Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 16. decembra 2025 o 14:02
Čas čítania 2:19
Sofia Angušová

Travel influencer Nick Papcun mal ľudí obrať o tisícky eur. Peniaze vraj dlhuje Explovi aj Milanovi bez mapy

Travel influencer Nick Papcun mal ľudí obrať o tisícky eur. Peniaze vraj dlhuje Explovi aj Milanovi bez mapy
Zdroj: Ig /@travel_with_barbora_
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Dominik, ktorý vystupuje pod menom Nick Papcun, známy cestovateľ a sprostredkovateľ lacných leteniek, čelí vážnym obvineniam. Údajne dlhuje peniaze viacerým ľuďom, vrátane niekoľkých influencerov.

Dominik, ktorý na Instagrame vystupuje pod menom Nick Papcun, sa prezentuje ako odborník na efektívne cestovanie a ponúka sprostredkovanie lacných leteniek. V súčasnosti čelí obvineniam zo strany viacerých ľudí aj známych influencerov z finančného podvodu. 

Jednou z jeho klientiek je Barbora, ktorá sa taktiež venuje travel influencerstvu pod menom @travel_with_barbora_. V nedávnom videu opisuje svoju negatívnu skúsenosť s Papcunom a tvrdí, že jej stále dlhuje peniaze. Vo videu priložila aj niekoľko screenshotov z ich chatu.

„Tento známy cestovateľ oklamal množstvo ľudí, tak ako aj mňa, keď ponúkal svoje služby, ktoré niektorí využili, no, žiaľ, službu buď nedostali a tak isto ani peniaze naspäť. Týždeň sa s naťahujem o vrátenie peňazí, ktoré nie je schopný poslať a len počúvam rôzne výhovorky. Neozval sa mi po tom, čo mi sľúbil, že mi ráno pošle platbu s tým, že sa stretneme a odošle to predo mnou“ napísala pod videom.

Odporúčané
Muž obchádza svet pešo. Cesta Karla Bushbyho teraz po 30 rokoch chôdze vedie cez Slovensko Muž obchádza svet pešo. Cesta Karla Bushbyho teraz po 30 rokoch chôdze vedie cez Slovensko 5. decembra 2025 o 15:24
 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Barbora Foldinová (@travel_with_barbora_)

Barboru sme sa rozhodli kontaktovať, aby sme zistili, presne akého podvodu sa mal Dominik dopustiť. Jej dlhuje influencer 710 eur.

„Trvá to už od 26.10., kedy som mu poslala platbu za letenku. Tú mi poslal až 5.11., medzitým mi vôbec neodpisoval. Neskôr mi však letenka zmizla z aplikácie a odvtedy mi odpísal už len dvakrát. Keď som ho s tým konfrontovala, povedal mi, že s mojou letenkou nechce mať nič spoločné,“ uviedla Barbora pre Refresher. Podľa jej slov má Dominik dar reči a vie človeka zmanipulovať na čokoľvek. 

Okradol aj ďalších influencerov

Video, ktoré má momentálne cez 100 000 pozretí, vyvolalo vlnu reakcií aj u ďalších influencerov, ktorí tvrdia, že majú s Papcunom podobnú skúsenosť. Medzi nimi je aj Expl0ited, ktorý napísal, že mu dlhuje skoro 40-tisíc eur.

Instagram
Zdroj: Instagram

Influencer Milan Bardún alias Milan Bez Mapy sa tiež pridal ku komentujúcim a potvrdil, že mu Papcun dlhuje peniaze, pričom nie je jediný. Rozhodli sme sa ho preto osloviť, aby nám priblížil, aká je situácia z jeho pohľadu.

Odporúčané
Pozor na podvodné eshopy, Slováci môžu ľahko naletieť na podvod. Ak nakupuješ darčeky online, tomuto sa vyhni Pozor na podvodné eshopy, Slováci môžu ľahko naletieť na podvod. Ak nakupuješ darčeky online, tomuto sa vyhni 1. decembra 2025 o 7:05

Podľa jeho slov Dominikovi počas celého roka 2025 prenajímal stôl v kancelárii v centre Bratislavy. Faktúry za prenájom vystavoval kvartálne, vždy dopredu, no Dominik ich väčšinou uhrádzal oneskorene, až po opakovanom pripomínaní. Poslednú faktúru za posledné tri mesiace roka 2025 neuhradil vôbec: išlo o sumu 450 €.

