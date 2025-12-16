Televízia JOJ potvrdila, že komik František Košarišťan, známy ako Fero Joke, sa rozhodol neúčinkovať v silvestrovskej epizóde relácie Milujem Slovensko.
Televízia JOJ pripravuje reštart obľúbenej relácie Milujem Slovensko, ktorú doteraz v pätnástich sériách vysielala STVR. Súkromná televízia už odhalila zostavu, ktorú diváci uvidia v silvestrovskom špeciáli šou.
Moderátorom zostáva Martin Nikodým, zatiaľ čo kapitánmi tímov budú tentoraz Adela Vinczeová a Sajfa. Najmä pokračovanie účinkovania Adely v šou je prekvapením, keďže v minulosti sa vyjadrila, že si reláciu bez Dana nevie predstaviť.
Silvestrovský špeciál prinesie okrem zábavných súťaží aj hudobný program pod vedením Martina Madeja a vystúpenia známych umelcov, ako sú Michal Hudák, Juraj „Šoko“ Tabaček, Marián Čekovský či Evelyn. Pôvodne mal medzi hosťami vystúpiť aj Fero Joke, no ten sa podľa oficiálneho vyjadrenia televízie JOJ rozhodol nevystúpiť v špeciáli, informuje portál Aktuality.sk.
„Fero Joke sa sám rozhodol neúčinkovať v silvestrovskej epizóde relácie Milujem Slovensko. Jeho rozhodnutie sme plne rešpektovali a akceptovali,“ uviedla televízia JOJ. Komik momentálne čelí škandálu súvisiacemu so sexuálnym obťažovaním, ktorého sa mal dopustiť na dvoch mužov.
Košarišťan sa k incidentu vyjadril na svojich sociálnych sieťach. „Urobil som chybu... Daný večer som si nedal pozor na alkohol. Po odchode ľudí z podniku som medzi kamarátmi vypil viac, než bolo zdravé a to ovplyvnilo moje vyhodnocovanie situácie.“