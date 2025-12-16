Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 16. decembra 2025 o 15:06
Čas čítania 0:48
Tereza Szalaiová

Fero Joke odstúpil zo šou Milujem Slovensko. Silvestrovský špeciál televízia odvysiela bez komika

Fero Joke odstúpil zo šou Milujem Slovensko. Silvestrovský špeciál televízia odvysiela bez komika
Zdroj: IG / @fero_joke, TV JOJ
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Televízia JOJ potvrdila, že komik František Košarišťan, známy ako Fero Joke, sa rozhodol neúčinkovať v silvestrovskej epizóde relácie Milujem Slovensko.

Televízia JOJ pripravuje reštart obľúbenej relácie Milujem Slovensko, ktorú doteraz v pätnástich sériách vysielala STVR. Súkromná televízia už odhalila zostavu, ktorú diváci uvidia v silvestrovskom špeciáli šou.

Moderátorom zostáva Martin Nikodým, zatiaľ čo kapitánmi tímov budú tentoraz Adela Vinczeová a Sajfa. Najmä pokračovanie účinkovania Adely v šou je prekvapením, keďže v minulosti sa vyjadrila, že si reláciu bez Dana nevie predstaviť.

Milujem Slovensko Milujem Slovensko Milujem Slovensko Komik Fero Joke.
Zobraziť galériu
(5)

Silvestrovský špeciál prinesie okrem zábavných súťaží aj hudobný program pod vedením Martina Madeja a vystúpenia známych umelcov, ako sú Michal Hudák, Juraj „Šoko“ Tabaček, Marián Čekovský či Evelyn. Pôvodne mal medzi hosťami vystúpiť aj Fero Joke, no ten sa podľa oficiálneho vyjadrenia televízie JOJ rozhodol nevystúpiť v špeciáli, informuje portál Aktuality.sk.

Odporúčané
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval 15. decembra 2025 o 12:35

„Fero Joke sa sám rozhodol neúčinkovať v silvestrovskej epizóde relácie Milujem Slovensko. Jeho rozhodnutie sme plne rešpektovali a akceptovali,“ uviedla televízia JOJ. Komik momentálne čelí škandálu súvisiacemu so sexuálnym obťažovaním, ktorého sa mal dopustiť na dvoch mužov.

Košarišťan sa k incidentu vyjadril na svojich sociálnych sieťach. „Urobil som chybu... Daný večer som si nedal pozor na alkohol. Po odchode ľudí z podniku som medzi kamarátmi vypil viac, než bolo zdravé a to ovplyvnilo moje vyhodnocovanie situácie.“

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Fero (@fero_joke)