milan bez mapy milan bez mapy Milan Bardún svojimi príspevkami už niekoľkokrát spôsobil na slovenskom internete virálny ošiaľ. Milan informuje svojich sledovateľov o radách a hackoch týkajúcich sa cestovania.
Zobraziť galériu
(5)

Okolo leta sa Milan dozvedel, že Dominik dlhuje tisíce eur ľuďom za letenky, ktoré im nikdy nekúpil. „Vtedy som si ho preklepol viac a zistil, že má tisícové dlhy na sociálnej a zdravotnej poisťovni, dlhuje hádam každému, ako je aj Explo a Separ. Po tomto zistení som si prestal v kancelárii nechávať laptop a fotoaparát, bál som sa, že ich ukradne,“ vyjadril sa Milan pre Refresher.

Milan ďalej uvádza, že momentálne má neuhradenú faktúru, kľúče od kancelárie mu Dominik nevrátil a na vlastné náklady musí meniť zámok. Milan zároveň opisuje manipulatívne správanie Dominika a jeho nekalé praktiky s letenkami.

Odporúčané
Milan Bez Mapy má nové Airbnb: Pri nastavení cien mi pomohla AI. To, čo sa písalo v turistických skupinách ma vystrašilo Milan Bez Mapy má nové Airbnb: Pri nastavení cien mi pomohla AI. To, čo sa písalo v turistických skupinách ma vystrašilo 14. februára 2025 o 8:36

„On nejak zobral peniaze od ľudí za letenky, ktoré reálne nekúpil. Čakal, že cena zlacnie a rozdiel si nechá. To sa ale veľakrát nestalo a potom si vymýšľal, že letecká spoločnosť zmenila let a jeho klienti neletia z Viedne, ale napríklad z Budapešti. Lebo odtiaľ na poslednú chvíľu našiel letenky,“ hovorí Milan pre Refresher.

Dlhodobý podvod

Sťažnosti na Dominika sa začali šíriť aj medzi ostatnými ľuďmi, ktorých pripravil o peniaze. Na facebookovej stránke Cestovateľská poradňa ľudia zdieľali svoje skúsenosti s influencerom. Medzi komentármi sa opakuje rovnaký vzorec: „nemáme ani peniaze, ani letenky a prestal odpisovať.“

