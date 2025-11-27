Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 27. novembra 2025 o 14:00
Čas čítania 2:56

Nevieš, čo kúpiť mame, babke či svokre pod stromček? Tieto tipy ťa na Vianoce zachránia

Alexandra Mravíková
Alexandra Mravíková
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Vyriešili sme tvoju každoročnú dilemu.

Nevieš, čo kúpiť mame, babke či svokre pod stromček? Niekedy môže byť výber darčeka doslova hlavolam, obzvlášť ak už majú všetko, čo potrebujú. Aby sme ti to tento rok uľahčili pripravili sme pre teba zoznam skvelých nápadov, ktoré sú nielen praktické, ale aj originálne a zároveň cenovo dostupné.

Či už hľadáš niečo na relaxáciu, starostlivosť o zdravie alebo drobných pomocníkov do domácnosti, máme pre teba inšpirácie, ktoré sú ideálne na Vianoce. S týmito tipmi budeš mať darček pod stromčekom pripravený raz-dva.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.
Tento článok obsahuje affiliate odkazy. Produkty sú vybrané nezávisle redakciou.

Darčeková sada Vichy

Ak hľadáš darček pre ženu, ktorá sa o seba rada stará a ocení kvalitnú skincare, táto darčeková sada proti vráskam bude skvelou voľbou. Balíček obsahuje denný a nočný krém na rozjasnenie a revitalizáciu pleti. Hlavnými zložkami tohto radu sú peptidy a kolagén, ktoré zrelá pleť naozaj miluje.

Vichy
Zdroj: Notino
darčeková sada Vichy

Súprava strieborných šperkov

Ak poznáš vkus dámy, pre ktorú hľadáš vianočný darček, skvelou voľbou môže byť aj sada strieborných šperkov. Nás zaujala táto minimalistická súprava náušníc a retiazky, ktoré ú zdobené čírymi zirkónmi. V ponuke nájdeš aj prevedenie vo farbe ružového či klasického žltého zlata. Súprava je vyrobená zo striebra 925/1000 a je označená puncovou značkou rýdzosti.

sada šperkov
Zdroj: Olivie
súprava strieborných šperkov

Darčeková sada na starostlivosť o telo

Ktorá žena si rada nedopraje poriadnu self-care? Tvoju mamu či svokru iste poteší táto sada kvalitnej telovej kozmetiky s dokonalou vôňou, ktorá priam volá po zaslúženom oddychu. V balíčku sa nachádza sprchová pena, telové mlieko, balzam na ruky a plus vonná sviečka s vonnými tyčinkami.

rituals
Zdroj: Douglas
darčeková sada rituals

Okuliare s filtrom modrého svetla

Ak dáma, pre ktorú hľadáš vianočný darček, trávi veľa času pri počítači, okuliare s filtrom modrého svetla sú must-have. Tento model značky Polaroid je minimalistický a vo viacerých farebných prevedeniach, takže s ním iste nešliapneš vedľa. 

okuliare
Zdroj: Eyerim
okuliare s filtrom modrého svetla

Teplovzdušná fritéza 9 v 1

Túto kuchynskú vychytávku budeš obdarovanej s veľkou pravdepodobnosťou závidieť aj ty. Ide o kombináciu teplovzdušnej fritézy, grilu a automatickej sušičky, ktorá ponúka jednoduchú obsluhu vďaka prehľadnému dotykovému displeju a 9 prednastaveným programom. Univerzálny prístroj sa postará o fritovanie, grilovanie, smaženie, pečenie, gratinovanie, opekanie, zohrievanie, dusenie aj sušenie.

fritéza
Zdroj: Lidl
teplovzdušná fritéza 9 v 1

Ručný naparovač odevov

Naparovacia žehlička je ideálnym pomocníkom na rýchle a pohodlné žehlenie oblečenia a jemných tkanín. Mamina a babka už nebudú musieť vyťahovať celú žehliacu dosku len kvôli jednej blúzke. Žehlička je zohriata v priebehu niekoľkých sekúnd a jej používanie je pohodlné a jednoduché. Balenie obsahuje aj kefový nadstavec na vyhladenie hrubších textílií a jemný nadstavec na citlivé textílie a na odstraňovanie prachu.