Odporúčané
Travel influencer Nick Papcun mal ľudí obrať o tisícky eur. Peniaze vraj dlhuje Explovi aj Milanovi bez mapy Travel influencer Nick Papcun mal ľudí obrať o tisícky eur. Peniaze vraj dlhuje Explovi aj Milanovi bez mapy 16. decembra 2025 o 14:02
Odporúčané
Separ rapuje v disstracku na Nvotovú. Tá mu posiela odkaz z pláže na Maldivách Separ rapuje v disstracku na Nvotovú. Tá mu posiela odkaz z pláže na Maldivách 16. decembra 2025 o 11:22
Odporúčané
Mariah Carey ovládne olympijské pódium. Svojím vystúpením otvorí zimnú olympiádu v Miláne Mariah Carey ovládne olympijské pódium. Svojím vystúpením otvorí zimnú olympiádu v Miláne 16. decembra 2025 o 12:18
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
FERO JOKE STVR
Odporúčame
René pracuje ako elektrikár v Nemecku: Zarobím štvornásobok toho, čo doma (Rozhovor) e
refresher+
Odporúčané
René pracuje ako elektrikár v Nemecku: Zarobím štvornásobok toho, čo doma (Rozhovor)
pred hodinou
Lidl šokuje zákazníkov: Za nákup môžeš získať zlato v hodnote 3 620 € e
Sponzorovaný obsah
Lidl šokuje zákazníkov: Za nákup môžeš získať zlato v hodnote 3 620 €
10. 12. 2025 13:00
Toto majú byť najlepšie podniky v Trnave podľa miestnych. Čo si o nich myslel Čoje? (ČOJE DOBRÉ) e
Sponzorovaný obsah
Toto majú byť najlepšie podniky v Trnave podľa miestnych. Čo si o nich myslel Čoje? (ČOJE DOBRÉ)
včera o 16:00
Nika a Diana mali rok opakovane zápaly močových ciest: Cítili sme sa bezmocne, zasahuje to aj do intímneho života e
refresher+
Odporúčané
Nika a Diana mali rok opakovane zápaly močových ciest: Cítili sme sa bezmocne, zasahuje to aj do intímneho života
včera o 17:00
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex e
refresher+
Odporúčané
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
dnes o 09:00
Separov koncert na Tehelnom poli je už na Voyo. Ukazuje najlepšie momenty a zákulisie šou e
Sponzorovaný obsah
Separov koncert na Tehelnom poli je už na Voyo. Ukazuje najlepšie momenty a zákulisie šou
12. 12. 2025 10:00
Storky
Značka Medicine predstavila novú kolekciu inšpirovanú sériou Harry Potter
Sponzorovaný obsah
Cristiano Ronaldo si má zahrať v Rýchlo a zbesilo. Vin Diesel má pre neho rolu
Poznáme víťaza reality šou Farma 17
Stará tržnica opäť ožije Vianocami. Návštevníkov čaká bohatý program
Separov koncert na Tehelnom poli je už na Voyo. Ukazuje najlepšie momenty a záku...
Sponzorovaný obsah
Yaksha a Kruh opäť spájajú sily. Limitované panettone predávajú za takmer 40 eur
Poznáme prvých účastníkov Let's Dance. Kto si odnesie titul tentokrát?
Playboi Carti vstupuje do Fortnite: Hráči sa dočkajú cool outfitov aj trackov
Yzomandias ohlásil svoj najväčší koncert kariéry. O2 arénu vypredal za pár hodín
Lidl šokuje zákazníkov: Za nákup môžeš získať zlato v hodnote 3 620 €
Sponzorovaný obsah
Converse ťa vezme do Upside Down. Značka oznámila collab so Stranger Things
Máme najkrajšie dresy. Slovenskí hokejisti obsadili prvú priečku TOP olympijskýc...
Muži v čiernom sa vracajú! Sony chystá nové pokračovanie kultovej sci-fi ságy
Gleb priniesol ružinovské sídlisko do Trnavy. Športová hala sa otriasala v zákla...
Druhý Batman získava posilu. Akú postavu stvárni Scarlett Johansson?
Ďalší James Bond našiel favorita. Kto by mohol získať rolu?
Samantha zo Sex v meste sa vydala. Herečka Kim Cattrall mala svadbu v Londýne
Speváčka Sima sa podelila o radostnú novinku. S priateľom čakajú bábätko
The North Face a SKIMS prichádzajú s novou zimnou kolekciou. Spája štýl a funkčn...
Kritici vybrali najlepšie filmy roku 2025. Súhlasíš s ich výberom?
Lifestyle news
VIDEO: Vyšiel trailer k druhej polovici finále Stranger Things. Pokús sa rozšifrovať, čo sa stane pred hodinou
FOTO: Takto by mohli vyzerať nočné vlaky na Slovensku. ZSSK postupne pripravuje ich obnovu pred 2 hodinami
Fero Joke odstúpil zo šou Milujem Slovensko. Silvestrovský špeciál televízia odvysiela bez komika pred 3 hodinami
Travel influencer Nick Papcun mal ľudí obrať o tisícky eur. Peniaze vraj dlhuje Explovi aj Milanovi bez mapy dnes o 14:02
Mariah Carey ovládne olympijské pódium. Svojím vystúpením otvorí zimnú olympiádu v Miláne dnes o 12:18
Separ rapuje v disstracku na Nvotovú. Tá mu posiela odkaz z pláže na Maldivách dnes o 11:22
Značka Medicine predstavila novú kolekciu inšpirovanú sériou Harry Potter dnes o 10:00
Roba Reinera našla po útoku jeho dcéra. Zabil ho syn, ktorý roky bojoval s drogami a skončil bez domova? dnes o 08:42
Tajné kódy na Netflixe, ktoré ti ukážu najlepšie vianočné filmy. Objav klasiky aj dojímavé rozprávky na pár klikov včera o 16:07
Spravodajstvo
Diaľnice Slovenská pošta Polícia SR Česko
Viac
Máš doma túto peňažnú menu z dovolenkovej destinácie? Rýchlo si ju zadarmo vymeň
pred 22 minútami
Na Slovensku zaznamenali prvý prípad superchrípky. Jej výskyt je v populácii vyšší
pred hodinou
Trnava sa zbavuje prebytočného majetku. Rekreačnú chatu kúpiš za necelých 15 000 eur
pred hodinou