facebook
Zdroj: facebook
Oslovili sme aj Dominika, ktorý sa však v čase písania článku nevyjadril k obvineniam.
Odporúčané
Separ rapuje v disstracku na Nvotovú. Tá mu posiela odkaz z pláže na Maldivách Separ rapuje v disstracku na Nvotovú. Tá mu posiela odkaz z pláže na Maldivách 16. decembra 2025 o 11:22
Odporúčané
Roba Reinera našla po útoku jeho dcéra. Zabil ho syn, ktorý roky bojoval s drogami a skončil bez domova? Roba Reinera našla po útoku jeho dcéra. Zabil ho syn, ktorý roky bojoval s drogami a skončil bez domova? 16. decembra 2025 o 8:42
Odporúčané
Tajné kódy na Netflixe, ktoré ti ukážu najlepšie vianočné filmy. Objav klasiky aj dojímavé rozprávky na pár klikov Tajné kódy na Netflixe, ktoré ti ukážu najlepšie vianočné filmy. Objav klasiky aj dojímavé rozprávky na pár klikov 15. decembra 2025 o 16:07
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
PODVOD
Odporúčame
Drew ťa prevedie svetom ázijskej kozmetiky. Okrem toho môžeš v tejto epizóde vyhrať vlasový balíček Matrix (MAKE UP & GOSSIP) e
Sponzorovaný obsah
Drew ťa prevedie svetom ázijskej kozmetiky. Okrem toho môžeš v tejto epizóde vyhrať vlasový balíček Matrix (MAKE UP & GOSSIP)
9. 12. 2025 16:00
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex e
refresher+
Odporúčané
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
dnes o 09:00
Nika a Diana mali rok opakovane zápaly močových ciest: Cítili sme sa bezmocne, zasahuje to aj do intímneho života e
refresher+
Odporúčané
Nika a Diana mali rok opakovane zápaly močových ciest: Cítili sme sa bezmocne, zasahuje to aj do intímneho života
včera o 17:00
20-ročný Adam minie mesačný plat, Kika 300 €. Mladí Slováci nám prezradili, koľko € plánujú minúť na vianočné darčeky (ANKETA) e
Sponzorovaný obsah
20-ročný Adam minie mesačný plat, Kika 300 €. Mladí Slováci nám prezradili, koľko € plánujú minúť na vianočné darčeky (ANKETA)
pred 3 hodinami
René pracuje ako elektrikár v Nemecku: Zarobím štvornásobok toho, čo doma (Rozhovor) e
refresher+
Odporúčané
René pracuje ako elektrikár v Nemecku: Zarobím štvornásobok toho, čo doma (Rozhovor)
pred hodinou
Toto je najlepšie gastro v Košiciach podľa miestnych. Ktorý podnik dal Čoje na prvé miesto? (ČOJE DOBRÉ powered by Bistro.sk) e
Sponzorovaný obsah
Toto je najlepšie gastro v Košiciach podľa miestnych. Ktorý podnik dal Čoje na prvé miesto? (ČOJE DOBRÉ powered by Bistro.sk)
8. 12. 2025 16:00
Storky
Značka Medicine predstavila novú kolekciu inšpirovanú sériou Harry Potter
Sponzorovaný obsah
Cristiano Ronaldo si má zahrať v Rýchlo a zbesilo. Vin Diesel má pre neho rolu
Poznáme víťaza reality šou Farma 17
Stará tržnica opäť ožije Vianocami. Návštevníkov čaká bohatý program
Separov koncert na Tehelnom poli je už na Voyo. Ukazuje najlepšie momenty a záku...
Sponzorovaný obsah
Yaksha a Kruh opäť spájajú sily. Limitované panettone predávajú za takmer 40 eur
Poznáme prvých účastníkov Let's Dance. Kto si odnesie titul tentokrát?
Playboi Carti vstupuje do Fortnite: Hráči sa dočkajú cool outfitov aj trackov
Yzomandias ohlásil svoj najväčší koncert kariéry. O2 arénu vypredal za pár hodín
Lidl šokuje zákazníkov: Za nákup môžeš získať zlato v hodnote 3 620 €
Sponzorovaný obsah
Converse ťa vezme do Upside Down. Značka oznámila collab so Stranger Things
Máme najkrajšie dresy. Slovenskí hokejisti obsadili prvú priečku TOP olympijskýc...
Muži v čiernom sa vracajú! Sony chystá nové pokračovanie kultovej sci-fi ságy
Gleb priniesol ružinovské sídlisko do Trnavy. Športová hala sa otriasala v zákla...
Druhý Batman získava posilu. Akú postavu stvárni Scarlett Johansson?
Ďalší James Bond našiel favorita. Kto by mohol získať rolu?
Samantha zo Sex v meste sa vydala. Herečka Kim Cattrall mala svadbu v Londýne
Speváčka Sima sa podelila o radostnú novinku. S priateľom čakajú bábätko
The North Face a SKIMS prichádzajú s novou zimnou kolekciou. Spája štýl a funkčn...
Kritici vybrali najlepšie filmy roku 2025. Súhlasíš s ich výberom?
Lifestyle news
VIDEO: Vyšiel trailer k druhej polovici finále Stranger Things. Pokús sa rozšifrovať, čo sa stane pred hodinou
FOTO: Takto by mohli vyzerať nočné vlaky na Slovensku. ZSSK postupne pripravuje ich obnovu pred 2 hodinami
Fero Joke odstúpil zo šou Milujem Slovensko. Silvestrovský špeciál televízia odvysiela bez komika pred 3 hodinami
Travel influencer Nick Papcun mal ľudí obrať o tisícky eur. Peniaze vraj dlhuje Explovi aj Milanovi bez mapy dnes o 14:02
Mariah Carey ovládne olympijské pódium. Svojím vystúpením otvorí zimnú olympiádu v Miláne dnes o 12:18
Separ rapuje v disstracku na Nvotovú. Tá mu posiela odkaz z pláže na Maldivách dnes o 11:22
Značka Medicine predstavila novú kolekciu inšpirovanú sériou Harry Potter dnes o 10:00
Roba Reinera našla po útoku jeho dcéra. Zabil ho syn, ktorý roky bojoval s drogami a skončil bez domova? dnes o 08:42
Tajné kódy na Netflixe, ktoré ti ukážu najlepšie vianočné filmy. Objav klasiky aj dojímavé rozprávky na pár klikov včera o 16:07
Spravodajstvo
Diaľnice Slovenská pošta Polícia SR Česko
Viac
Máš doma túto peňažnú menu z dovolenkovej destinácie? Rýchlo si ju zadarmo vymeň
pred 19 minútami
Na Slovensku zaznamenali prvý prípad superchrípky. Jej výskyt je v populácii vyšší
pred 57 minútami
Trnava sa zbavuje prebytočného majetku. Rekreačnú chatu kúpiš za necelých 15 000 eur
pred hodinou