lidl
Zdroj: Lidl
naparovač odevov

Liatinový hrniec

Tento praktický liatinový hrniec je perfektným darčekom pre každú milovníčku varenia a pečenia. Hrniec s objemom už od  2,7 litra by totižto nemal chýbať v žiadnej kuchyni. Obdarovaná gazdinka tiež ocení, že hrniec je vhodný na všetky druhy sporákov, vrátane indukčných a v rúre odolá teplotám do 280 °C.

liatinový hrniec
Zdroj: Alza
liatinový hrniec

Vlnený šál

Elegancia nemá vek, a preto je tento nadčasový vlnený šál dokonalým kúskom pre mamu aj babku. Minimalistický elegantný šál je vyrobený z 90% vlny a 10% kašmíru a ak sa oňho nová majiteľka bude správne starať, vydrží jej dlhé roky. V ponuke sú tri farebné prevedenia, takže si iste vyberieš.

šál
Zdroj: Answear
vlnený šál

Masážny golier

Nebudeme klamať, tento darček by sme si pod stromčekom s veľkou radosťou rozbalili aj my. Skladný masážny golier je vhodný na masáž a uvoľnenie celého tela, keďže perfektne obopne krk, chrbát, zadok, lýtka či stehná. Prístroj je vybavený 3 úrovňami intenzity aj integrovaným vyhrievaním, ktoré do svalov prinesie teplo a zlepšuje tiež krvný obeh.

masážny golier
Zdroj: Alza
masážny golier

Kniha Veštica (Dominik Dán)

  • 14,90 € (v predpredaji, dostupný od 5. 12. 2025)

Už 5. decembra sa na pultoch kníhkupectiev objaví 41. kniha obľúbeného slovenského autora, ktorý vystupuje pod pseudonymom Dominik Dán. Aj tentokrát pôjde o kvalitné krimi, od ktorého sa čitateľka nebude vedieť odtrhnúť. 

Celý príbeh sa začína desivým nálezom, ktorý v lese šokuje nič netušiaceho bežca. Vykrvácané a dobité telo mŕtvej dievčiny šokuje aj skúseného súdneho lekára Lengyela. Dávno sa mu nestalo, aby si nevedel rady a aby si musel na pomoc prizvať konzultanta. Rany, zranenia, aj samotný spôsob zabitia vyvolávajú desivé otázky. 

