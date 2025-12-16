Dominik, ktorý vystupuje pod menom Nick Papcun, známy cestovateľ a sprostredkovateľ lacných leteniek, čelí vážnym obvineniam. Údajne dlhuje peniaze viacerým ľuďom, vrátane niekoľkých influencerov.
Dominik, ktorý na Instagrame vystupuje pod menom Nick Papcun, sa prezentuje ako odborník na efektívne cestovanie a ponúka sprostredkovanie lacných leteniek. V súčasnosti čelí obvineniam zo strany viacerých ľudí aj známych influencerov z finančného podvodu.
Jednou z jeho klientiek je Barbora, ktorá sa taktiež venuje travel influencerstvu pod menom @travel_with_barbora_. V nedávnom videu opisuje svoju negatívnu skúsenosť s Papcunom a tvrdí, že jej stále dlhuje peniaze. Vo videu priložila aj niekoľko screenshotov z ich chatu.
„Tento známy cestovateľ oklamal množstvo ľudí, tak ako aj mňa, keď ponúkal svoje služby, ktoré niektorí využili, no, žiaľ, službu buď nedostali a tak isto ani peniaze naspäť. Týždeň sa s naťahujem o vrátenie peňazí, ktoré nie je schopný poslať a len počúvam rôzne výhovorky. Neozval sa mi po tom, čo mi sľúbil, že mi ráno pošle platbu s tým, že sa stretneme a odošle to predo mnou“ napísala pod videom.
Barboru sme sa rozhodli kontaktovať, aby sme zistili, presne akého podvodu sa mal Dominik dopustiť. Jej dlhuje influencer 710 eur.
„Trvá to už od 26.10., kedy som mu poslala platbu za letenku. Tú mi poslal až 5.11., medzitým mi vôbec neodpisoval. Neskôr mi však letenka zmizla z aplikácie a odvtedy mi odpísal už len dvakrát. Keď som ho s tým konfrontovala, povedal mi, že s mojou letenkou nechce mať nič spoločné,“ uviedla Barbora pre Refresher. Podľa jej slov má Dominik dar reči a vie človeka zmanipulovať na čokoľvek.
Okradol aj ďalších influencerov
Video, ktoré má momentálne cez 100 000 pozretí, vyvolalo vlnu reakcií aj u ďalších influencerov, ktorí tvrdia, že majú s Papcunom podobnú skúsenosť. Medzi nimi je aj Expl0ited, ktorý napísal, že mu dlhuje skoro 40-tisíc eur.
Influencer Milan Bardún alias Milan Bez Mapy sa tiež pridal ku komentujúcim a potvrdil, že mu Papcun dlhuje peniaze, pričom nie je jediný. Rozhodli sme sa ho preto osloviť, aby nám priblížil, aká je situácia z jeho pohľadu.
Podľa jeho slov Dominikovi počas celého roka 2025 prenajímal stôl v kancelárii v centre Bratislavy. Faktúry za prenájom vystavoval kvartálne, vždy dopredu, no Dominik ich väčšinou uhrádzal oneskorene, až po opakovanom pripomínaní. Poslednú faktúru za posledné tri mesiace roka 2025 neuhradil vôbec: išlo o sumu 450 €.
Okolo leta sa Milan dozvedel, že Dominik dlhuje tisíce eur ľuďom za letenky, ktoré im nikdy nekúpil. „Vtedy som si ho preklepol viac a zistil, že má tisícové dlhy na sociálnej a zdravotnej poisťovni, dlhuje hádam každému, ako je aj Explo a Separ. Po tomto zistení som si prestal v kancelárii nechávať laptop a fotoaparát, bál som sa, že ich ukradne,“ vyjadril sa Milan pre Refresher.
Milan ďalej uvádza, že momentálne má neuhradenú faktúru, kľúče od kancelárie mu Dominik nevrátil a na vlastné náklady musí meniť zámok. Milan zároveň opisuje manipulatívne správanie Dominika a jeho nekalé praktiky s letenkami.
„On nejak zobral peniaze od ľudí za letenky, ktoré reálne nekúpil. Čakal, že cena zlacnie a rozdiel si nechá. To sa ale veľakrát nestalo a potom si vymýšľal, že letecká spoločnosť zmenila let a jeho klienti neletia z Viedne, ale napríklad z Budapešti. Lebo odtiaľ na poslednú chvíľu našiel letenky,“ hovorí Milan pre Refresher.
Dlhodobý podvod
Sťažnosti na Dominika sa začali šíriť aj medzi ostatnými ľuďmi, ktorých pripravil o peniaze. Na facebookovej stránke Cestovateľská poradňa ľudia zdieľali svoje skúsenosti s influencerom. Medzi komentármi sa opakuje rovnaký vzorec: „nemáme ani peniaze, ani letenky a prestal odpisovať.“