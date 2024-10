Fanúšikovia Stredozeme, ktorí prečítali, alebo videli len Hobita a Pána prsteňov, len kĺžu po povrchu príbehov zo Stredozeme.

J. R. R. Tolkien sa stal najslávnejším a najúspešnejším až po smrti. Počas svojho života totiž stihol vydať len päť kníh zo sveta Ardy a Stredozeme. Túto fantasy mytológiu však vytváral desiatky rokov pred tým, než vôbec nejaká kniha vyšla.

Tou prvou bol Hobit, ktorý bol v porovnaní s inými knihami určený viac pre deti. Neskôr to oľutoval a knihu trochu upravil, aby sa viac hodila do kontinuity Pána prsteňov. Po Hobitovi sa pustil do pokračovania, trilógie Pána prsteňov.

Sám Tolkien nepreferoval termín trilógia, pretože Pána prsteňov napísal ako jednu knihu. Vydavatelia sa ju ale rozhodli rozdeliť na tri časti, či už kvôli jej dĺžke, alebo zvýšeným predajom. Ako poslednú vydal knihu básní The Adventures of Tom Bombadil and Other Verses from the Red Book.

Tolkien mimo množstva kníh (nepísal len príbehy zo Stredozeme) napísal ďalšie publikácie, neoficiálne listy a množstvo svojich myšlienok, vďaka ktorým jeho fanúšikovia a odborníci dokážu vnímať jeho príbehy úplne inak. Tolkien sa vo svojich príbehoch venoval filozofickým, teologickým, kultúrnym, spoločenským či historickým témam. V niektorých listinách zase rozšíril charaktery postáv, ich osudy a minulosť, no veľa z týchto textov sa nikdy nedostalo do oficiálnych publikácií.

Po spisovateľovej smrti v roku 1973 sa jeho syn Christopher pustil do zbierania a editovania všetkého, čo jeho otec napísal a nestihol publikovať. V priebehu ďalších dekád sa k nemu pridali jeho blízki spolupracovníci, vydavateľstvá a spisovatelia. Christopher zozbieral celú prácu svojho otca, všetky možné listy a texty, z ktorých vznikol napríklad aj Silmarillion, Unfinished Tales of Númenor and Middle-earth či The History of Middle-earth.

Ako prvý uzrel svetlo sveta The Silmarillion v roku 1977. Nejde o klasicky štruktúrovanú knihu s príbehmi, ale o zbierku mýtov a legiend. Väčšina z nich sa zaoberá zrodom planéty Arda, bohmi tohto sveta a prvým vekom Stredozeme.

Vďaka tejto knihe fanúšikovia vedia, ako Tolkien vnímal zrod tohto sveta a čo sa dialo pred druhým a tretím vekom. Je to najdôležitejšia kniha o histórii Stredozeme. Tolkien ju nikdy nedokončil a je možné, že niektoré veci by ešte zmenil, ale všetci ju považujú za základ mytológie.

Ďalšou knihou, ktorá podstatne rozšírila mytológiu tohto sveta, bola Unfinished Tales of Númenor and Middle-earth, ktorú Christopher Tolkien vydal v roku 1980. Obsahovala nedokončené príbehy, eseje a poznámky k udalostiam z prvých troch vekov Stredozeme. Viacero z nich sa zameriavalo na zrod a pád bájneho kráľovstva Númenor.

Okrem toho sú v knihe aj dôležité príbehy Quest for Erebor (dej z Hobita a čo tomu predchádzalo) a taktiež The Hunt for Gollum. V ňom Sauron pátra po prsteni moci po tom, čo ho Glum/Smeagol stratil. Gandalf a Aragorn zároveň pátrajú po Glumovi, aby získali viac informácií o Prsteni. Práve na základe tohto príbehu vznikne nový film o Glumovi, ktorý zrežíruje Andy Serkis (herec Gluma).