dominik dán
Zdroj: Martinus
veštica
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
VIANOCE WISHLIST
Odporúčame
Barbora pracovala ako grafická dizajnérka, teraz robí čašníčku na Cypre: Nájsť si dobrú prácu v zahraničí je jednoduchšie e
Sponzorovaný obsah
Barbora pracovala ako grafická dizajnérka, teraz robí čašníčku na Cypre: Nájsť si dobrú prácu v zahraničí je jednoduchšie
včera o 09:00
Ľuboš a Klaudia otvorili slovenské potraviny v Anglicku: Ak by to stálo na Slovákoch, do polroka môžeme zavrieť (Rozhovor) e
refresher+
Odporúčané
Ľuboš a Klaudia otvorili slovenské potraviny v Anglicku: Ak by to stálo na Slovákoch, do polroka môžeme zavrieť (Rozhovor)
dnes o 07:10
Martin robí 14 rokov vodiča autobusu v Bratislave: Do práce vstáva o pol tretej ráno a prečo nemôže čakať na dobiehajúcich ľudí? e
Sponzorovaný obsah
Martin robí 14 rokov vodiča autobusu v Bratislave: Do práce vstáva o pol tretej ráno a prečo nemôže čakať na dobiehajúcich ľudí?
pred 2 dňami
Labubu mánia pokračuje. V Lidli nájdeš čokolády inšpirované populárnou figúrkou e
Sponzorovaný obsah
Labubu mánia pokračuje. V Lidli nájdeš čokolády inšpirované populárnou figúrkou
22. 11. 2025 17:00
Videla som ping-pong show v Thajsku. Tanečnice mali slzy v očiach a pozerali sa do zeme (Reportáž) e
refresher+
Odporúčané
Videla som ping-pong show v Thajsku. Tanečnice mali slzy v očiach a pozerali sa do zeme (Reportáž)
včera o 07:00
Jana zažila vyhorenie: Pri jedle sa mi chcelo vracať, odoslať bežný email mi trvalo aj niekoľko dní e
refresher+
Odporúčané
Jana zažila vyhorenie: Pri jedle sa mi chcelo vracať, odoslať bežný email mi trvalo aj niekoľko dní
včera o 17:00
Storky
Na svah už len štýlovo. Kolekcia Nike x Jacquemus Après Ski je spoluprácou roka
Prvé reakcie na novú disneyovku ju označujú za animák roka
Tash Sultana prinesie kúsok džungle. Grape predstavil prvého headlinera
Cassie má mať účet na OnlyFans. Aj tretia séria Euphorie bude plná zvratov
Grape odhalil tému nasledujúceho ročníka. Letisko sa premení na mýtickú zoo
Horor Exorcista sa vracia. Zahrá si v ňom aj Scarlett Johansson
The Prodigy sa vracia na Pohodu. Kapela bude headlinerom 30. ročníka festivalu
Zayo oznámil jeho štvrtý album s názvom Klobúk Dole
Najkrajším mužom Európy je Prešovčan. Víťaz Farmy si odniesol prestížny titul
Duchovný nástupca McLarenu láme rekordy: Stal sa najdrahším superšportovým autom
FREAK prichádza s novou kolekciou. Pri prome sa značka spojila so známymi raperm...
Trnava má novú reštauráciu Taraxacum. Kreoval ju známy šéfkuchár Lukáš Hesko
Labubu mánia pokračuje. V Lidli nájdeš čokolády inšpirované populárnou figúrkou
Sponzorovaný obsah
Pop-up freier premenil The Streets na dizajnérske zátišie. Boli sme sa pozrieť
Toto sú jedinečné helmy pilotov F1 pre Las Vegas. Sleduj, ako vyzerajú
STEIN27 ide na tour po Slovensku. V týchto mestách ho uvidíš
Porsche predstavuje prvé plne elektrické Cayenne. Z 0 na 100 km/h za 2,5 sekundy
Mladý slovenský dizajnér posúva hranice: Matiašovič predstavil novú kolekciu
Let's Dance predstavil novinku: Diváci sa prvýkrát dostanú na priame prenos...
Charles Leclerc mieri z trate do sveta módy. Predstavil značku CL16
Lifestyle news
Na svah či do horskej chaty už len štýlovo. Kolekcia Nike x Jacquemus Après Ski je zimnou spoluprácou roka pred 44 minútami
Prvé reakcie na novú disneyovku ju označujú za animák roka. Ide o pokračovanie deväť rokov starého hitu pred hodinou
Tash Sultana prinesie na Slovensko kúsok džungle. Grape začal s predstavovaním prvých headlinerov pred 3 hodinami
Moderné psy majú viac vlčej DNA, než by si čakal. Tieto plemená majú k vlkom najbližšie, nájdeš tam svojho? dnes o 09:52
Netflix nezvládol nápor fanúšikov Stranger Things. Stránka padla hneď po spustení finálnej série dnes o 09:06
VIDEO: Príbeh Yellowstoneu bude čoskoro pokračovať v novom seriáli. Vracia sa v ňom jedna z hlavných postáv včera o 16:24
Z množiarne vyslobodili 129 psov za jednu noc. Útulok Tuláčik zachránil zvieratá v kritickom stave, teraz prosí o pomoc včera o 15:31
Cassie si založila OnlyFans. Uniknuté zábery z novej série Euphorie sľubujú dej plný zvratov včera o 14:38
Wednesday našla svoju tetu Opheliu. Netflix odhalil tvár novej postavy v ikonickom seriáli včera o 12:24
Toto je TOP 50 hip-hop album coverov všetkých čias. Nájdeš tam aj svojho favorita? včera o 11:36
Spravodajstvo
Európska únia Financie Rusko Vláda Roberta Fica
Viac
FOTO: Živé larvy či plesnivé steny. Inšpektori zistili v obchodoch stovky porušení pri predaji potravín
pred 46 minútami
Aktuálne: Explózia v Martine. Pred domom podnikateľa mala vybuchnúť bomba
pred hodinou
Pozor na nebezpečné vianočné ozdoby. Obchodná inšpekcia vyraďuje výrobky
pred hodinou

