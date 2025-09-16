Hľadáš miesto, kde získaš hlboké vzťahy? Prekvapivo to môže byť práca

Ovocné pondelky, masážne kreslá či teambuilding pri mori nestačia.
Znie to super. Ale ak sa v práci cítiš osamelý, ani najlepší kávovar ti deň nezachráni. To, čo rozhoduje, či máš v pondelok chuť vstať z postele, sú ľudia. To ostatné sú benefity.
Psychológ Peter Sunyik to hovorí priamo: „Najviac šťastia zažívame v partnerských vzťahoch. Hneď za nimi sú tie pracovné. Keď cítime podporu a prijatie, rastie naše sebavedomie. Ak je prostredie toxické, dokáže to pokaziť nielen prácu, ale aj osobný život.“
Ako to vyzerá v praxi? Najlepšie to vystihnú príbehy ľudí, ktorí denne zažívajú, že aj v biznise postavenom na číslach, výkone a presnosti je rozhodujúce niečo iné – vzťahy.
V DeutschManne, firme z východu Slovenska, ktorá už roky patrí medzi úspešné spoločnosti v medzinárodnej doprave, kolegovia zdieľali svoje príbehy o tom, čo znamená mať team, na ktorý sa dá spoľahnúť. Firemné benefity sú pekné. Ale ak sa cítiš sám, nefungujú.
Vzťahy ako tréning na život
Mária: „Keď tu kolegovia boli pre mňa, pochopila som, že nie som sama.“
Mária Mihalčíková opisuje, ako ju team podržal v ťažkej chvíli: „Keď tu kolegovia boli pre mňa, pochopila som, že nie som sama. Dodalo mi to sebavedomie aj pokoj, ktorý si nosím aj domov. Viem, že sa na nich môžem vždy spoľahnúť.“
Psychológ hovorí, že to, čo sa naučíme v jednom prostredí, si prenášame do druhého: „Ak v práci zažívame dôveru a rešpekt, prenášame to domov. Ak v práci cítime ignoráciu alebo faloš, prenáša sa to tiež.“ Práca nie je len o KPI. Je to tréning na vzťahy v živote.
Práca je niekedy prvé miesto, kde pochopíš, že nemusíš všetko zvládnuť sám
Vierka: „Stačilo, že mi kolega pomohol s bicyklom.“
Vierka Vajdová sa ocitla v situácii, keď potrebovala praktickú pomoc – doručiť domov veľkú krabicu s bicyklom. A aj v tejto situácii ju podržali práve kolegovia z práce.
„Kolega bez váhania prišiel, odviezol to a ešte mi to aj vyniesol. Urobil to úplne nezištne. Vtedy som pochopila, že aj keď sa v živote niečo pokazí, vždy sa nájde niekto, kto ti podá ruku.“
Vzťahy nie sú o veľkých gestách. Tvoria ich malé, obyčajné momenty
Jardo: „Bol som na križovatke a tu boli ľudia, ktorí mi ukázali smer.“
Jardo Hrabovský má s kolegami desiatky spomienok. „Znamená to pre mňa, že nie som v živote sám. Je veľa situácií, keď mi pomohla rodina, ale DeutschMann beriem ako svoju druhú rodinu. Keď som sa ocitol na križovatke a potreboval som pomoc, vedel som, že tu mám priateľov, na ktorých sa môžem spoľahnúť.“
Pomohla mu CEO Miriam, keď nevedel, ako ďalej, dal mu nový pohľad Jožo, s ktorým často debatoval, a ďalší kolegovia mu pomáhali denne. „Vďaka nim sa mi chce ráno vstať a ísť do práce, aby sme spoločne zažili nový deň a výzvy,“ dodáva Jardo.
Úprimnosť ≠ kritika
Psychológ Peter Sunyik upozorňuje, že úprimnosť v teame sa nedá prikázať: „Dá sa ju naučiť, ale nikdy to nebude fungovať príkazom ,buď úprimnýʻ. Úprimnosť rastie tam, kde je dôvera a bezpečie. Ak niekto cíti, že jeho názory majú váhu, začne hovoriť otvorene.“
Zároveň varuje pred necitlivým podávaním kritiky, ktorá sa v takom prípade často míňa účinkom: „Ľudia sú ochotní radšej zniesť bolesť, ako počúvať päť minút kritiky. Úprimnosť je prínosná len vtedy, keď ju podávame citlivo.“
Nevieš, čo si pod jeho slovami predstaviť? CEO Miriam Poništová to prekladá do praxe: „Nikdy nebol žiaden biznis dôležitejší než človek, ktorý potrebuje pomoc. Ľudia vedia, že dvere do mojej kancelárie sú otvorené – riešili sme spolu všetko možné, od žiadosti o ruku po choroby či vážne životné rozhodnutia.“ Úprimnosť nie je o tom, že povieš všetko. Je o tom, že povieš to dôležité – s rešpektom.
Pondelky bez bolesti brucha
S tým, že do práce sa po víkende môžeš vracať bez stresu a bolestí brucha, súhlasí aj Mária. Podľa nej je dobrý kolektív mimoriadne dôležitý. „Kolektív, do ktorého sa ľudia radi vracajú, je miesto, kde sa cítia dobre profesionálne aj osobne.“
S Máriou súhlasí aj Lenka Semanová dodáva, ktorá dodáva: „Nie sme len kolegovia, ale aj priatelia. Každý si zaslúži byť pochválený a cítiť, že jeho práca je ocenená.“
Pondelok nie je tragédia. Ak sa tešíš na ľudí, je to dobrý začiatok.
Ako si mladý človek buduje balans?
„Byť autentický neznamená hovoriť všetko všade. Znamená konať v súlade so svojimi hodnotami. Spoľahlivosť sa buduje malými krokmi – dodržiavaním termínov, férovou komunikáciou, prevzatím zodpovednosti. Čím viac je človek spoľahlivý, tým viac mu veria a tým viac si môže dovoliť byť sám sebou,“ približuje psychológ Peter Sunyik.
Najväčší benefit nie je v HR manuáli. Najväčší benefit sú ľudia.
Keď firma stojí na ľuďoch
DeutschMann vznikol pred 25 rokmi na východe Slovenska a postupne sa vypracoval na jednu z najúspešnejších firiem v medzinárodnej doprave. Od začiatku však nestavia iba na číslach a výkonoch. Základom je férovosť, úcta a presvedčenie, že človek je dôležitý.
Nie je to korporát so sklenenými vežiakmi, ale miesto, kde sa vzťahy berú vážne. Aj preto v príbehoch kolegov počuť slová o priateľstve, podpore či druhej rodine. Dokazujú, že aj práca môže byť priestorom, kde sa môžeš cítiť dobre a kde podpora a úprimnosť nie sú len slová v internom manuáli, ale realita všedného dňa.
Benefity a kávovary sú fajn. Ale to, čo naozaj robí z práce miesto, kde sa cítiš dobre, sú ľudia. Úprimné vzťahy, ktoré ti dajú pocit, že nie si sám. A možno práve preto je tá najväčšia firemná výhoda niečo úplne obyčajné – keď ti kolega položí otázku: „Ako sa máš?“ – a myslí to vážne.