Tento víkend sa oplatí pozerať na nočnú oblohu. Uvidíš najväčší meteorický roj tohto roka.
Tohtoročný meteorický roj Geminíd bude mať veľmi priaznivé podmienky na sledovanie. Každý december sa na oblohe objaví jedno z najkrajších vesmírnych divadiel – roj Geminíd, informuje Slezská univerzita.
Ide o jav, pri ktorom môžeme na tmavej oblohe sledovať množstvo jasných svetelných stôp, ktoré nazývame meteory. Ľudia im často hovoria padajúce hviezdy, no v skutočnosti ide o malé zrnká prachu a úlomky z vesmíru, ktoré pri vstupe do atmosféry zhoria a krátko zažiaria.
Tento rok budú podmienky naozaj skvelé. Najviac meteorov sa očakáva v noci z 13. na 14. decembra. Najlepší čas na sledovanie máš od polnoci do štvrtej ráno.
Geminidy dostali svoje meno podľa súhvezdia Blížencov, pretože meteory zdanlivo vylietajú práve z tejto časti oblohy. Meteory z tohto roja sú o niečo pomalšie než tie z Perseíd či Leoníd. Vstupujú do atmosféry rýchlosťou približne 35 km/s, takže niektoré záblesky môžu byť dlhšie a výraznejšie.
Ak plánuješ pozorovanie, vyber si miesto, ktoré je ďaleko od svetiel miest. Ideálne niekde v prírode, na kopci alebo v horách, kde je najmenšie svetelné znečistenie.