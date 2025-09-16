Pozvanie do najnovšej epizódy Close Friends prijali František Fodor a Robert Pukač z Oktagonu.
Roberta Pukača a Františka Fodora môžeš poznať ako MMA zápasníkov z organizácie Oktagon MMA. Do Close Friends prišli odpovedať na otázky od fanúšikov, ktoré sa týkajú nielen ich zápasníckej kariéry, ale aj osobného života.
Pukač začal svoju kariéru už v roku 2010 a Fodor profesionálne zápasí od roku 2014. Na konte majú desiatky zápasov a aktuálne patria k výrazným tváram Oktagonu. V Close Friends sa dozvieš, na aký zápas sa najviac tešia na turnaji Oktagon 77, čo hovoria na to, že chce organizácia zaviesť kontrolu na doping, a prezradili aj to, ktorý zápas považujú za svoj najväčší úspech.
Profesionálni športovci sa často stretávajú s nátlakom fanúšikov na úspech a s porovnávaním. Čo si o tom myslia a kto z nich je podľa nich lepší bojovník? Toto a omnoho viac sa dozvieš v novom videu.
V prémiovej verzii pre predplatiteľov prezradili, ktorý bojovník je ich MMA vzor, ako sa spoznali, kedy sa stali kamošmi a kde sa vidia o 10 rokov. František Fodor prezradil, či ho fanúšikovia uvidia v Bratislave na Oktagone 77 a či sa vníma viac ako tréner alebo fighter. Robo Pukač sa zasa rozrozprával o tom, či neľutuje, že nie je súčasťou Gamechangeru.
Close Friends je pravidelný formát Refresheru, v ktorom známe osobnosti odpovedajú na otázky od fanúšikov. Ak sa chceš nabudúce pýtať ty, sleduj náš Instagram, aby ti anketa neunikla.