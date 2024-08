Na kolotočoch u Sofie sa nemusíš báť, že na teba budú kričať, ak budeš s autíčkami narážať do ostatných. Ako funguje život „kolotočárov“?

Sofia Kubesová chodí v lete po celom Slovensku s kolotočmi. Jej rodina a známi majú viac ako 10 zábavných kolotočov a prinášajú radosť nielen deťom, ale aj dospelým, ktorí hľadajú adrenalínové zážitky. Prezradila nám, ako sa k tejto práci dostala, koľko zarába a či sú kolotoče naozaj také bezpečné.

Môžem ťa volať kolotočárka Sofia?

(smiech) No, to pomenovanie je také blbé, ale keď inak nedáš. Už ma tak v minulosti niekto nazval, ale nezvyknú to robiť viackrát.

Ako ťa teda volajú?

Skôr niečo v zmysle, že máme kolotoče..., ale v podstate áno, som kolotočárka (smiech). Napadá mi ešte taký serióznejší názov, že komediant, ale veľmi to tu ľudia nepoznajú.

Zdroj: Archív Sofia Kubešová

Keby si mala euro za každú otázku, či sú kolotoče bezpečné, na akej dovolenke by si bola práve teraz?

Ha, tak to áno, minimálne asi na Maldivách.

A teda, sú bezpečné?

Áno, jednoznačne sú.

Ako často ich musíte kontrolovať a kto určuje, či sú spôsobilé?

Kontrolujeme ich každý deň pred prevádzkou a každý rok chodí niekto z inšpektorátu technickej kontroly. Samozrejme, kontrolujú sa aj všetky nové kolotoče, ktoré chceme zaradiť do prevádzky.

Čím to je, že sa niektorí ľudia tak veľmi boja kolotočov? Pozerali veľakrát Nezvratný osud?

Nemyslím si, že si uvedomujú, že je väčšia pravdepodobnosť, že zomrú v aute, než na kolotoči.