Film The Sea bude oficiálnou izraelskou nomináciou na Oscara v kategórii najlepší medzinárodný film. V tejto kategórii sa nachádza aj slovenský film Otec.
Film The Sea je dojímavá dráma o palestínskom chlapcovi, ktorý riskuje život, aby po prvý raz videl more v Tel Avive. Režisérom snímky je Shai Carmeli Pollak, producentom Baher Agbariya a film získal hlavnú cenu za najlepší film na Ophirových cenách, čo sú izraelské národné filmové ocenenia., informuje Variety.
Okrem toho film vyhral aj ceny za najlepší scenár, najlepší mužský herecký výkon pre len 13-ročného palestínskeho herca Muhammada Gazawiho, najlepší mužský vedľajší herecký výkon pre Khalifu Natoura a najlepšiu pôvodnú hudbu. Čo akadémii dodalo dôveru, že sa tento film na Oscaroch dostane ďaleko.
Ophirove ceny udeľuje Izraelská filmová a televízna akadémia, ktorá združuje takmer 1 100 filmových tvorcov, producentov a hercov. Slávnostný večer bol silne emocionálny a politicky nabitý – mnohí víťazi na pódiu mali čierne tričká s protivojnovými odkazmi ako „Dieťa je dieťa“ v hebrejčine a arabčine či „Ukončite vojnu“. Niektorí niesli aj fotografie rukojemníkov.
Producent filmu Baher Agbariya, ktorý je sám palestínskeho pôvodu, vo svojom príhovore poďakoval Akadémii za dôveru:
Toto sa v týchto temných časoch, keď zvuky vojny a zbrane sa snažia umlčať ľudský hlas, nepovažuje za samozrejmosť.
Ďalej dodal, že „Tento film sa zrodil z lásky k ľudskosti a k filmu. Jeho posolstvo je jediné – právo každého dieťaťa žiť a snívať v mieri, bez obliehania, bez strachu a bez vojny. Toto je základné právo, ktorého sa nevzdáme – všetci sme si rovní.“
Mladý herec Muhammad Gazawi, pre ktorého bol film The Sea debutom, povedal pri preberaní ceny:
Prajeme si, aby všetky deti mohli žiť a snívať bez vojen.
Reakcie akadémie sa neobišli bez politického náboja
Predseda Izraelskej filmovej akadémie Assaf Amir vyzdvihol film ako „plný empatie.“
Amir zdôraznil, že izraelská kinematografia opäť ukazuje svoju relevantnosť a schopnosť reagovať na bolestivé a zložité reality. Upozornil aj na symboliku výberu filmu „The Sea“ v čase vojny v Gaze, ktorá trvá už takmer dva roky. Film vznikol v arabčine aj hebrejčine a je výsledkom spolupráce medzi židovskými a palestínskymi Izraelčanmi.
Amir dodal:
„V tejto tvrdej realite, keď nekonečná vojna v Gaze prináša smrť a skazu, schopnosť vidieť ‘toho druhého‘, aj keď nepatrí k nášmu národu, mi dáva malú nádej.“
Režisér Uri Barbash, ktorý dostal cenu za celoživotné dielo, vyzval na zmenu vlády: „Nahraďme režim, ktorý vyhlásil vojnu izraelskej spoločnosti. Vytvoríme – spolu, Židia a Arabi, veriaci aj sekulárni – nový svet. Ochrana života nemá mať etnické ani geografické hranice.“