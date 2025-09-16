Kategórie
dnes 16. septembra 2025 o 18:00
Čas čítania 0:53
Helena Lučivňáková Radoslava Juračková

CLOSE FRIENDS s Fodorom a Pukačom z Oktagonu: Kto z nich je lepší bojovník?

Pozvanie do najnovšej epizódy Close Friends prijali František Fodor a Robert Pukač z Oktagonu.

Roberta Pukača a Františka Fodora môžeš poznať ako MMA zápasníkov z organizácie Oktagon MMA. Do Close Friends prišli odpovedať na otázky od fanúšikov, ktoré sa týkajú nielen ich zápasníckej kariéry, ale aj osobného života. 

Pukač začal svoju kariéru už v roku 2010 a Fodor profesionálne zápasí od roku 2014. Na konte majú desiatky zápasov a aktuálne patria k výrazným tváram Oktagonu. V Close Friends sa dozvieš, na aký zápas sa najviac tešia na turnaji Oktagon 77, čo hovoria na to, že chce organizácia zaviesť kontrolu na doping, a prezradili aj to, ktorý zápas považujú za svoj najväčší úspech.

Profesionálni športovci sa často stretávajú s nátlakom fanúšikov na úspech a s porovnávaním. Čo si o tom myslia a kto z nich je podľa nich lepší bojovník? Toto a omnoho viac sa dozvieš v novom videu.

V prémiovej verzii pre predplatiteľov prezradili, ktorý bojovník je ich MMA vzor, ako sa spoznali, kedy sa stali kamošmi a kde sa vidia o 10 rokov. František Fodor prezradil, či ho fanúšikovia uvidia v Bratislave na Oktagone 77 a či sa vníma viac ako tréner alebo fighter. Robo Pukač sa zasa rozrozprával o tom, či neľutuje, že nie je súčasťou Gamechangeru.

 

Close Friends je pravidelný formát Refresheru, v ktorom známe osobnosti odpovedajú na otázky od fanúšikov. Ak sa chceš nabudúce pýtať ty, sleduj náš Instagram, aby ti anketa neunikla.

Helena Lučivňáková
Helena Lučivňáková
Production Manager
Radoslava Juračková
Radoslava Juračková
Reporter
