracovala ako grafická dizajnérka, teraz robí čašníčku na Cypre: Nájsť si dobrú prácu v zahraničí je jednoduchšie
26. 11. 2025 9:00
Luna Bar je bratislavský fenomén: V rade čakáš aj hodinu a nemusíš sa dostať dnu (REPORTÁŽ) e
refresher+
Odporúčané
Luna Bar je bratislavský fenomén: V rade čakáš aj hodinu a nemusíš sa dostať dnu (REPORTÁŽ)
včera o 10:30
KVÍZ: Dokážeš rozpoznať reálnu fotku od tej, ktorú vytvorila umelá inteligencia? Obrázky ti poriadne pomotajú hlavu e
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Dokážeš rozpoznať reálnu fotku od tej, ktorú vytvorila umelá inteligencia? Obrázky ti poriadne pomotajú hlavu
26. 11. 2025 10:00
20-ročná Ala žije v Dubaji: Priateľstvá sa tu nadväzujú ťažko, dá sa tu ľahko vytvoriť iná identita e
refresher+
Odporúčané
20-ročná Ala žije v Dubaji: Priateľstvá sa tu nadväzujú ťažko, dá sa tu ľahko vytvoriť iná identita
dnes o 09:04
Storky
Kritici vybrali najlepšie filmy roku 2025. Súhlasíš s ich výberom?
Keanu Reeves sa vracia do Česka. Dôvod jeho návštevy ťa prekvapí
Fanúšikovia sa dočkali. Tvorcovia Eufórie odhalili, kedy príde ďalšia séria
Bad Bunny je najpočúvanejším umelcom na Spotify. Pozri si, kto iný sa umiestnil
Drake sa stal umelcom roka na Apple Music. Kto ďalší je na prvých priečkach?
Denzel Curry na trenčianskom letisku. Pohoda oprášila rapový headline
Miley Cyrus je zasnúbená. Svoje „áno“ povedala o päť rokov mladšiemu bubeníkovi
BAPE® x FOOTSHOP: Streetwear, za ktorý by sa nehanbili ani Lil Wayne či A$AP Roc...
Na British Fashion Awards ocenili najvplyvnejšie módne tváre Anglicka
Majk Spirit oznámil svoj osemnásty projekt. Album Sigma vyjde ešte tento rok
Český bojovník Jiří Procházka oznámil radostnú správu. Stane sa otcom
Pri vianočných nákupoch si vlož do košíka tento produkt a vyhraj plavbu po Európ...
Sponzorovaný obsah
Lamine Yamal sa ukázal v outfite od českej značky Chew Forever
VIANOČNÝ PROGRAM 2025: Klasiky aj nové filmy, ktoré potešia celú rodinu
Začni si baliť kufor. Pelikán má výpredaj, spiatočné letenky začínajú už od 19 €
Sponzorovaný obsah
V Bratislave odštartovali vianočné trhy. Boli sme sa pozrieť na prvý deň
Vráti sa Kevin zo Sám doma? Herec má nápad na pokračovanie filmu
Na svah už len štýlovo. Kolekcia Nike x Jacquemus Après Ski je spoluprácou roka
Prvé reakcie na novú disneyovku ju označujú za animák roka
Tash Sultana prinesie kúsok džungle. Grape predstavil prvého headlinera
Lifestyle news
Kritici vybrali najlepšie filmy roku 2025. Rebríčku kraľuje najnovší film s Leonardom DiCapriom pred hodinou
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa pred 3 hodinami
Video: Piata séria Emily in Paris prináša novú rímsku zápletku. Talianske teplo nie je také prívetivé, ako sa zdá dnes o 13:03
Poznáme Osobnosť roka 2025. Atlétka Emma Zapletalová predviedla tento rok najsilnejší comeback dnes o 12:06
Keanu Reeves sa vracia do Česka. Dôvod jeho návštevy ťa možno prekvapí dnes o 11:15
Opitý medvedík si spravil vlastnú párty v obchode s alkoholom. Ochranári ho museli nechať vytriezvieť dnes o 10:28
Fanúšikovia sa dočkali. Tvorcovia Eufórie odhalili, kedy príde ďalšia séria dnes o 09:38
Prvý rozsudok v prípade smrti Matthewa Perryho. Jeden z obvinených lekárov dostal dva a pol roka väzenia dnes o 08:31
Bad Bunny je najpočúvanejším umelcom na Spotify. Pozri si top umiestnenia vo všetkých kategóriách včera o 16:22
Calin vo vypredanej pražskej O2 arene predviedol show, na ktorú tak skoro nezabudneme. Toto sú top momenty z oboch večerov včera o 15:31
Spravodajstvo
Vláda Roberta Fica Bratislava Podvod Česko
Viac
Peter Kmec komentuje „Slayádu“. Hovorí o „progresívnom klamstve“
pred 5 minútami
