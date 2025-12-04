Kategórie
Tento článok je PR správa spoločnosti Continental film.
dnes 4. decembra 2025 o 19:00
Čas čítania 1:49
Sponzorovaný obsah

7 slovenských obcí ustúpilo vode. Nový film Potopa odhaľuje skutočné príbehy zničených dedín

Potopa je nový slovenský film, ktorý otvára zabudnutú kapitolu našej histórie.

Do slovenských kín vstúpil 4. decembra film, ktorý sa nebojí ponoriť do zabudnutej kapitoly našej histórie. Potopa rozpráva príbeh z roku 1980, keď sa v socialistickom Československu rozhodovalo o osudoch celých dedín bez toho, aby sa niekto pýtal na názor ľudí, ktorí v nich žili.

Podľa skutočných udalostí

V centre príbehu je 15-ročné dievča Mara, ktoré sníva o tom, že sa stane pilotkou a raz odíde z rodného kraja. Jej otec Alexander, rusínsky roľník a vdovec, však trvá na tom, že tradícia a pôda sú dôležitejšie než detské sny. Keď ich údolie čaká zatopenie kvôli výstavbe vodnej nádrže Starina, obaja musia čeliť strate domova, histórie aj vlastného miesta na svete. A zároveň hľadať cestu späť k sebe navzájom.

Film stojí na skutočných udalostiach. Pri budovaní vodárenskej nádrže Starina v 80. rokoch muselo ustúpiť sedem obcí, ktoré boli domovom rusínskej komunity. Zanikli nielen domy, ale aj celé mikrovesmíry vzťahov, zvykov a spomienok.

film potopa film potopa film potopa film potopa
Zobraziť galériu
(4)

Potopa nehrá na lacnú nostalgiu. Ukazuje, ako sa dá ostať komunitou aj v chvíľach, keď sa rozpadá všetko navôkol. Rusínska menšina, ktorej identita bola dlho tlačená na okraj, si práve v týchto situáciách dokázala udržať kultúru aj jazyk.

Režisér Martin Gonda sa na východ Slovenska vracia opakovane, prostredie pozná a je to vidieť. Jeho predchádzajúci krátky film Pura Vida sa odohrával v podobných končinách a dostal sa až na prestížny festival do Cannes.

„Vždy ma fascinovali miesta, kde kedysi pulzoval život a dnes sú prázdne. Ako dieťa som často premýšľal, či raz nezmizne aj miesto, kde žijem. Potopa je pre mňa spôsob, ako tieto spomienky uchovať,“ hovorí Gonda.

Autentickí herci, autentické dediny

Producent Tomáš Gič hovorí o filme ako o mimoriadne poctivo vyvíjanom projekte. A je to vidieť už pri obsadení. Veľká časť hercov pochádza priamo z rusínskych dedín v regiónoch Košíc, Sniny, Medzilaboriec, Svidníka či Humenného. Tvorcovia prešli desiatky kastingov, aby našli ľudí so skutočnými spomienkami, gestami a vzťahom k miestu, ktoré film zobrazuje.

Vo filme hrajú aj profesionálni herci z rusínskeho Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove, napríklad Jozef Pantlikáš, Vladimír Čema či Svetlana Škovranová.

Hlavnú rolu hrá Sára Chripáková, ktorá počas nakrúcania ešte chodila na gymnázium. Nie je herečka, no práve to jej postave pomáha. Pochádza z obce Volica a prostredie Stariny je jej blízke.

film potopa film potopa film potopa film potopa
Zobraziť galériu
(4)

Trojmesačná príprava, výpravy do opustených dedín a stretávanie s rusínskymi komunitami jej pomohli pochopiť, čo všetko Mara stráca. „S postavou Mary som sa stotožnila ešte skôr, než som ju začala hrať,“ hovorí.

Film Potopa mal už svetovú premiéru na prestížnom argentínskom festivale Mar del Plata, kde získal cenu Signis za najlepší film, a ázijskú premiéru na indickom filmovom festivale Goa IFFI.

Tvorcovia a herci tiež absolvovali predpremiéry na východnom Slovensku, ktoré boli vypredané a stretli sa s vrelým prijatím. Film bol uvedený do slovenských kín v distribúcii Continental film 4. decembra.