Viac z Osobnosti

Všetko
Travel influencer Nick Papcun mal ľudí obrať o tisícky eur. Peniaze vraj dlhuje Explovi aj Milanovi bez mapy
Youtube a influenceri
dnes o 14:02
Travel influencer Nick Papcun mal ľudí obrať o tisícky eur. Peniaze vraj dlhuje Explovi aj Milanovi bez mapy
dnes o 14:02
Stanka z Ruže pre nevestu opísala nepríjemnú skúsenosť v sninskej nemocnici. Tá obvinenia odmieta
Stanka z Ruže pre nevestu opísala nepríjemnú skúsenosť v sninskej nemocnici. Tá obvinenia odmieta
11. 12. 2025 9:27
AKTUÁLNE: Známeho režiséra Roba Reinera a jeho manželku našli mŕtvych v ich dome. Podozrivý je ich syn
AKTUÁLNE: Známeho režiséra Roba Reinera a jeho manželku našli mŕtvych v ich dome. Podozrivý je ich syn
včera o 08:31
Roba Reinera našla po útoku jeho dcéra. Zabil ho syn, ktorý roky bojoval s drogami a skončil bez domova?
Roba Reinera našla po útoku jeho dcéra. Zabil ho syn, ktorý roky bojoval s drogami a skončil bez domova?
dnes o 08:42
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
včera o 12:35
Aké boli posledné slová Ozzyho Osbourna? Manželka legendárneho speváka prehovorila o jeho smrti
Aké boli posledné slová Ozzyho Osbourna? Manželka legendárneho speváka prehovorila o jeho smrti
10. 12. 2025 15:37
Viac z Hudba Všetko
Škandál Fera Jokea, Slayáda a nový projekt Luca Brassiho: Všetko, čo si mohol tento týždeň prescrollovať
Škandál Fera Jokea, Slayáda a nový projekt Luca Brassiho: Všetko, čo si mohol tento týždeň prescrollovať
11. 12. 2025 18:45
Mariah Carey ovládne olympijské pódium. Svojím vystúpením otvorí zimnú olympiádu v Miláne
dnes o 12:18
Slávneho speváka nominovaného na Grammy našli dobodaného vo vlastnom dome. Polícia podozrieva jeho syna
10. 12. 2025 11:15
Viac z Móda Všetko
Škandál Fera Jokea, Slayáda a nový projekt Luca Brassiho: Všetko, čo si mohol tento týždeň prescrollovať
Škandál Fera Jokea, Slayáda a nový projekt Luca Brassiho: Všetko, čo si mohol tento týždeň prescrollovať
11. 12. 2025 18:45
TOP 15 wellness a beauty darčekov pre ženy, ktoré milujú zdravý životný štýl. Potešíš každú „clean girl“ alebo „pilates princess”
dnes o 11:00
Toto sú TOP tenisky, ktoré vyšli v roku 2025. Pozri si najžiadanejšie kúsky od Nike, Adidas či Converse
včera o 11:00
Viac z Tech Všetko
15 tech-darčekov pre (nielen) nadšencov elektroniky. Daruj pod stromček smart prsteň, mini tlačiareň fotiek či cool difuzér
15 tech-darčekov pre (nielen) nadšencov elektroniky. Daruj pod stromček smart prsteň, mini tlačiareň fotiek či cool difuzér
2. 12. 2025 17:00
KVÍZ: Dokážeš rozpoznať reálnu fotku od tej, ktorú vytvorila umelá inteligencia? Obrázky ti poriadne pomotajú hlavu
26. 11. 2025 10:00
Lidl spúšťa BLACK WEEK so zľavami do 70 %. Toto sú TOP produkty s najlepšou cenovkou
24. 11. 2025 9:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
René pracuje ako elektrikár v Nemecku: Zarobím štvornásobok toho, čo doma (Rozhovor)
Zaujímavosti
pred hodinou
refresher+
Odporúčané
René pracuje ako elektrikár v Nemecku: Zarobím štvornásobok toho, čo doma (Rozhovor)
pred hodinou
V Nemecku ho po príchode najviac prekvapila multikultúra.
20-ročný Adam minie mesačný plat, Kika 300 €. Mladí Slováci nám prezradili, koľko € plánujú minúť na vianočné darčeky (ANKETA)