Ukrajinské deti unesené Ruskom údajne končia v táboroch KĽDR. Podrobené sú vojenskej výchove a rusifikácii
pred 18 minútami
VIDEO: „Slayáda“ zatiaľ nebude. Štát reaguje na novú kauzu, ktorá sa týka influencerky Emy Lacovej
pred hodinou

Viac z Kultúra

Všetko
20-ročná Ala žije v Dubaji: Priateľstvá sa tu nadväzujú ťažko, dá sa tu ľahko vytvoriť iná identita
refresher+
Odporúčané
20-ročná Ala žije v Dubaji: Priateľstvá sa tu nadväzujú ťažko, dá sa tu ľahko vytvoriť iná identita
dnes o 09:04
Luna Bar je bratislavský fenomén: V rade čakáš aj hodinu a nemusíš sa dostať dnu (REPORTÁŽ)
refresher+
Odporúčané
Luna Bar je bratislavský fenomén: V rade čakáš aj hodinu a nemusíš sa dostať dnu (REPORTÁŽ)
včera o 10:30
15 tipov na vianočné darčeky, ktoré zaženú každú nudu. Vybrali sme najlepšie videohry, stolné hry a stavebnice
15 tipov na vianočné darčeky, ktoré zaženú každú nudu. Vybrali sme najlepšie videohry, stolné hry a stavebnice
pred 2 hodinami
Takto vyzerala TOP architektúra v roku 2025. Pozri si výnimočné domy, lofty a projekty zo Slovenska a z Česka
Odporúčané
Takto vyzerala TOP architektúra v roku 2025. Pozri si výnimočné domy, lofty a projekty zo Slovenska a z Česka
26. 11. 2025 11:00
REFRESHER BOOK CLUB: 15 kníh, ktoré nesmú chýbať pod stromčekom. V našom výbere nájdeš tipy na darček pre celú rodinu
REFRESHER BOOK CLUB: 15 kníh, ktoré nesmú chýbať pod stromčekom. V našom výbere nájdeš tipy na darček pre celú rodinu
pred 3 dňami
FOTO: Starý rybársky dom v romantickej katalánskej obci Cadaqués dostal druhý dych. Pozri si unikátne bývanie
V spolupráci
FOTO: Starý rybársky dom v romantickej katalánskej obci Cadaqués dostal druhý dych. Pozri si unikátne bývanie
dnes o 11:00
Viac z Hudba Všetko
Laris Diam: „Keď som mala pätnásť, volali ma do každej show, ktorá existovala. Už viem, čo chcem hudbou ľuďom odovzdať“ (Rozhovor)
Slovensko
pred 2 dňami
Odporúčané
Laris Diam: „Keď som mala pätnásť, volali ma do každej show, ktorá existovala. Už viem, čo chcem hudbou ľuďom odovzdať“ (Rozhovor)
pred 2 dňami
Od tvrdého českého a slovenského undergroundu až po mellow tracky. Títo raperi si zaslúžia tvoju pozornosť (ARTIST SPOTLIGHT)
včera o 11:00
Spotify Wrapped 2025 je vonku! Utekaj si pozrieť svoje hudobné štatistiky
včera o 13:52
Viac z Filmy a Seriály Všetko
Kritici vybrali najlepšie filmy roku 2025. Rebríčku kraľuje najnovší film s Leonardom DiCapriom
Kritici vybrali najlepšie filmy roku 2025. Rebríčku kraľuje najnovší film s Leonardom DiCapriom
pred hodinou
Keanu Reeves sa vracia do Česka. Dôvod jeho návštevy ťa možno prekvapí
dnes o 11:15
VIDEO: Daniel Radcliffe a Tom Felton sa po rokoch opäť stretli. Dvojica dojala fanúšikov objatím
pred 2 dňami
Viac z Tech Všetko
15 tipov na vianočné darčeky, ktoré zaženú každú nudu. Vybrali sme najlepšie videohry, stolné hry a stavebnice
15 tipov na vianočné darčeky, ktoré zaženú každú nudu. Vybrali sme najlepšie videohry, stolné hry a stavebnice
pred 2 hodinami
15 tech-darčekov pre (nielen) nadšencov elektroniky. Daruj pod stromček smart prsteň, mini tlačiareň fotiek či cool difuzér
pred 2 dňami
Lidl spúšťa BLACK WEEK so zľavami do 70 %. Toto sú TOP produkty s najlepšou cenovkou
24. 11. 2025 9:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Rave zadarmo, koncert Separa či beh s Yakshom. Toto sú akcie, ktoré si v Bratislave nemôžeš nechať ujsť
Kultúra
pred 51 minútami
Rave zadarmo, koncert Separa či beh s Yakshom. Toto sú akcie, ktoré si v Bratislave nemôžeš nechať ujsť
pred 51 minútami
Či už máš tento víkend chuť na poriadnu 00's párty, skočiť si do galérie alebo ísť si zabehať s Yakshom, nech si vyberieš čokoľvek, nudiť sa nebudeš.
