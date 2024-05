Pán prsteňov sa vracia! Poznáme detaily nových filmov: uvidíme ich už o dva roky, zahrá si aj starý známy herec

Prvý z dvoch pripravovaných filmov zo sveta Pána prsteňov vyjde už v roku 2026.

Už v roku 2026 nás čaká pokračovanie filmov z fantasy ságy Pána prsteňov. Vo štvrtok ráno to prezradil generálny riaditeľ Warner Bros. David Zaslav. Momentálne je vraj tím v raných fázach scenára.

Zaslav minulý rok prezradil, že Warner Bros. Pictures sa vráti k Pánovi prsteňov s novými filmami na motívy obľúbených kníh J. R. R. Tolkiena.

Pre štúdio to znamená hotovú senzáciu, keďže predchádzajúcich šesť Jacksonových filmov celosvetovo zarobilo približne šesť miliárd dolárov – zhruba tri miliardy dolárov za každú trilógiu. A to nie je málo. Išlo o filmy Pán prsteňov: Spoločenstvo prsteňa, Pán prsteňov: Dve veže a Pán prsteňov: Návrat kráľa. Po nich nasledoval Hobit: Neočakávaná cesta, Hobit: Smaugova pustatina a Hobit: Bitka piatich armád.



Detaily o dejovej linke zatiaľ nie sú známe. V prvej časti oznámenia Zaslav iba prezradil, že prvý film sa bude týkať dejov, ktoré ešte nikdy nezazneli. Štúdio neskôr pridalo aj ďalšie informácie. Prvý film sa bude volať The Hunt for Gollum a režírovať ho bude Andy Serkis, ktorý, samozrejme, nebude chýbať ani ako postava Gluma.

Scenár píšu Fran Walsh, Philippa Boyens, Phoebe Gittins a Arty Papageorgiou. Výkonným producentom filmu bude Ken Kamins spolu s Andym Serkisom a Jonathanom Cavendishom. Úlohy filmového producenta sa okrem Walsha a Boyensa ujme aj samotný Peter Jackson.



„Je nám cťou a výsadou vrátiť sa do Stredozeme s naším dobrým priateľom a spolupracovníkom Andym Serkisom, ktorý má s tým smradom Glumom nevybavené účty! Ako celoživotní fanúšikovia rozsiahlej mytológie profesora Tolkiena sme hrdí na to, že môžeme spolupracovať s Mikeom De Lucom, Pam Abdy a celým tímom Warner Bros. na ďalšom epickom dobrodružstve,“ uviedli spoločne Jackson, Walsh a Boyens.