Sponzorovaný obsah
20-ročný Adam minie mesačný plat, Kika 300 €. Mladí Slováci nám prezradili, koľko € plánujú minúť na vianočné darčeky (ANKETA)
pred 3 hodinami
Toto sú najčastejšie mýty o raste vlasov. Zabudni na časté strihanie či drahé šampóny a zisti, čo naozaj funguje
Sponzorovaný obsah
Toto sú najčastejšie mýty o raste vlasov. Zabudni na časté strihanie či drahé šampóny a zisti, čo naozaj funguje
dnes o 14:00
TOP 15 wellness a beauty darčekov pre ženy, ktoré milujú zdravý životný štýl. Potešíš každú „clean girl“ alebo „pilates princess”
TOP 15 wellness a beauty darčekov pre ženy, ktoré milujú zdravý životný štýl. Potešíš každú „clean girl“ alebo „pilates princess”
dnes o 11:00
Značka Medicine predstavila novú kolekciu inšpirovanú sériou Harry Potter
Sponzorovaný obsah
Značka Medicine predstavila novú kolekciu inšpirovanú sériou Harry Potter
dnes o 10:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
včera o 12:35
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
refresher+
Odporúčané
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
dnes o 09:00
Rozprávková noc z Tatier očarila svet. NASA označila za snímku dňa fotografiu Slováka
Rozprávková noc z Tatier očarila svet. NASA označila za snímku dňa fotografiu Slováka
včera o 13:18
Fero Joke reaguje na obvinenia z obťažovania: „Daný večer som si nedal pozor na alkohol. Urobil som chybu a beriem to vážne“
Fero Joke reaguje na obvinenia z obťažovania: „Daný večer som si nedal pozor na alkohol. Urobil som chybu a beriem to vážne“
9. 12. 2025 15:20
Slovenské mesto sa dostalo medzi najkrajšie zimné mestá Európy. Predbehlo aj známe destinácie
Slovenské mesto sa dostalo medzi najkrajšie zimné mestá Európy. Predbehlo aj známe destinácie
pred 2 dňami
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
včera o 12:35
REBRÍČEK: Rekordné výplaty vo Formule 1. Toto je päť najlepšie platených jazdcov roku 2025
REBRÍČEK: Rekordné výplaty vo Formule 1. Toto je päť najlepšie platených jazdcov roku 2025
12. 12. 2025 14:07
Marek je zubár v Srbsku: Slováci tu zaplatia 3-krát menej než na Slovensku, kvalita je ako v Nemecku
refresher+
Odporúčané
Marek je zubár v Srbsku: Slováci tu zaplatia 3-krát menej než na Slovensku, kvalita je ako v Nemecku
pred 2 dňami
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
refresher+
Odporúčané
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
dnes o 09:00
Slovenské mesto sa dostalo medzi najkrajšie zimné mestá Európy. Predbehlo aj známe destinácie
Slovenské mesto sa dostalo medzi najkrajšie zimné mestá Európy. Predbehlo aj známe destinácie
pred 2 dňami
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
včera o 12:35
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
29. 11. 2025 11:11
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
4. 12. 2025 14:14
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
refresher+
Odporúčané
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
16. 2. 2022 14:30
KVÍZ: Rozumieš slovám ako „ancug“ či „rintintin“? Otestuj svoje znalosti nárečí z celého Slovenska
KVÍZ: Rozumieš slovám ako „ancug“ či „rintintin“? Otestuj svoje znalosti nárečí z celého Slovenska
25. 11. 2025 16:30
Domov
Zdieľať
Diskusia