Viac z Móda

Všetko
Vybrali sme TOP 5 modelov Rolex v roku 2025. Nechýbajú hodinky pre zberateľov ani štýly pre mladých
Doplnky
pred 3 dňami
Vybrali sme TOP 5 modelov Rolex v roku 2025. Nechýbajú hodinky pre zberateľov ani štýly pre mladých
pred 3 dňami
Pozri si TOP mužské páperové bundy. Najštýlovejšie kúsky nájdeš v ponuke Stone Island, Moncler či TNF
Pozri si TOP mužské páperové bundy. Najštýlovejšie kúsky nájdeš v ponuke Stone Island, Moncler či TNF
21. 11. 2025 16:00
Tenisky Autry spájajú retro štýl a moderné pohodlie. Objav značku, ktorú nosí Bella Hadid či Pedro Pascal
V spolupráci
Tenisky Autry spájajú retro štýl a moderné pohodlie. Objav značku, ktorú nosí Bella Hadid či Pedro Pascal
včera o 12:00
7 módnych kúskov z materiálov, ktoré sú must-have na zimu. Obleč sa do merino vlny, alpaky a kašmíru
7 módnych kúskov z materiálov, ktoré sú must-have na zimu. Obleč sa do merino vlny, alpaky a kašmíru
23. 11. 2025 9:00
Na Notine vrcholí Black Friday: Vybav si vianočné nákupy a ušetri desiatky eur na parfumoch a beauty darčekoch
Na Notine vrcholí Black Friday: Vybav si vianočné nákupy a ušetri desiatky eur na parfumoch a beauty darčekoch
pred 3 dňami
Rebeka z Ruže: „Bola som v šoku, že Kika sa zaľúbila do Dušana. Fandila som im, ale trošku som tomu neverila“ (MAKE UP & GOSSIP)
V spolupráci
Rebeka z Ruže: „Bola som v šoku, že Kika sa zaľúbila do Dušana. Fandila som im, ale trošku som tomu neverila“ (MAKE UP & GOSSIP)
23. 11. 2025 14:00
Viac z Hudba Všetko
Toto je TOP 50 hip-hop album coverov všetkých čias. Nájdeš tam aj svojho favorita?
Zahraničné
včera o 11:36
Toto je TOP 50 hip-hop album coverov všetkých čias. Nájdeš tam aj svojho favorita?
včera o 11:36
Do Bratislavy mieri svetoznámy spevák a držiteľ Grammy. Ricky Martin vystúpi už 21. decembra
pred 2 dňami
Travis Scott zlomil ďalší rekord. Jeho turné CIRCUS MAXIMUS je najzárobkovejšie rapové turné v histórii
pred 2 dňami
Viac z Filmy a Seriály Všetko
Netflix nezvládol nápor fanúšikov Stranger Things. Stránka padla hneď po spustení finálnej série
Seriály
dnes o 09:06
Netflix nezvládol nápor fanúšikov Stranger Things. Stránka padla hneď po spustení finálnej série
dnes o 09:06
Vianočný Netflix & Chill. Tu je 10 tipov na najočakávanejšie novinky, ktoré v televíznom programe nenájdeš
pred 3 dňami
VIDEO: Príbeh Yellowstoneu bude čoskoro pokračovať v novom seriáli. Vracia sa v ňom jedna z hlavných postáv
včera o 16:24
Viac z Šport Všetko
Globálny unikát na Oktagone: Bojovník ukončil súpera neuveriteľným spôsobom, poznáme aj nového šampióna
Česko
23. 11. 2025 9:00
Odporúčané
Globálny unikát na Oktagone: Bojovník ukončil súpera neuveriteľným spôsobom, poznáme aj nového šampióna
23. 11. 2025 9:00
Fight Night Challenge 10 s Rasťom aj Mishell láme rekordy. Organizátori pre vysoký záujem pridali vstupenky
21. 11. 2025 18:31
Takto vyzerala tlačovka Fight Night Challenge 10. Zvarči a Flexking si doslova skočili do vlasov (VIDEO)
4. 11. 2025 12:15

