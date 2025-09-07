- produkty a služby určené pre osoby staršie ako 18 rokov
Ženy sa o problémoch s panvovým dnom často hanbia rozprávať a riešia ich, až keď ide do tuhého. Udržať si panvové dno fit, pritom vôbec nie je zložité.
Väčšina z nás si ani len neuvedomuje, za čo všetko zodpovedajú svaly panvového dna. Držia pohromade močový mechúr, maternicu aj konečník, ovplyvňujú sex, pôrod aj zotavenie po ňom a dokonca nás chránia aj pred únikmi moču a stolice.
Napriek tomu, že ide o oblasť, ktorá nás dokáže veľmi potrápiť, keď nie je v rovnováhe, mnohé z nás panvovému dnu nevenujú žiadnu pozornosť.
Gynekologická fyzioterapeutka Magdaléna Csolti upozorňuje, že oslabené svaly panvového dna vedú k viacerým ťažkostiam.
„Ženy s oslabenými panvovými svalmi často trápi únik moču, pocity ťažoby, bolesti chrbta či pokles panvových orgánov. Naopak, pri ich preťažení a stálom napätí môže ich sužovať bolesť, tlak, nepríjemné pocity pri styku alebo problémy s vyprázdňovaním,“ vysvetľuje odborníčka.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Akým spôsobom môžeš udržiavať svoje panvové dno fit.
- Ako svaly panvového dna u žien súvisia s kvalitou intímneho života a orgazmov.
- Prečo sa mi na prvý pokus nepodarilo venušine guľôčky zaviesť do pošvy.
- Ako často som s nimi trénovala a ako som pasívny tréning spojila s domácimi
- prácami, aby som šetrila čas.
- Či mi tréning zlepšil môj intímny život a čo mi po sexe povedal partner.
- Na čo si máš podľa odborníčky dávať pozor pri trénovaní panvového dna.