Tento článok je PR správa spoločnosti SITA.
dnes 17. septembra 2025 o 12:15
Čas čítania 2:13
Sponzorovaný obsah

Už 80 % domácností si môže objednať potraviny domov: Tesco Online nákupy sú dostupné aj na Orave, Zemplíne a strednom Slovensku

ZAUJÍMAVOSTI POTRAVINY TESCO
Až 4,25 milióna Slovákov môže odteraz využívať nákup potravín z Tesca cez internet.

Reťazec rozširuje službu Tesco Online nákupy do štyroch nových lokalít, čím ju sprístupnil celkovo 378-tisíc novým zákazníkom. Zároveň online zákazníkom prináša aj ďalšie novinky – počas roka doplnil členskú službu Tesco Online Club o výhodný plán „Po Tretej“.

Po novom si zákazníci cez internet môžu uplatniť aj multizľavy, tiež všetky kupóny a peňažné poukážky v rámci vernostného programu Clubcard, a ušetriť tak na svojich nákupoch. Pre všetkých online zákazníkov Tesco zároveň spúšťa doručenie nákupov zadarmo.

Tesco
Zdroj: SITA / Tesco

Rozšírenie služby Tesco Online nákupy prebiehalo postupne – počas leta pribudli lokality Dolný Kubín a Levice s okolím, kde získalo prístup k online nákupom 133-tisíc zákazníkov. Od septembra tohto roka služba funguje aj pre Humenné, Zvolen a susedné obce a mestá, čím sa služba stala dostupnou pre ďalších 245-tisíc zákazníkov.

Potraviny a všetko potrebné do domácnosti si môžu nechať doručiť priamo pred dvere od pondelka do nedele v čase medzi 8.00 a 22.00, a to už do päť hodín od objednávky. Svoj online nákup si zákazníci zároveň môžu vyzdvihnúť prostredníctvom služby Klikni&Vyzdvihni aj priamo v predajni – v lokalite Zvolen pribudne táto možnosť v najbližších týždňoch.

„Sme hrdí, že Tesco Online nákupy sú najpopulárnejšou službou nákupu potravín cez internet na Slovensku. Vďaka štyrom novým lokalitám ju dnes môže využívať až 4,25 milióna obyvateľov – to je 8 z 10 slovenských domácností. Okrem nových lokalít sme pre online nákupy uviedli aj ďalšie novinky – od marca tohto roka je bezplatné doručovanie v rámci Tesco Online Clubu dostupné už od 3,99 eura mesačne a prinášame aj nové možnosti uplatnenia zliav,“ hovorí Martin Bulla, prevádzkový riaditeľ Tesca na Slovensku a pokračuje:

„Zároveň chceme odmeniť všetkých zákazníkov Tesco Online nákupov za ich vernosť a od 17. septembra 2025 do 9. októbra 2025 budú môcť využiť doručenie zadarmo v rámci celého Slovenska. Akcia bude platiť pre všetky lokality, kde je služba Tesco Online nákupov dostupná. Využiť ju budú môcť existujúci aj noví zákazníci na všetky objednávky aj opakovane.“

Pri online nákupoch môžu zákazníci naplno využívať všetky výhody vernostného programu Clubcard, ktorý im pomáha šetriť prostredníctvom kupónov aj peňažných poukážok, ktoré im vracajú peniaze za nazbierané body. Od júla sú dostupné už aj tzv. multizľavy za nákup viacerých produktov. V marci Tesco zároveň uviedlo nový výhodný členský plán v rámci Tesco Online Clubu s názvom „Po Tretej“. Bezplatné doručovanie je tak dostupné už za 3,99 eura mesačne vždy nasledujúci deň po 15.00 hod.

Rozšírenie služby Tesco Online nákupy v tomto roku prinieslo možnosť nakupovať z Tesca cez internet pre zákazníkov z týchto miest a obcí:

  • Lokalita Dolný Kubín: Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín, Oravský Podzámok, Dlhá na Orave
  • Lokalita Levice: Levice, Nová Baňa, Želiezovce, Tlmače, Dudince
  • Lokalita Humenné: Humenné, Vranov nad Topľou, Snina
  • Lokalita Zvolen: Zvolen, Žiar nad Hronom, Detva, Krupina, Kremnica, Banská Štiavnica, Žarnovica, Hriňová
O službe Tesco Online Nákupy:

Najväčšia služba online nákupov potravín a potrieb pre domácnosť na Slovensku za posledné obdobie prešla veľkými zmenami – spustila možnosť doručenia v deň objednania a doručovacie okná vo viacerých oblastiach zúžila z dvoch na jednu hodinu. Prostredníctvom tejto služby si zákazníci môžu vybrať z viac ako 14-tisíc kvalitných produktov za rovnaké ceny ako v kamenných obchodoch Tesco.

O ich výber sa starajú vyškolení kolegovia, tzv. pickeri, ktorí sú imaginárnymi očami aj rukami zákazníka. Rovnako ako pri nakupovaní v kamenných predajniach Tesco zákazníci môžu nakupovať aj s výraznými zľavami s vernostným programom Clubcard. Členovia Tesco Online Clubu navyše môžu využívať doručenie nákupu bez poplatkov a množstvo ďalších výhod.
Súvisiace témy
POTRAVINY TESCO
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Sponzorovaný obsah
Sponzorovaný obsah
Všetky články
Profil venovaný platenému obsahu na REFRESHERi. Ak sa jedná o PR správu (označené "PR správa") alebo obsah, ktorý tvoríme na základe zadania inzerenta ale jedná sa o našu relatívne voľnú tvorbu (označené "Sponzorovaný obsah"), je uverejnený pod týmto profilom. Články, ktoré tvoríme podľa seba, ale podporuje ich Inzerent, ale do obsahu vstupovať nemôže, sú označené "V spolupráci" a nemusia byť uverejnené pod týmto profilom.
Náhľadový obrázok: SITA / Tesco
Domov