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Nevieš, čo kúpiť mame, babke či svokre pod stromček? Tieto tipy ťa na Vianoce zachránia
Móda
pred 3 minútami
Nevieš, čo kúpiť mame, babke či svokre pod stromček? Tieto tipy ťa na Vianoce zachránia
pred 3 minútami
Vyriešili sme tvoju každoročnú dilemu.
Na svah či do horskej chaty už len štýlovo. Kolekcia Nike x Jacquemus Après Ski je zimnou spoluprácou roka
Na svah či do horskej chaty už len štýlovo. Kolekcia Nike x Jacquemus Après Ski je zimnou spoluprácou roka
pred 42 minútami
Pomoc v hodine dvanástej: Druhý ročník Srdce Ciest odhalil nové príbehy odvážnych ľudí
PR správa
Pomoc v hodine dvanástej: Druhý ročník Srdce Ciest odhalil nové príbehy odvážnych ľudí
pred 52 minútami
Hľadáme Medior Media Sales profíka, ktorý spojí značky s publikom
Hľadáme Medior Media Sales profíka, ktorý spojí značky s publikom
pred 55 minútami
Stereotyp nehrozí a môžeš kariérne rásť. Slovák Štefan prezradil, ako vyzerá práca v stavebníctve
PR správa
Stereotyp nehrozí a môžeš kariérne rásť. Slovák Štefan prezradil, ako vyzerá práca v stavebníctve
pred hodinou
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Z množiarne vyslobodili 129 psov za jednu noc. Útulok Tuláčik zachránil zvieratá v kritickom stave, teraz prosí o pomoc
Z množiarne vyslobodili 129 psov za jednu noc. Útulok Tuláčik zachránil zvieratá v kritickom stave, teraz prosí o pomoc
včera o 15:31
Martin robí 14 rokov vodiča autobusu v Bratislave: Do práce vstáva o pol tretej ráno a prečo nemôže čakať na dobiehajúcich ľudí?
Sponzorovaný obsah
Martin robí 14 rokov vodiča autobusu v Bratislave: Do práce vstáva o pol tretej ráno a prečo nemôže čakať na dobiehajúcich ľudí?
pred 2 dňami
KVÍZ: Rozumieš slovám ako „ancug“ či „rintintin“? Otestuj svoje znalosti nárečí z celého Slovenska
KVÍZ: Rozumieš slovám ako „ancug“ či „rintintin“? Otestuj svoje znalosti nárečí z celého Slovenska
pred 2 dňami
Videla som ping-pong show v Thajsku. Tanečnice mali slzy v očiach a pozerali sa do zeme (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Videla som ping-pong show v Thajsku. Tanečnice mali slzy v očiach a pozerali sa do zeme (Reportáž)
včera o 07:00
Wednesday našla svoju tetu Opheliu. Netflix odhalil tvár novej postavy v ikonickom seriáli
Wednesday našla svoju tetu Opheliu. Netflix odhalil tvár novej postavy v ikonickom seriáli
včera o 12:24
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
refresher+
Odporúčané
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
16. 2. 2022 14:30
Lukáš žije s tetániou: Keď príde prvá úzkosť, máš strach, že je to infarkt a že zomrieš. Občas sa dostávam do trápnych situácií
refresher+
Odporúčané
Lukáš žije s tetániou: Keď príde prvá úzkosť, máš strach, že je to infarkt a že zomrieš. Občas sa dostávam do trápnych situácií
pred 3 dňami
Trnava má novú reštauráciu Taraxacum. Kreoval ju známy šéfkuchár Lukáš Hesko
Trnava má novú reštauráciu Taraxacum. Kreoval ju známy šéfkuchár Lukáš Hesko
23. 11. 2025 10:00
Najkrajším mužom Európy sa stal známy Prešovčan. Víťaz Farmy si odniesol prestížny titul
Najkrajším mužom Európy sa stal známy Prešovčan. Víťaz Farmy si odniesol prestížny titul
pred 3 dňami
Martin robí 14 rokov vodiča autobusu v Bratislave: Do práce vstáva o pol tretej ráno a prečo nemôže čakať na dobiehajúcich ľudí?
Sponzorovaný obsah
Martin robí 14 rokov vodiča autobusu v Bratislave: Do práce vstáva o pol tretej ráno a prečo nemôže čakať na dobiehajúcich ľudí?
pred 2 dňami
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
27. 10. 2025 13:07
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
refresher+
Odporúčané
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
16. 2. 2022 14:30
K hrobu mafiána niekto priniesol čokoládového zajaca. Pozreli sme sa na to, ako dnes vyzerajú hroby bratislavského podsvetia
refresher+
Odporúčané
K hrobu mafiána niekto priniesol čokoládového zajaca. Pozreli sme sa na to, ako dnes vyzerajú hroby bratislavského podsvetia
25. 4. 2021 14:30
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
14. 11. 2025 17:00
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
refresher+
Odporúčané
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
16. 11. 2025 8:30
Domov
Zdieľať
Diskusia