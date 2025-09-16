TIPY na funkčné oblečenie do gymu, v ktorom budeš štýlová aj v uliciach

Z práce rovno do fitka? V týchto outfitoch žiaden problém.
Je funkčné oblečenie len do gymu? Stačí sa prejsť ulicami mesta a odpoveď je jasná – rozhodne nie. Legíny, crop topy, oversized mikiny či športové tenisky sa stali súčasťou každodenných outfitov a prenikli aj do sveta módy. Na každom kroku môžeš vidieť ľudí, ktorí spájajú športový štýl s každodennou módou. Athleisure už dávno nie je len trendom, ale životným štýlom.
Funkčné materiály, premyslené strihy a pohodlie sa prelínajú s dizajnom, ktorý je vhodný nielen na tréning, ale aj na kávu s kamarátkou či prechádzku mestom. Tajomstvo úspechu? Správny mix elegancie a športového štýlu (a matcha do ruky, ofc). Nižšie nájdeš výber kúskov, na ktoré nedáme dopustiť ani my.
Cyklistické šortky
Pohodlné elastické šortky využiješ nielen vo fitku, ale aj pri vytváraní každodenných outfitov. Skombinovať ich môžeš s ležérnou mikinou, ale aj s elegantným sakom, trenčkotom či koženou bundou, čím vytvoríš dokonalý athleisure look. My sme pre teba vybrali klasické čierne šortky (na výber sú aj ďalšie farby) z novej kolekcie Reserved.
Športový top
Minimalistický športový top v trendy hnedej farbe, ktorý môžeš pokojne nosiť aj ako crop top. V kombinácii so šortkami či legínami vyššie, elegantným sakom, džínsovou bundou alebo ležérnou košeľou vytvoríš štýlový outfit na nákupy či kávu s kamoškami.
Legíny s vysokým pásom New Balance
Pohodlné legíny s vysokým pásom, ktoré sa nikde nezarezávajú a všetko drží presne tam, kde má. Presne také sú tieto sivé legíny s bočným vreckom značky New Balance. Ak hľadáš cenovo dostupnejšiu alternatívu, do košíka si hoď legíny Under Armour teraz v zľave za necelých 29 €.
Sveter s prímesou vlny
Okrem klasickej mikiny by v tvojej athleisure výbave nemal chýbať ani comfy hrejivý sveter, do ktorého sa môžeš zababušiť počas rannej lekcie pilatesu či večernej jogy. Tento hnedý sveter so zaväzovaním je vyrobený zo zmesi vlny a mohéru, čo z neho robí dokonalý kúsok nielen na cvičenie, ale aj na bežné nosenie, keď chceš niečo, čo ťa naozaj zohreje.
Rozšírené nohavice
Ak ťa už klasické legíny omrzeli alebo jednoducho nie si ich fanúšičkou, tento zvonový dizajn si zamiluješ. Opäť ide o mimoriadne univerzálny a pohodlný kúsok, ktorý môžeš nosiť na XY spôsobov. S teniskami a mikinou do gymu či do mesta, ale aj s elegantnejšími kúskami, ako napríklad sako či ľahká prechodná bunda.
Športová mikina na zips
Jednoduchá mikina na zips je must-have kúskom athleisure módy. My sme pre teba vybrali túto hnedú verziu, no ak preferuješ elegantný all black look, v ponuke nájdeš aj čiernu klasiku.
Mikina ADIDAS BY STELLA MCCARTNEY
Ak hľadáš niečo ležérnejšie, do pozornosti ti dávame krémovú mikinu s logom ADIDAS BY STELLA MCCARTNEY. Túto pohodlnú mikinu ľahko zladíš s čímkoľvek zo svojho šatníka aj vďaka nude farebnému prevedeniu. Ak krémová nie je tvoja farba, k dispozícii je aj v čiernom prevedení.
Športový overal (body)
Zrejme ti nemusíme hovoriť, že športový overal je mimoriadne praktický (a sexi) kúsok, ktorý, rovnako ako ďalšie funkčné oblečenie, vynosíš na milión spôsobov. Použiť ho môžeš ako jednoduchý základ pre tvorbu rôznych outfitov – s trenčkotom, mikinou, koženou bundou či ľahkou košeľou.
Set nohavíc a mikiny
Ak patríš k ľuďom, ktorí nedajú dopustiť na minimalizmus a jednoduchosť, tento štýlový set v nádhernej hnedej farbe budeš milovať. Vďaka nemu už nemusíš premýšľať, čo si obliecť a ako jednotlivé kúsky skombinovať.