Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Reserved, Footshop a About You.
dnes 16. septembra 2025 o 18:00
Čas čítania 2:35
Sponzorovaný obsah

TIPY na funkčné oblečenie do gymu, v ktorom budeš štýlová aj v uliciach

TIPY na funkčné oblečenie do gymu, v ktorom budeš štýlová aj v uliciach
Zdroj: Dupephotos.com / Emma Masur
MÓDA MÓDA ŠPORT WISHLIST
Z práce rovno do fitka? V týchto outfitoch žiaden problém.

Je funkčné oblečenie len do gymu? Stačí sa prejsť ulicami mesta a odpoveď je jasná – rozhodne nie. Legíny, crop topy, oversized mikiny či športové tenisky sa stali súčasťou každodenných outfitov a prenikli aj do sveta módy. Na každom kroku môžeš vidieť ľudí, ktorí spájajú športový štýl s každodennou módou. Athleisure už dávno nie je len trendom, ale životným štýlom.

Funkčné materiály, premyslené strihy a pohodlie sa prelínajú s dizajnom, ktorý je vhodný nielen na tréning, ale aj na kávu s kamarátkou či prechádzku mestom. Tajomstvo úspechu? Správny mix elegancie a športového štýlu (a matcha do ruky, ofc). Nižšie nájdeš výber kúskov, na ktoré nedáme dopustiť ani my.

@whatemwore gym outfits styling 💘 which is your fave? Theyre all from gymshark sale which is now live! You can use my code ‘EMMA’ for an additional 10% off ☺️🤍 #gymoutfits #gymoutfitideas #gymoutfitswomen #athleisure #everydayoutfits ♬ Popular - From The Idol Vol. 1 (Music from the HBO Original Series) - The Weeknd & Madonna
Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

Cyklistické šortky

Pohodlné elastické šortky využiješ nielen vo fitku, ale aj pri vytváraní každodenných outfitov. Skombinovať ich môžeš s ležérnou mikinou, ale aj s elegantným sakom, trenčkotom či koženou bundou, čím vytvoríš dokonalý athleisure look. My sme pre teba vybrali klasické čierne šortky (na výber sú aj ďalšie farby) z novej kolekcie Reserved.

šortky
Zdroj: Reserved
čierne šortky

Športový top

Minimalistický športový top v trendy hnedej farbe, ktorý môžeš pokojne nosiť aj ako crop top. V kombinácii so šortkami či legínami vyššie, elegantným sakom, džínsovou bundou alebo ležérnou košeľou vytvoríš štýlový outfit na nákupy či kávu s kamoškami. 

Reserved
Zdroj: Reserved
športový top

Legíny s vysokým pásom New Balance

Pohodlné legíny s vysokým pásom, ktoré sa nikde nezarezávajú a všetko drží presne tam, kde má. Presne také sú tieto sivé legíny s bočným vreckom značky New Balance. Ak hľadáš cenovo dostupnejšiu alternatívu, do košíka si hoď legíny Under Armour teraz v zľave za necelých 29 €.

legíny
Zdroj: Footshop / New Balance
legíny New Balance

Sveter s prímesou vlny

Okrem klasickej mikiny by v tvojej athleisure výbave nemal chýbať ani comfy hrejivý sveter, do ktorého sa môžeš zababušiť počas rannej lekcie pilatesu či večernej jogy. Tento hnedý sveter so zaväzovaním je vyrobený zo zmesi vlny a mohéru, čo z neho robí dokonalý kúsok nielen na cvičenie, ale aj na bežné nosenie, keď chceš niečo, čo ťa naozaj zohreje.

sveter
Zdroj: Reserved
sveter s prímesou vlny

Rozšírené nohavice

Ak ťa už klasické legíny omrzeli alebo jednoducho nie si ich fanúšičkou, tento zvonový dizajn si zamiluješ. Opäť ide o mimoriadne univerzálny a pohodlný kúsok, ktorý môžeš nosiť na XY spôsobov. S teniskami a mikinou do gymu či do mesta, ale aj s elegantnejšími kúskami, ako napríklad sako či ľahká prechodná bunda. 

reserved
Zdroj: Reserved
rozšírené nohavice

Športová mikina na zips

Jednoduchá mikina na zips je must-have kúskom athleisure módy. My sme pre teba vybrali túto hnedú verziu, no ak preferuješ elegantný all black look, v ponuke nájdeš aj čiernu klasiku.

Reserved
Zdroj: Reserved
športová mikina

Mikina ADIDAS BY STELLA MCCARTNEY

Ak hľadáš niečo ležérnejšie, do pozornosti ti dávame krémovú mikinu s logom ADIDAS BY STELLA MCCARTNEY. Túto pohodlnú mikinu ľahko zladíš s čímkoľvek zo svojho šatníka aj vďaka nude farebnému prevedeniu. Ak krémová nie je tvoja farba, k dispozícii je aj v čiernom prevedení.

mikina
Zdroj: About You / ADIDAS BY STELLA MCCARTNEY
mikina adidas

Športový overal (body)

Zrejme ti nemusíme hovoriť, že športový overal je mimoriadne praktický (a sexi) kúsok, ktorý, rovnako ako ďalšie funkčné oblečenie, vynosíš na milión spôsobov. Použiť ho môžeš ako jednoduchý základ pre tvorbu rôznych outfitov – s trenčkotom, mikinou, koženou bundou či ľahkou košeľou.

overal
Zdroj: About You / ONLY PLAY
športový overal

Set nohavíc a mikiny

Ak patríš k ľuďom, ktorí nedajú dopustiť na minimalizmus a jednoduchosť, tento štýlový set v nádhernej hnedej farbe budeš milovať. Vďaka nemu už nemusíš premýšľať, čo si obliecť a ako jednotlivé kúsky skombinovať. 

Reserved
Zdroj: Reserved
teplákové nohavice
MÓDA ŠPORT WISHLIST
Sponzorovaný obsah
Sponzorovaný obsah
Všetky články
Profil venovaný platenému obsahu na REFRESHERi. Ak sa jedná o PR správu (označené "PR správa") alebo obsah, ktorý tvoríme na základe zadania inzerenta ale jedná sa o našu relatívne voľnú tvorbu (označené "Sponzorovaný obsah"), je uverejnený pod týmto profilom. Články, ktoré tvoríme podľa seba, ale podporuje ich Inzerent, ale do obsahu vstupovať nemôže, sú označené "V spolupráci" a nemusia byť uverejnené pod týmto profilom.
