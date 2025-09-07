Kategórie
dnes 7. septembra 2025 o 17:00
Čas čítania 5:57
Radoslava Horňáková

Cvičila som s venušinými guľôčkami: Utlmili mi menštruačné bolesti a pomohli k intenzívnejším orgazmom. Zmeny si všimol i partner

Cvičila som s venušinými guľôčkami: Utlmili mi menštruačné bolesti a pomohli k intenzívnejším orgazmom. Zmeny si všimol i partner
Zdroj: Unsplash/Deon Black/volně k použití
ZDRAVIE AKO MAŤ EŠTE LEPŠÍ SEX CVIČENIE SEXUÁLNE POMÔCKY ZDRAVIE
Ženy sa o problémoch s panvovým dnom často hanbia rozprávať a riešia ich, až keď ide do tuhého. Udržať si panvové dno fit, pritom vôbec nie je zložité.

Väčšina z nás si ani len neuvedomuje, za čo všetko zodpovedajú svaly panvového dna. Držia pohromade močový mechúr, maternicu aj konečník, ovplyvňujú sex, pôrod aj zotavenie po ňom a dokonca nás chránia aj pred únikmi moču a stolice.

Napriek tomu, že ide o oblasť, ktorá nás dokáže veľmi potrápiť, keď nie je v rovnováhe, mnohé z nás panvovému dnu nevenujú žiadnu pozornosť. 

Gynekologická fyzioterapeutka Magdaléna Csolti upozorňuje, že oslabené svaly panvového dna vedú k viacerým ťažkostiam.

„Ženy s oslabenými panvovými svalmi často trápi únik moču, pocity ťažoby, bolesti chrbta či pokles panvových orgánov. Naopak, pri ich preťažení a stálom napätí môže ich sužovať bolesť, tlak, nepríjemné pocity pri styku alebo problémy s vyprázdňovaním,“ vysvetľuje odborníčka.

Ženy sa o problémoch s panvovým dnom často hanbia rozprávať a riešia ich, až keď ide do tuhého. Udržať si panvové dno fit pritom vôbec nie je zložité. Stačí ho pravidelne precvičovať. 

Radoslava Horňáková
Radoslava Horňáková
Všetky články
Náhľadový obrázok: Refresher / Radoslava Horňáková
