Pozor: Nenaleťte na falošné profily vydávajúce sa za COOP Jednotu

Domáca maloobchodná sieť COOP Jednota varuje pred falošnými profilmi a súťažami na sociálnych sieťach.
Na sociálnych sieťach sa objavuje množstvo falošných stránok, ktoré sa neoprávnene vydávajú za COOP Jednotu. Podobné podozrivé profily či súťaže sa objavovali aj v minulosti, no ich počet narástol. Tieto profily často používajú názvy s označením „fans“ a šíria zavádzajúci obsah – najčastejšie formou falošných súťaží o atraktívne ceny. Súťaže sa snažia pôsobiť autenticky, kradnú identitu, bez súhlasu uverejňujú logo COOP Jednota či vizuál kampane.
Podvodníci majú jediný cieľ – získať osobné údaje
Typickými príkladmi podvodných súťaží sú výzvy typu „Vyberte si číslo na obálke a získate prekvapenie“, údajné rozdávanie spotrebičov s „fiktívnym poškodením“, alebo darovanie áut s použitím fotografií z oficiálnych stránok COOP Jednoty. Cieľom týchto stránok je vylákať od používateľov osobné údaje. Domáca sieť COOP Jednota takéto súťaže neorganizuje.
„Aktuálne evidujeme na sociálnej sieti viaceré falošné profily, ktoré sa vydávajú za obchodnú sieť COOP Jednota. Podvodníci lákajú užívateľov sociálnych sietí na fiktívne súťaže a výhry. COOP Jednota sa od podobných profilov i súťaží dištancuje. Zákazníkov informujeme na našej oficiálnej web stránke www.coop.sk, aj na sociálnych sieťach a vyzývame ich k väčšej obozretnosti,“ uvádza Jana Kuklová, hovorkyňa, COOP Jednota Slovensko. Vo všetkých podobných prípadoch postupujeme dostupnými právnymi cestami a oficiálnymi upozorneniami pre zákazníkov.