Kritici vybrali najlepšie filmy roku 2025. Rebríčku kraľuje najnovší film s Leonardom DiCapriom
Kritici vybrali najlepšie filmy roku 2025. Rebríčku kraľuje najnovší film s Leonardom DiCapriom
pred hodinou
15 tipov na vianočné darčeky, ktoré zaženú každú nudu. Vybrali sme najlepšie videohry, stolné hry a stavebnice
15 tipov na vianočné darčeky, ktoré zaženú každú nudu. Vybrali sme najlepšie videohry, stolné hry a stavebnice
pred 2 hodinami
Menučko kartová hra
Menučko kartová hra
pred 3 hodinami
Až 64 % dospelých Slovákov má nadváhu alebo obezitu. Podľa štatistík toto chronické ochorenie zaťažuje aj ekonomiku
Sponzorovaný obsah
Až 64 % dospelých Slovákov má nadváhu alebo obezitu. Podľa štatistík toto chronické ochorenie zaťažuje aj ekonomiku
dnes o 12:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Luna Bar je bratislavský fenomén: V rade čakáš aj hodinu a nemusíš sa dostať dnu (REPORTÁŽ)
refresher+
Odporúčané
Luna Bar je bratislavský fenomén: V rade čakáš aj hodinu a nemusíš sa dostať dnu (REPORTÁŽ)
včera o 10:30
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
pred 3 hodinami
20-ročná Ala žije v Dubaji: Priateľstvá sa tu nadväzujú ťažko, dá sa tu ľahko vytvoriť iná identita
refresher+
Odporúčané
20-ročná Ala žije v Dubaji: Priateľstvá sa tu nadväzujú ťažko, dá sa tu ľahko vytvoriť iná identita
dnes o 09:04
Nevieš, čo kúpiť mame, babke či svokre pod stromček? Tieto tipy ťa na Vianoce zachránia
Nevieš, čo kúpiť mame, babke či svokre pod stromček? Tieto tipy ťa na Vianoce zachránia
27. 11. 2025 14:00
Mišo robí lodného podlahára: Niekedy makám celý mesiac bez voľna, za deň však zarobím aj 190 eur (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Mišo robí lodného podlahára: Niekedy makám celý mesiac bez voľna, za deň však zarobím aj 190 eur (Rozhovor)
pred 2 dňami
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
29. 11. 2025 11:11
Jakub bol na Antarktíde: Plavba tam trvala 2 dni, pri člne sa bežne vynárali obrovské veľryby (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jakub bol na Antarktíde: Plavba tam trvala 2 dni, pri člne sa bežne vynárali obrovské veľryby (Rozhovor)
30. 11. 2025 10:00
KVÍZ: Rozumieš slovám ako „ancug“ či „rintintin“? Otestuj svoje znalosti nárečí z celého Slovenska
KVÍZ: Rozumieš slovám ako „ancug“ či „rintintin“? Otestuj svoje znalosti nárečí z celého Slovenska
25. 11. 2025 16:30
Ľuboš a Klaudia otvorili slovenské potraviny v Anglicku: Ak by to stálo na Slovákoch, do polroka môžeme zavrieť (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Ľuboš a Klaudia otvorili slovenské potraviny v Anglicku: Ak by to stálo na Slovákoch, do polroka môžeme zavrieť (Rozhovor)
27. 11. 2025 7:10
Luna Bar je bratislavský fenomén: V rade čakáš aj hodinu a nemusíš sa dostať dnu (REPORTÁŽ)
refresher+
Odporúčané
Luna Bar je bratislavský fenomén: V rade čakáš aj hodinu a nemusíš sa dostať dnu (REPORTÁŽ)
včera o 10:30
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
29. 11. 2025 11:11
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
refresher+
Odporúčané
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
16. 2. 2022 14:30
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
14. 11. 2025 17:00
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
refresher+
Odporúčané
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
16. 11. 2025 8:30
KVÍZ: Rozumieš slovám ako „ancug“ či „rintintin“? Otestuj svoje znalosti nárečí z celého Slovenska
KVÍZ: Rozumieš slovám ako „ancug“ či „rintintin“? Otestuj svoje znalosti nárečí z celého Slovenska
25. 11. 2025 16:30
Domov
Zdieľať
Diskusia