Viac z Osobnosti

Všetko
Fero Joke odstúpil zo šou Milujem Slovensko. Silvestrovský špeciál televízia odvysiela bez komika
Slovensko
pred 3 hodinami
Fero Joke odstúpil zo šou Milujem Slovensko. Silvestrovský špeciál televízia odvysiela bez komika
pred 3 hodinami
Stanka z Ruže pre nevestu opísala nepríjemnú skúsenosť v sninskej nemocnici. Tá obvinenia odmieta
Stanka z Ruže pre nevestu opísala nepríjemnú skúsenosť v sninskej nemocnici. Tá obvinenia odmieta
11. 12. 2025 9:27
AKTUÁLNE: Známeho režiséra Roba Reinera a jeho manželku našli mŕtvych v ich dome. Podozrivý je ich syn
AKTUÁLNE: Známeho režiséra Roba Reinera a jeho manželku našli mŕtvych v ich dome. Podozrivý je ich syn
včera o 08:31
Roba Reinera našla po útoku jeho dcéra. Zabil ho syn, ktorý roky bojoval s drogami a skončil bez domova?
Roba Reinera našla po útoku jeho dcéra. Zabil ho syn, ktorý roky bojoval s drogami a skončil bez domova?
dnes o 08:42
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
včera o 12:35
Aké boli posledné slová Ozzyho Osbourna? Manželka legendárneho speváka prehovorila o jeho smrti
Aké boli posledné slová Ozzyho Osbourna? Manželka legendárneho speváka prehovorila o jeho smrti
10. 12. 2025 15:37
Viac z Filmy a Seriály Všetko
VIDEO: Vyšiel trailer k druhej polovici finále Stranger Things. Pokús sa rozšifrovať, čo sa stane
Seriály
pred hodinou
VIDEO: Vyšiel trailer k druhej polovici finále Stranger Things. Pokús sa rozšifrovať, čo sa stane
pred hodinou
Tajné kódy na Netflixe, ktoré ti ukážu najlepšie vianočné filmy. Objav klasiky aj dojímavé rozprávky na pár klikov
včera o 16:07
KVÍZ: Ako dobre poznáš vianočné filmy a rozprávky?
včera o 17:00
Viac z Hudba Všetko
Škandál Fera Jokea, Slayáda a nový projekt Luca Brassiho: Všetko, čo si mohol tento týždeň prescrollovať
Škandál Fera Jokea, Slayáda a nový projekt Luca Brassiho: Všetko, čo si mohol tento týždeň prescrollovať
11. 12. 2025 18:45
Mariah Carey ovládne olympijské pódium. Svojím vystúpením otvorí zimnú olympiádu v Miláne
dnes o 12:18
Slávneho speváka nominovaného na Grammy našli dobodaného vo vlastnom dome. Polícia podozrieva jeho syna
10. 12. 2025 11:15
Viac z História Všetko
Nacistické farmy na deti: ženy v sídlach Lebensborn plodili deti s elitou SS. Po pôrode potomkov nikdy nevideli
refresher+
Odporúčané
Nacistické farmy na deti: ženy v sídlach Lebensborn plodili deti s elitou SS. Po pôrode potomkov nikdy nevideli
23. 11. 2025 17:00
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
András Toma strávil v ruskej psychiatrii omylom 53 rokov. Mrazivý príbeh vojaka, ktorého napokon zachránil Slovák
1. 10. 2025 9:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
René pracuje ako elektrikár v Nemecku: Zarobím štvornásobok toho, čo doma (Rozhovor)
Zaujímavosti
pred hodinou
refresher+
Odporúčané
René pracuje ako elektrikár v Nemecku: Zarobím štvornásobok toho, čo doma (Rozhovor)
pred hodinou
V Nemecku ho po príchode najviac prekvapila multikultúra.
20-ročný Adam minie mesačný plat, Kika 300 €. Mladí Slováci nám prezradili, koľko € plánujú minúť na vianočné darčeky (ANKETA)
Sponzorovaný obsah
20-ročný Adam minie mesačný plat, Kika 300 €. Mladí Slováci nám prezradili, koľko € plánujú minúť na vianočné darčeky (ANKETA)
pred 3 hodinami
