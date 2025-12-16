Slávny hollywoodsky režisér Rob Reiner a jeho manželka Michele boli zavraždení vo svojom dome. Podľa médií je z činu podozrivý ich 32-ročný syn Nick.
O podozrení na Nicka Reinera informoval magazín People, ktorému informáciu potvrdilo niekoľko zdrojov. Polícia a vyšetrovatelia ho však za páchateľa zatiaľ oficiálne neoznačili, avšak čin od začiatku prešetrujú práve ako vraždu.
Nick Reiner má 32 rokov a od mladosti zápasil s roky trvajúcou drogovou závislosťou. Prvú liečebnú terapiu absolvoval v 15 rokoch a túto skúsenosť zdieľal v čiastočne autobiografickom filme Being Charlie, kde je spoluautorom scenára. Na snímke z roku 2015 pracoval so svojím otcom, ktorý sa ujal réžie.
S otcom natočili film
Pri propagácii filmu sa Nick otvorene rozhovoril o svojej minulosti a priznal, že od svojich pätnástich sa striedavo liečil zo závislosti a znova do nej upadal. Vzdialil sa od rodiny a striedal život v niekoľkých amerických štátoch, kde sa dokonca ocitol na ulici.
„Bol som bezdomovcom v Maine. Bol som bezdomovcom v New Jersey. Bez domova som bol aj v Texase. Na ulici som strávil týždne a nebolo to nič pekné,“ vyrozprával magazínu People v rozhovore. „Tieto veci zo mňa urobili, kým dnes som,“ zhrnul v roku 2015.
Čo sa v živote Nicka Reinera dialo v nasledujúcich rokoch, verejne nezdieľal a v kariére vo filmovom priemysle nepokračoval. Až teraz sa na neho uprela celosvetová pozornosť v súvislosti s tragickou udalosťou.
Filmovému odvetviu zasvätila svoju kariéru aj ich dcéra Romy Reiner. Práve ona svojich rodičov po útoku našla. Ako herečka sa doteraz objavila skôr v menších úlohách v celovečerných komédiách alebo v krátkych filmoch.