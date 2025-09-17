Kategórie
dnes 17. septembra 2025 o 8:30
Čas čítania 7:44
Adriana Královičová

28-ročná rómka Lana žije v Anglicku: Rómovia sú v zahraničí flexibilnejší. Vždy som snívala o svojom vlastnom domove (Rozhovor)

ZAUJÍMAVOSTI SLOVÁCI
Lana si splnila sen a kúpila si svoj vlastný byt. Vytvorila profil Kamiben, ktorým búra predsudky o živote Rómov.

Slovenská Rómka Lana má 28 rokov a pochádza z malého mestečka na východe Slovenska. Pre Refresher spomína, že od detstva bola typický „nerd.“ Jednotkárka, veľká snílka, ktorá chcela zažiť a dosiahnuť veľa vecí. „Môj úplne najväčší sen bol však mať vlastný domov. Nepochádzam totiž z prostredia, kde by bolo samozrejmé mať stabilné zázemie. Ako dieťa som sa veľa sťahovala, nemali sme jednu stálu adresu, ktorú by som si dnes vedela vybaviť a povedať: „Tam som doma,“ hovorí. 

SLOVÁCI
Adriana Královičová
Adriana Královičová
Reporter
Všetky články
V Refresheri sa venujem lifestylovým témam v rubrike umenie/dizajn. Občas píšem aj témy zo sveta módy, ktorá ma veľmi baví. Tipy na článok posielaj na [email protected]
Náhľadový obrázok: archív respondentky Lany
