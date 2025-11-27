Nevieš, čo kúpiť mame, babke či svokre pod stromček? Tieto tipy ťa na Vianoce zachránia

Vyriešili sme tvoju každoročnú dilemu.
Nevieš, čo kúpiť mame, babke či svokre pod stromček? Niekedy môže byť výber darčeka doslova hlavolam, obzvlášť ak už majú všetko, čo potrebujú. Aby sme ti to tento rok uľahčili pripravili sme pre teba zoznam skvelých nápadov, ktoré sú nielen praktické, ale aj originálne a zároveň cenovo dostupné.
Či už hľadáš niečo na relaxáciu, starostlivosť o zdravie alebo drobných pomocníkov do domácnosti, máme pre teba inšpirácie, ktoré sú ideálne na Vianoce. S týmito tipmi budeš mať darček pod stromčekom pripravený raz-dva.
Tento článok obsahuje affiliate odkazy. Produkty sú vybrané nezávisle redakciou.
Darčeková sada Vichy
- 63,14 € s kódom BLACK (90,20 €)
Ak hľadáš darček pre ženu, ktorá sa o seba rada stará a ocení kvalitnú skincare, táto darčeková sada proti vráskam bude skvelou voľbou. Balíček obsahuje denný a nočný krém na rozjasnenie a revitalizáciu pleti. Hlavnými zložkami tohto radu sú peptidy a kolagén, ktoré zrelá pleť naozaj miluje.
Súprava strieborných šperkov
Ak poznáš vkus dámy, pre ktorú hľadáš vianočný darček, skvelou voľbou môže byť aj sada strieborných šperkov. Nás zaujala táto minimalistická súprava náušníc a retiazky, ktoré ú zdobené čírymi zirkónmi. V ponuke nájdeš aj prevedenie vo farbe ružového či klasického žltého zlata. Súprava je vyrobená zo striebra 925/1000 a je označená puncovou značkou rýdzosti.
Darčeková sada na starostlivosť o telo
Ktorá žena si rada nedopraje poriadnu self-care? Tvoju mamu či svokru iste poteší táto sada kvalitnej telovej kozmetiky s dokonalou vôňou, ktorá priam volá po zaslúženom oddychu. V balíčku sa nachádza sprchová pena, telové mlieko, balzam na ruky a plus vonná sviečka s vonnými tyčinkami.
Okuliare s filtrom modrého svetla
- 58,10 € s kódom FINAL30 (105 €)
Ak dáma, pre ktorú hľadáš vianočný darček, trávi veľa času pri počítači, okuliare s filtrom modrého svetla sú must-have. Tento model značky Polaroid je minimalistický a vo viacerých farebných prevedeniach, takže s ním iste nešliapneš vedľa.
Teplovzdušná fritéza 9 v 1
Túto kuchynskú vychytávku budeš obdarovanej s veľkou pravdepodobnosťou závidieť aj ty. Ide o kombináciu teplovzdušnej fritézy, grilu a automatickej sušičky, ktorá ponúka jednoduchú obsluhu vďaka prehľadnému dotykovému displeju a 9 prednastaveným programom. Univerzálny prístroj sa postará o fritovanie, grilovanie, smaženie, pečenie, gratinovanie, opekanie, zohrievanie, dusenie aj sušenie.
Ručný naparovač odevov
Naparovacia žehlička je ideálnym pomocníkom na rýchle a pohodlné žehlenie oblečenia a jemných tkanín. Mamina a babka už nebudú musieť vyťahovať celú žehliacu dosku len kvôli jednej blúzke. Žehlička je zohriata v priebehu niekoľkých sekúnd a jej používanie je pohodlné a jednoduché. Balenie obsahuje aj kefový nadstavec na vyhladenie hrubších textílií a jemný nadstavec na citlivé textílie a na odstraňovanie prachu.
Liatinový hrniec
Tento praktický liatinový hrniec je perfektným darčekom pre každú milovníčku varenia a pečenia. Hrniec s objemom už od 2,7 litra by totižto nemal chýbať v žiadnej kuchyni. Obdarovaná gazdinka tiež ocení, že hrniec je vhodný na všetky druhy sporákov, vrátane indukčných a v rúre odolá teplotám do 280 °C.
Vlnený šál
- 28,99 € (41,90 €)
Elegancia nemá vek, a preto je tento nadčasový vlnený šál dokonalým kúskom pre mamu aj babku. Minimalistický elegantný šál je vyrobený z 90% vlny a 10% kašmíru a ak sa oňho nová majiteľka bude správne starať, vydrží jej dlhé roky. V ponuke sú tri farebné prevedenia, takže si iste vyberieš.
Masážny golier
- 39,90 € (70,90 €)
Nebudeme klamať, tento darček by sme si pod stromčekom s veľkou radosťou rozbalili aj my. Skladný masážny golier je vhodný na masáž a uvoľnenie celého tela, keďže perfektne obopne krk, chrbát, zadok, lýtka či stehná. Prístroj je vybavený 3 úrovňami intenzity aj integrovaným vyhrievaním, ktoré do svalov prinesie teplo a zlepšuje tiež krvný obeh.
Kniha Veštica (Dominik Dán)
- 14,90 € (v predpredaji, dostupný od 5. 12. 2025)
Už 5. decembra sa na pultoch kníhkupectiev objaví 41. kniha obľúbeného slovenského autora, ktorý vystupuje pod pseudonymom Dominik Dán. Aj tentokrát pôjde o kvalitné krimi, od ktorého sa čitateľka nebude vedieť odtrhnúť.
Celý príbeh sa začína desivým nálezom, ktorý v lese šokuje nič netušiaceho bežca. Vykrvácané a dobité telo mŕtvej dievčiny šokuje aj skúseného súdneho lekára Lengyela. Dávno sa mu nestalo, aby si nevedel rady a aby si musel na pomoc prizvať konzultanta. Rany, zranenia, aj samotný spôsob zabitia vyvolávajú desivé otázky.