Toto sú najčastejšie mýty o raste vlasov. Zabudni na časté strihanie či drahé šampóny a zisti, čo naozaj funguje
Sponzorovaný obsah
Toto sú najčastejšie mýty o raste vlasov. Zabudni na časté strihanie či drahé šampóny a zisti, čo naozaj funguje
dnes o 14:00
TOP 15 wellness a beauty darčekov pre ženy, ktoré milujú zdravý životný štýl. Potešíš každú „clean girl“ alebo „pilates princess”
TOP 15 wellness a beauty darčekov pre ženy, ktoré milujú zdravý životný štýl. Potešíš každú „clean girl“ alebo „pilates princess”
dnes o 11:00
Značka Medicine predstavila novú kolekciu inšpirovanú sériou Harry Potter
Sponzorovaný obsah
Značka Medicine predstavila novú kolekciu inšpirovanú sériou Harry Potter
dnes o 10:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
včera o 12:35
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
refresher+
Odporúčané
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
dnes o 09:00
Rozprávková noc z Tatier očarila svet. NASA označila za snímku dňa fotografiu Slováka
Rozprávková noc z Tatier očarila svet. NASA označila za snímku dňa fotografiu Slováka
včera o 13:18
Fero Joke reaguje na obvinenia z obťažovania: „Daný večer som si nedal pozor na alkohol. Urobil som chybu a beriem to vážne“
Fero Joke reaguje na obvinenia z obťažovania: „Daný večer som si nedal pozor na alkohol. Urobil som chybu a beriem to vážne“
9. 12. 2025 15:20
Slovenské mesto sa dostalo medzi najkrajšie zimné mestá Európy. Predbehlo aj známe destinácie
Slovenské mesto sa dostalo medzi najkrajšie zimné mestá Európy. Predbehlo aj známe destinácie
pred 2 dňami
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
včera o 12:35
REBRÍČEK: Rekordné výplaty vo Formule 1. Toto je päť najlepšie platených jazdcov roku 2025
REBRÍČEK: Rekordné výplaty vo Formule 1. Toto je päť najlepšie platených jazdcov roku 2025
12. 12. 2025 14:07
Marek je zubár v Srbsku: Slováci tu zaplatia 3-krát menej než na Slovensku, kvalita je ako v Nemecku
refresher+
Odporúčané
Marek je zubár v Srbsku: Slováci tu zaplatia 3-krát menej než na Slovensku, kvalita je ako v Nemecku
pred 2 dňami
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
refresher+
Odporúčané
Rozprávala som sa s thajskými ladyboymi: Za úsmevmi je realita, ktorú turisti nepoznajú, keď od nich žiadajú sex
dnes o 09:00
Slovenské mesto sa dostalo medzi najkrajšie zimné mestá Európy. Predbehlo aj známe destinácie
Slovenské mesto sa dostalo medzi najkrajšie zimné mestá Európy. Predbehlo aj známe destinácie
pred 2 dňami
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
Tesco ruší spoluprácu s Ferom Jokeom. Stiahli aj reklamný spot, v ktorom účinkoval
včera o 12:35
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
29. 11. 2025 11:11
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
REBRÍČEK: Toto sú najľudnatejšie mestá sveta. Na prvom mieste je metropola, ktorá sa pomaly, ale isto potápa
4. 12. 2025 14:14
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
refresher+
Odporúčané
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
16. 2. 2022 14:30
KVÍZ: Rozumieš slovám ako „ancug“ či „rintintin“? Otestuj svoje znalosti nárečí z celého Slovenska
KVÍZ: Rozumieš slovám ako „ancug“ či „rintintin“? Otestuj svoje znalosti nárečí z celého Slovenska
25. 11. 2025 16:30
Domov
Zdieľať
Diskusia